Los sindicatos cifran en un 90% el seguimiento de la huelga del transporte en Aragón

La primera de las varias jornadas de huelga convocadas en el sector del transporte urbano e interurbano de viajeros y de grúas autopropulsadas en toda España está teniendo en Aragón un seguimiento del 90% de los trabajadores, según traslada CCOO Aragón. En la comunidad, la huelga se ha convocado por los sindicatos CCOO, UGT y OSTA tras la falta de acuerdo en las negociaciones para aplicar coeficientes reductores que permitan a los conductores y conductoras anticipar su jubilación.

La jornada de huelga se activó tras la falta de acuerdo en la reunión mantenida el pasado domingo 27 de octubre entre representantes sindicales y patronal, para avanzar en la aplicación de los coeficientes reductores a los conductores transporte urbano, interurbano y de grúas autopropulsadas.

Desde Avanza cifran el seguimiento de los paros en un 85%. A pesar de ello, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que “apenas” se han registrado incidencias por la huelga de transporte. Desde el Ayuntamiento que se han decretado unos servicios mínimos del 60% y aunque en la ciudad apenas ha habido incidencias en los barrios rurales, que afectan al área metropolitana, “creo que ha habido algo más de retrasos y están gestionados por el consorcio de transportes”, ha precisado.

Chueca ha instado a “ser cautos y respetar” esta huelga, que es una huelga general del sector de ámbito nacional que afecta a todos los trabajadores. Ha estimado que en el caso del autobús urbano podrían haber llegado a un acuerdo y “hubiese sido lo deseable”, igual que lo han hecho los transportistas de mercancías, que han cancelado la huelga porque han podido llegar a un acuerdo, pero “parece ser que en el caso del transporte urbano no ha sido posible”.

Piquetes y concentraciones

Los primeros piquetes informativos se han formado a las 04:30 en la empresa del autobús urbano de Zaragoza AVANZA para comprobar que se cumplían con los servicios mínimos.

Posteriormente, los manifestantes se han concentrado a las 07:30 frente a la Estación Central de Autobuses de Zaragoza, donde han vuelto a hacer públicas sus reivindicaciones para lograr que los convenios recojan la jubilación anticipada a los 63 años y otras mejoras laborales.

Allí en la estación, la protesta de los trabajadores ha convivido con la sorpresa de algunos viajeros que en el momento se enteraban de la convocatoria de la jornada de huelga o de que su autobús no saldría como tenían previsto. Algo similar le ha ocurrido a Raquel cuando ha ido a coger su autobús de empresa por la mañana y se ha visto sola en la parada: “El viernes no trabajé y no sabía que la huelga afectaba al autobús de empresa. Menos mal que tengo coche y he podido llegar al trabajo sin problema”.

Tras esta protesta, los huelguistas se han dirigido frente a la sede de la Delegación del Gobierno, donde a las 12:30 se han concentrado para incidir nuevamente en sus reivindicaciones y celebrar el seguimiento de la jornada de protesta.

De no alcanzarse un entendimiento en las próximas semanas, advierten desde CCOO, se mantienen convocadas nuevas jornadas de huelga para el 11, 28 y 29 de noviembre y los días 5 y 9 de diciembre, con una posible huelga indefinida a partir del 23 de diciembre.