Vox exige entrar en el Gobierno de Zaragoza y advierte a PP y Ciudadanos de que no aceptarán "más cordones sanitarios"

El portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que en el pacto entre PP y Ciudadanos no han contado con ellos y "todo hace indicar que estos partidos serán responsables de que mañana gobierne la izquierda" en la capital aragonesa "Ciudadanos no ha aceptado la participación de Vox en los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, como se ha exigido por parte de nuestros órganos nacionales", ha señalado el candidato de Vox a la Alcaldía de Zaragoza Desde Ciudadanos aseguran que, alrededor de las 18:00 horas de este viernes, se han reunido con Vox "por cortesía" y que no van a entrar a valorar las últimas declaraciones de la formación de extrema derecha