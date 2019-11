El primer portavoz de Teruel Existe califica de "gravísimo error e irreversible" su transformación en una fuerza política

Francisco José González, primer portavoz y fundador de la Coordinadora Ciudadana Teruel Existe, ha calificado de "gravísimo error", un "error irreversible" y "sin retorno posible" la disolución y desaparición de la Coordinadora Ciudadana Teruel Existe como movimiento ciudadano y su transformación en una fuerza política".

En una carta abierta remitida a los medios de comunicación, el que fuera primer portavoz de esta conocida plataforma ciudadana asegura que "el cansancio, el hartazgo y la desilusión no pueden ser la justificación. Teruel Existe es de la sociedad turolense, de todas, de todos. Y no merece este final". "En estos momentos nos encontramos en un punto de inflexión -escribe González- y algunas de esas personas han decidido dar el paso de presentarse a las elecciones generales, como agrupación de electores, utilizando el nombre y, por lo tanto, el bagaje de Teruel Existe". "Me siento en la obligación de alzar mi voz" -precisa- frente a la decisión que supone, sin duda alguna, "la disolución, la desaparición de la Coordinadora Ciudadana Teruel Existe como movimiento ciudadano, y su transformación en una fuerza política".

González manifestado su reconocimiento al trabajo, enérgico y decidido de todas las personas que han sostenido a Teruel Existe durante sus 20 años de vida, "un trabajo realizado de forma desinteresada y voluntaria", y lanza "muchas" preguntas que le han asaltado durante las últimas semanas: "¿Quién ha decidido dar el paso? ¿Unas decenas de personas? ¿No merecía la trascendencia de la decisión haber realizado asambleas con publicidad como se hizo al convocar la huelga general del año 2000 para recabar las máximas opiniones posibles? ¿Por qué ahora y no en el año 2000, 2004, 2008, 2011, 2015, 2016 ó 2018, fechas en las que hubo también elecciones generales?".

Degradación de la política: "¿qué hay de lo mío?"

Asimismo, destaca que una vez que se da el paso "¿qué compromisos adquieren las personas elegidas con la ciudadanía de Teruel? ¿Únicamente los recogidos en el primer manifiesto del año 1999? ¿Eso quiere decir que Teruel Existe se abstendrá en todas las votaciones que tengan lugar en el Congreso de los Diputados y que no aborden esas reivindicaciones? ¿Se abstendrá cuando se aborde la derogación de la reforma laboral o la ley mordaza? ¿Hará lo mismo cuando se aborde la gestación subrogada, la memoria histórica, la violencia de género o los derechos de las personas LGTBI? ¿Qué dirá Teruel Existe sobre política fiscal? ¿Votará lo mismo cuando se suban o bajen los impuestos?".

El primer portavoz de Teruel Existe concluye que "la apuesta de la agrupación de electores Teruel Existe únicamente contribuye a la degradación de la política, reduciéndola a la simple negociación del "qué hay de lo mío", rompiendo el principio de solidaridad que Teruel Existe siempre reclamó del resto de España". En este sentido, añade que la decisión "rompe las relaciones con buena parte de la sociedad civil organizada que, a partir de ahora, situará a Teruel Existe como una opción política más en el hiperfraccionado panorama político".

Paro general convocado por Teruel Existe el 29 de noviembre de 2000 Teruel Existe / Teruel

En la misiva remitida con fecha de 4 de noviembre de 2019, González opina que "el prestigio social y la credibilidad de Teruel Existe se van a deteriorar enormemente, ya que la contienda electoral hará que reciban continuos ataques de las opciones políticas que vean amenazadas sus expectativas. Incluso algunos partidos utilizarán a Teruel Existe como parte de su estrategia, tal y como ha hecho CHA que dice no presentar candidaturas para no competir electoralmente con Teruel Existe. Eso quiere decir que CHA cree que Teruel Existe debilitará más a las opciones de derechas que verán peligrar algún escaño".

Y concluye: "en definitiva, se ha cometido un gravísimo error, un error irreversible, sin retorno posible. El cansancio, el hartazgo, la desilusión no pueden ser la justificación. Teruel Existe es de la sociedad turolense, de todas, de todos. Y no merece este final".