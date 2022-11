Debate sobre el Estado de Aragón: Lambán promete una lluvia de proyectos para Zaragoza, objeto de deseo electoral

Ningún rasguño que aparentemente le pueda inquietar para afrontar la recta final hacia las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha salido indemne de su último debate del Estado de la Comunidad de esta legislatura y el cuatripartito de PSOE, PAR, Podemos y Chunta Aragonesista se mantiene fuerte a pesar que “nadie daba un duro por esta coalición”, admitió el propio Lambán en la primera jornada del debate parlamentario. Ni la pandemia, ni la crisis por la guerra de Ucrania, ni la evidente complejidad de un Gobierno formado por fuerzas políticas antagónicas han resquebrajado una alianza inédita hasta ahora y que en tres años, sacó pecho un orgulloso Lambán, ha hecho “aportaciones notables a la historia reciente de Aragón”.

“Nadie daba un duro por esta coalición y, sin embargo, ha proporcionado estabilidad, ha actuado como sólido escudo social y ha impulsado desarrollo económico y empleo. El diálogo ha sido la pauta dominante”, exhibió al destacar la unidad, estabilidad y fortaleza de un cuatripartito que con toda probabilidad va a lograr aprobar sin aparentes tensiones los cuatro presupuestos de la legislatura. “Hemos demostrado que se puede gobernar desde la izquierda y el centro derecha del PAR, a diferencia de ustedes (en alusión al PP), que asfixian a sus socios de Gobierno. No pueden ni deben gobernar Aragón”, reprochó al socialista a los populares. El debate ha consumado la ruptura definitiva del Gobierno y el PP, principal partido de la oposición. El cara a cara entre Lambán y la portavoz del PP, Mar Vaquero, fue muy tenso. Lambán acusó a los populares de buscar únicamente “la eliminación del PSOE. Prefieren una España arruinada, porque para gobernar venderían su alma al diablo”. A los populares aragoneses les reprochó igualmente “una dedicación obsesiva y paranoica con mi persona”.

El presidente aragonés no es hombre de anuncios sorpresa y menos si faltan cinco meses para el cierre de la legislatura. “Señores diputados: ya me conocen. No voy a deparar sorpresas”, constató como colofón a su extenso discurso de una hora y 40 minutos de duración con el que abrió el debate. Fue una intervención más larga de lo que suele ser habitual en el presidente aragonés, aunque bastante menos de las cinco horas que empleó el también socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el reciente debate sobre el estado de esa comunidad.

El fuerte protagonismo de Zaragoza

La capital aragonesa ha sido, sin duda, la gran protagonista de las intervenciones del presidente, lo que no es casualidad porque es en Zaragoza donde se va a dirimir la gran batalla electoral. A la espera de que el alcalde de Zaragoza y presidente autonómico del PP, Jorge Azcón, desvele cuál va a ser su futuro político, si sigue en el ayuntamiento o da el alto a la candidatura a autonómica, Lambán no desaprovechó el escaparate del debate más importante de la legislatura para poner en valor lo realizado por su Gobierno en la capital aragonesa y anunciar cuáles son sus planes de futuro. La capital aragonesa, que concentra a más del 50% de la población aragonesa y de los votos, centró gran parte de sus anuncios, desde el ámbito logístico, pasando por la vivienda o la innovación. Así, anunció que la capital acogerá el Centro del Talento y se reafirmó en varios proyectos: el futuro campus digital de la FP, que estrenará su sede en la antigua sede de la CEOE el 26 de enero, el impulso a la vivienda de alquiler asequible con mil nuevos apartamentos para jóvenes, la solicitud de una zona franca para el aeropuerto con la reivindicada segunda parada del AVE, la creación de la Escuela de Hostelería, la ampliación de terrenos para la instalación de empresas en el PTR, Malpica y Plaza, y la solicitud de las sedes de las Agencias de Salud Pública e Inteligencia Artificial.

La lluvia de proyectos anunciada por Lambán para Zaragoza provocó las críticas de Azcón, presente en primera fila de la tribuna de público, quien le recriminó que en su intervención se centrara en Zaragoza. “Parecía más el debate sobre el estado de Zaragoza”, que, por cierto, se va a desarrollar la próxima semana y seguramente será cuando Azcón responda al presidente de Aragón.

Propuesta de reforma fiscal

El presidente aragonés aprovechó el turno de dúplica al líder de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, para desvelar la reforma fiscal que ha pactado el cuatripartito, una propuesta que será incorporada al proyecto de presupuestos de 2023, que llegarán en breve a las Cortes y que contarán con un techo de gasto de casi siete mil millones de euros, el más elevado de la historia de la comunidad. Lambán calificó su propuesta fiscal de “equilibrada, estructural y ajustada para que paguen más los que más tienen”. En síntesis, el Gobierno aragonés plantea una actualización fiscal, que será detallada la semana próxima, y que, según Lambán, repercutirá en la tributación directa de las familias, de manera que se beneficiará al 99% de los contribuyentes aragoneses. Las principales medidas son: