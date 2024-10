La oposición critica el enfoque nacional y la ausencia de referencias a los presupuestos en el discurso de Azcón

Jorge Azcón ha sido el protagonista del primer día en el debate sobre el estado de la comunidad en las Cortes de Aragón. Mañana será el turno de la oposición, hoy, Azcón ha hablado durante más de dos horas y media elogiando las inversiones económicas de la comunidad y omitiendo alguno de los problemas que, previsiblemente, serán protagonistas durante la segunda sesión, como la aprobación o no de los presupuestos, los recortes educativos o la gestión sanitaria. En las ruedas de prensa posteriores al discurso, los partidos políticos de la oposición han lamentado las referencias de Azcón a la política nacional y el anuncio de medidas económicas sin tener en cuenta que el PP no tiene mayoría absoluta para aprobar los presupuestos.

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha considerado que el discurso de Azcón ha sido “largo en la forma” pero “vacío de contenido”, se ha constatado que los 14 meses que lleva en el Gobierno han sido “un fracaso absoluto”, ya que “la mayoría de las cosas las fía precisamente a futuro”. Por otro lado, la portavoz socialista ha preguntado con quién va a aprobar el PP los presupuestos para llevar a cabo todos los anuncios esgrimidos o con quién piensa aprobar todas las leyes anunciadas en este debate.

Con respecto a la posibilidad de que el PSOE pueda apoyar alguno de estos proyectos, tras la salida de Vox del Ejecutivo, Pérez ha subrayado que todavía no ha escuchado al presidente solicitar el apoyo de su grupo, “más bien lo contrario”. Por último, ha reprochado al jefe del Ejecutivo autonómico que tanto el comienzo como el final de su discurso, que son las partes más significativas, los haya dedicado a la política nacional.

Nolasco asegura que los “echaron del Gobierno”

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha expresado este miércoles que le da “pena” que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, esté “en la élite”, “en una cúpula”, con la gente “que tiene dinero” o con el fondo de inversión Blackstone, en lugar de con “la gente de la calle”. El exvicepresidente ha comenzado acusando a Azcón de mentir al aludir a la salida de Vox del Ejecutivo como “una decisión unilateral”, algo que ha asegurado que “no es cierto”. “Nos echaron del Gobierno porque cuando Azcón y otros presidentes querían haber puesto una excusa para decir que no aceptaban inmigrantes ilegales, llamó Feijóo, le hicieron caso a Feijóo y nos forzaron a romper porque nosotros sí que tenemos palabra”, ha afirmado. Nolasco ha puesto en duda también las cifras económicas y de empleo ofrecidas por el presidente autonómico, señalando que el 8% de los asalariados “viven en la pobreza” y que “el 20,8% de los aragoneses viven en la pobreza”. Asimismo, se ha detenido en la situación de la sanidad y ha preguntado si “alguien de verdad se puede creer que no está colapsada”.

Sobre los presupuestos de 2025, Nolasco ha aseverado que “no se ha avanzado nada” porque “el teléfono no ha sonado” y ha insistido en que está en manos de los 'populares' lograr el apoyo de Vox a las cuentas. “Quizás ya tengan acuerdos con otros partidos porque, desde luego, comparten agenda”, ha apuntado. Por último, sobre el anuncio de Azcón de bonificar al 99% el grupo 2 del impuesto de sucesiones, ha recordado que Vox quiere eliminar este tributo y que plantearon una proposición para eliminar los cuatro grupos, lo que provocó que el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, saliera “al rebufo para decir que lo iban a quitar también ellos”. “Yo cada día me creo menos cosas del PP”, ha concluido.

Falta de mayoría parlamentaria

En rueda de prensa posterior al discurso de Azcón en del Debate sobre el estado de la Comunidad, José Luis Soro, el representante de CHA, ha considerado que el líder del Ejecutivo se ha dedicado durante unos 150 minutos a detallar “un aluvión de cuestiones de gestión”, en lugar de hablar de estrategia o de política. “Hoy no nos ha hablado un presidente que lidera, nos ha hablado simplemente un gestor público”, ha añadido. Además, ha advertido de que dos tercios de su discurso se pueden “tirar a la papelera” si no hay presupuestos en la Comunidad para el próximo año. Precisamente esto es, para Soro, “lo que deberíamos saber”, porque “el presidente hace como si siguiera con una mayoría parlamentaria que lo apoyará cuando se ha quedado solo”. Frente a esta “política de escaparate”, ha avanzado que CHA hablará este jueves “del Aragón real”. En concreto, de los “recortes” en educación o en sanidad, los problemas de despoblación en el medio rural.

