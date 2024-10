El proyecto para unir en telecabina Benasque y Cerler llega hasta los tribunales

La asociación medioambiental SOS Ribagorza ha presentado un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Provincial de Huesca para tratar de paralizar el proyecto que unirá a través de un telecabina las localidades de Benasque y Cerler, en el Pirineo Aragonés. En solo dos semanas, y tras la convocatoria de un crowdfunding, ha involucrado a cerca de 200 personas y recogido los fondos necesarios para llevar a los juzgados lo que considera una iniciativa “dañina”, que “no tiene ninguna repercusión positiva ni para el municipio, ni para la mejora de la estación de esquí, ni para el medio ambiente”.

SOS Ribagorza defiende que este proyecto “solamente contribuye a dañar el patrimonio cultural y natural del bosque de la Mosquera, el paisaje desde Benasque a Cerler, y abre el camino para la quiebra del presupuesto del municipio”. Propone, como alternativa, “un servicio público de autobuses eléctricos que podría utilizarse también entre otros puntos del valle”. El telecabina tiene un presupuesto de 17 millones de euros; el 90%, procedente de fondos europeos, y el proyecto debe adjudicarse a una de las dos empresas que optan a su adjudicación: o Transportes por Cable Sau o Teleféricos y Nieve S.L.

A este respecto, la plataforma medioambiental replica que el telecabina “no es subvenconable por los fondos Next Generation”, y “tampoco cumple ni con las garantías legales ni con las técnicas para su ejecución”. Enumera que “carece de un estudio geotécnico completo”, “no hay estudio de viabilidad económica, a pesar de que su gestión recaería sobre el Ayuntamiento durante 10 años. No hay plan de evacuación en caso de avería. No existe un parking para el acceso desde la estación de salida de la telecabina, lo que podría colapsar el pueblo. La estación de salida se encuentra en una zona inundable de flujo preferente. No se conecta con la siguiente instalación de la estación de esquí y crea un cuello de botella con el siguiente remonte. Y además, el 50% del presupuesto debería ser gastado antes del 31 de diciembre de 2024”.

De ahí que SOS Ribagorza, que ya vio cómo se paralizaba un recurso de alzada anterior, se manifieste contraria y tema que “el Ayuntamiento de Benasque se va a ver abocado a devolver los fondos con intereses y, la vecindad y turistas no van a poder disfrutar de una solución para la movilidad en el valle a través de un servicio público de autobuses eléctricos”.

El consistorio, con una coalición entre PP y PAR al frente, se muestra “satisfecho” con la evolución de los trámites y el alcalde, Manuel Mora, destaca la viabilidad técnica del telecabina y la “buena predisposición” de los propietarios de los terrenos sobre los que se levantará, pues con 12 de los 17 no ha sido necesario realizar expropiaciones puesto que han aceptado el justiprecio que se les planteó.