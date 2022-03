'Gulag: infierno en las cárceles de Putin': un documental sobre las torturas y el asesinato en el sistema penitenciario ruso

“El gran secreto de Putin es la tortura”, asegura el opositor y activista refugiado Vladimir Osechkin. Ha sido comparado con Julian Assange porque creado una organización dedicada a exponer mediante la filtración de vídeos la violencia y la brutalidad que impera en el sistema penitenciario ruso y del Donetsk, así como la corrupción endémica entre los servicios de Seguridad de ese país. Mientras se concluía el documental 'Gulag: infierno en las cárceles de Putin', alguien cercano al presidente de la República de Chechenia ha puesto precio a su cabeza, ofreciendo 100.000 euros a quien acabe con su vida.

Osechkin tuvo que salir huyendo de Rusia en 2015 y se refugió en Biarritz. En Rusia pasó varios años en la cárcel y “experimentó el horror de ese sistema penitenciario. Allí comprendió que los gulag seguían vivos, que habían modificado los nombres pero que el funcionamiento interno seguía exactamente igual de una forma sistemática. Se aplican protocolos basados en la tortura”, explica Ferran Barber, el director del documental.

Rojo & Negro de la CGT estrenó ayer lunes, día 21 de marzo, este documental sobre las torturas en las prisiones del sistema penitenciario ruso realizado a partir de las revelaciones efectuadas por el opositor Vladimir Osechkin. La situación de Vladimir todavía es más inestable desde que comenzó a filtrar las cartas de un alto funcionario del FSB y a proporcionar detalles “de la caza de brujas que ha emprendido Putin para depurar responsabilidades por los errores cometidos durante la ocupación”.

Antes de que se exiliara en Francia, Vlad trabajaba puerta con puerta con el opositor Aleksei Navalni y llegó a intervenir y denunciar las torturas en prisiones ante la propia duma, el parlamento ruso. “Osechkin es uno de los nombres de referencia en Rusia en el ámbito de los derechos humanos, una de las pocas personas que ha osado denunciar hasta las últimas consecuencias la podredumbre de la dictadura de Putin”, aseguran en nota de prensa los impulsores del documental.

“Es probable que a mucha gente le resulte incluso escatológico ver las torturas a las que hacen frente los presos de los Gulag de Putin, pero lo verdaderamente inmoral es el sistema en sí mismo y ese sufrimiento que no debe ser ocultado durante más tiempo”, asegura el periodista Ferran Barber. Añade también que hay “muchos documentos que no pueden mostrarse, hemos intentando dar una pincelada con algunos momentos de violencia más explicita pero que no es nada con la brutalidad de esas cárceles”

Esta investigación proporciona pruebas de que las violaciones, las torturas y el asesinato forman parte estructural del sistema de funcionamiento de las cárceles, no solo en Rusia, sino en los territorios ocupados del Donetsk. A los testimonios del citado Osechkin se suman los de varios jóvenes anarquistas de Rusia que han tenido que salir huyendo de su país y refugiarse en Kiev para no caer en las redes del FSB, heredero directo del KGB.

En plena invasión rusa, el documental trata de mostrar también las esencias autoritarias del Gobierno y la persecución a la que somete Putin a cualquier forma de disidencia. Es un reportaje audiovisual de 26 minutos, de la serie “Audiovisual, Directa”, producido por Rojo & Negro, de la CGT, y escrito y dirigido por el reportero de investigación Ferran Barber.

El periodista explica que se ha hecho “a toda prisa” por las circunstancias y que se terminó antes de la invasión rusa a Ucrania. La principal motivación era “que nos daba miedo que hubiera gente que pusiera en duda el carácter autoritario del Gobierno de Putin. No es una gran producción en el sentido de que nos haya tomado meses sino la clase de reportaje que entendimos que necesitábamos mostrar al mundo y que tiene un gran valor por su contenido y el tipo de imágenes”.

“Cuando yo empecé a denunciar las brutalidades del sistema penitenciario ruso había mucha gente que era escéptica, desde entonces Vladimir se ha convertido en un figura de referencia interaccional a l que han consultado medios de todo el planeta”, explica Barber. Que concluye asegurando que “el gobierno de Putin se basa en la tortura y el miedo”.