El diputado de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha calificado la intervención del presidente autonómico, Jorge Azcón, en el Debate sobre el estado de la Comunidad, como un discurso “diseñado para los suyos” y que dibuja un Aragón en el que “buena parte de la sociedad no encaja”. Sanz ha ido más allá y ha tildado el discurso de “frentista” y “casi violento” con administraciones y con espacios políticos con los que un presidente tiene que dialogar en aras del interés general.

En definitiva, según Sanz, el presidente de la comunidad autónoma ha planteado “un Aragón para unos pocos” en el que “lo público se pone de rodillas ante unas élites económicas a las que no se les exige nada y, por el contrario, se les pone todo a disposición”. Finalmente, ha avanzado que IU debatirá este jueves con Azcón para confrontar marcos, tras un discurso “netamente ideológico” y “netamente ultraliberal” del presidente. Un discurso, ha concluido, que “desde luego es ajeno a la realidad cotidiana de las personas que viven, que habitan, que hacen posible que nuestra tierra siga para adelante”.

El portavoz de Aragón Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha puesto en duda que 2024 sea “el año de la prosperidad”, como ha manifestado el presidente autonómico, Jorge Azcón, en su discurso en el Debate sobre el estado de la Comunidad, cuando “siguen faltando médicos, sigue faltando vivienda”, los servicios públicos son “malos” y se continúa sin resolver el problema de la despoblación.

Así, ha considerado que, aunque se hable mucho de despoblación, no han oído nada que haga pensar que “no se está practicando la misma política de concentración que en los últimos 50 años”, en referencia a que las inversiones se centran en Zaragoza. Además, ha emplazado al presidente a cumplir con los compromisos adquiridos con Teruel, como la implantación urgente de la radioterapia en la provincia o la ampliación del hospital con habitaciones individuales. “Si no se cumplen estos compromisos, la verdad es que podríamos decir que para estos nuevos presupuestos no cuenten con nosotros”, ha advertido.

Enfoque nacional y no autonómico

El diputado del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha lamentado que el presidente autonómico, Jorge Azcón, haya nombrado “muchas veces” España y “pocas veces” Aragón en su discurso con motivo del Debate del estado de la Comunidad, si bien ha admitido que hay datos que son “incontestables” y que es un “buen momento” para Aragón, pero que hay que gestionarlo “desde la humildad”. A este respecto, Izquierdo sí que ha mostrado preocupación por que las empresas lleguen sólo a una parte de Aragón --a la capital-- y esto será una de las cuestiones que plantearán en la próxima jornada al presidente. Por otro lado, el diputado del PAR ha incidido en la necesidad de que la comunidad cuenta con “más autogobierno y autonomía fiscal” y ha expresado que ha echado de menos un discurso “reivindicativo y autonomista”.

Ha coincidido con Azcón en su “apuesta por el campo”, pero ha recordado que “le debe a los agricultores aragoneses 32 millones de euros”, ya que sólo ha anunciado 8 millones en ayudas directas y se comprometieron a 40. En cuanto a la negociación presupuestaria, el representante del PAR ha apuntado que “no se puede dar por hecho” su apoyo porque todavía no conocen el documento, pero ha subrayado que son “previsibles”, “fiables” y “confiables”, en la medida en que basan sus apoyos parlamentarios en un pacto “de cuarenta y tantos puntos” firmado con el PP, y no en “cuestiones testiculares” ni “en la berrea política del momento que se vive en Madrid”.

El diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, ha acusado al presidente autonómico, Jorge Azcón, de “olvidarse de la realidad aragonesa” y de “blanquear a la ultraderecha” durante su primer año de gobierno. Así ha calificado Corrales el primer discurso de Azcón en el Debate sobre el estado de la Comunidad, que ha considerado que ha estado “fuera de la realidad”. “Ha habido momentos que pensaba que estaba más en el Congreso de los Diputados que en las Cortes de Aragón”, ha afirmado el parlamentario de la formación morada, que ha reprochado al presidente su silencio sobre cuestiones como la situación de la sanidad pública, con “recortes” en los consultorios, especialmente en el medio rural.

En todo caso, ha sostenido que Azcón “tenía que haber pedido perdón a todos los aragoneses por tener a la ultraderecha en un gobierno con un vicepresidente --Alejandro Nolasco-- con el que hemos hecho la risa en toda España”. “Hemos visto cómo ha roto panfletos, cómo ha creado sus chiringuitos en un Gobierno. Yo creo que lo primero que tenía que haber hecho Azcón es pedir perdón a todos los aragoneses por eso”, ha recalcado.