El PP y el PSOE avanzan en Aragón en la búsqueda de un “acuerdo común” en financiación autonómica

La financiación autonómica sigue copando la actividad política en Aragón. Y lo hace en la línea hecha pública tanto por el líder del PP aragonés, Jorge Azcón, como por el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán. Populares y socialistas, además del PAR, han anunciado este lunes que retiran las proposiciones no de ley que iban a votar por separado en el pleno de este jueves en las Cortes de Aragón para no poner trabas a un “acuerdo amplio” en este ámbito, marcado por el vendaval que supuso el preacuerdo suscrito a finales de julio entre el PSC y Esquerra.

Si el jefe del Ejecutivo autonómico llamó a que este acuerdo centrara la próxima sesión legislativa, con el objetivo de convertir a Aragón en “ejemplo” a la hora de “anteponer los intereses de la Comunidad”, y si su antecesor recordó el sábado -tras el Comité Federal- que con los populares ya habían anteriormente llegado a “posiciones comunes” en este campo, ahora han sido sus respectivos partidos los que han movido ficha en esta línea.

La retirada del orden del día de estos tres puntos -los socialistas puntualizaron que “se mantiene en registro”, con lo que pueden reactivar la PNL en cualquier momento- supone también un respiro para el PSOE aragonés. Pese a estar instalados ya con carácter cotidiano en seísmos internos, el pleno se vislumbraba como un antes y un después de la ruptura entre la federación altoaragonesa con las zaragozana y turolense, ya que los diputados oscenses, afines a Sánchez, habían amenazado de forma soterrada con no votar la iniciativa.

En todo caso, la retirada de esta proposición es un punto y seguido en una herida en el PSOE aragonés que, al menos a corto plazo, no tiene visos de cicatrizar.

El grupo socialista ha emitido una nota en la que apunta a que la retirada de la PNL se circunscribe a la búsqueda de “un amplio acuerdo sobre financiación propuesto por el Gobierno de Aragón con todas las fuerzas políticas y agentes sociales, siendo ese el marco, donde se debatirá y consensuará una posición entre todos que defienda los intereses de Aragón”.

El PSOE recuerda a su vez que esa “posición común aragonesa” ya fue “liderada” por Javier Lambán en 2022, “logrando el consenso con todos grupos parlamentarios a excepción de VOX, sumándose también los agentes sociales”.

Por su parte, fuentes populares confirman que la retirada de este punto del orden del día trata de “no generar tensión política y aparcar posiciones partidistas” de cara a facilitar el acuerdo. Las mismas fuentes recuerdan que el presidente Azcón ya anunció a principios de mes que iba a buscar “una postura común” con el conjunto de los partidos.

Mientras, desde el Partido Aragonés -que también ha retirado una proposición no de ley en la misma línea-, su portavoz Alberto Izquierdo ha asegurado que “hoy más que nunca es necesario el consenso de todos los partidos políticos aragoneses para lograr una financiación autonómica justa y equitativa para Aragón”, justificación para retirar la PNL. No obstante, Izquierdo ha matizado que su formación no renuncia a sus “reivindicaciones” y que aspira a la convocatoria de la comisión bilateral Aragón-Estado y a la creación de una Hacienda Foral propia.