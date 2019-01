La niña india abandonada por sus padres adoptivos se quedará en España

La niña india que, el pasado mes de junio, fue abandonada tras ser adoptada en enero, se quedará finalmente en España. Fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que la decisión cuenta con el beneplácito de las autoridades indias, y que se ha tomado tras las muchas gestiones realizadas entre el Organismo Central de Recursos de Adopción (CARA) y la embajada de la India en España.

Actualmente, la niña sigue bajo acogimiento residencial en un centro del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y se le busca una familia de adopción. La adopción fue, desde el primer momento, la principal opción barajada por el Ejecutivo autonómico aragonés, que recibió una avalancha de peticiones en los días posteriores a que se diera a conocer la noticia.

En junio de 2018, esta niña fue abandonada por sus padres adoptivos (una pareja residente en Zaragoza), supuestamente tras descubrir que tenía 13 años y no 7, como indicaban sus papeles. Desde entonces, se encuentra bajo tutela del Gobierno de Aragón.

El medio digital indio The Print fue el primero que se hico eco de la noticia. El 22 de agosto del año pasado, publicó una información en la que apuntaba que la adopción se produjo con la agencia Udaan, con sede en Bhopal. Señaló, además, que no era la primera polémica en torno a esta agencia, que ya había sido acusada por una pareja italiana de proporcionar información errónea sobre la edad y la salud de otra niña. Indicó, del mismo modo, que la pareja española abandonó a la niña tras descubrir, en una prueba de osificación ósea, que tenía más de 13 años.

Desde el Gobierno de Aragón informaron en aquel momento de que la determinación de la edad de un menor es un proceso muy complejo, y señalaron que los documentos oficiales remitidos desde la India decían que la menor tenía 7 años y 11 meses. Se le dio, apuntaron, “recursos acordes con esa edad y se adoptó perfectamente a ellos”. Un cambio de edad, explicaron, “solo puede iniciarse a través de un decreto de Fiscalía de Menores y, oficialmente, la edad no se cambia hasta que no lo determina un juez”.

Tras conocerse la noticia, la ministra india de Desarrollo de la Mujer y el Niño, Maneka Gandhi, colgó un mensaje en su perfil de Twitter en el que decía que “es muy desafortunado que una niña adoptada haya sido abandonada en España. He solicitado a nuestro embajador en España, Sh. D.B. Venkatesh Varma, su regreso inmediato a la India donde nos aseguraremos de su rehabilitación y custodia”.

It is very unfortunate that the adopted girl has been abandoned in Spain. I have requested our Ambassador in Spain, Sh. D.B. Venkatesh Varma, to immediately send her back to India where we will ensure her rehabilitation and safe custody. pic.twitter.com/yH9NXGsClu