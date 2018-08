Aragón mantiene bajo su tutela a una niña india abandonada, que había sido adoptada en enero

El Gobierno de Aragón mantiene bajo su tutela a una niña india, que ha sido abandonada tras haber sido adoptada en enero. Fuentes del Ejecutivo autonómico han asegurado que la niña se encuentra en un centro del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y que se está trabajando “en coordinación con las autoridades indias para garantizar los derechos de la niña y buscar alternativas”.

Según publica EFE, una pareja española, residente en Zaragoza, ha abandonado a la niña, que habían adoptado en enero, supuestamente tras descubrir que tenía 13 años y no 7, como indicaban sus papeles. El director general del Organismo Central de Recursos de Adopción (CARA), Deepak Kumar, –dice la noticia– ha señalado que "los padres afirmaron que fueron engañados respecto a la edad real de la niña”.

La pareja española, continúa la misma información, “se puso en contacto por correo electrónico con CARA para denunciar que descubrieron que la niña tiene al menos 13 años de edad y no 7, como aparecía en los papeles de la agencia de adopción Udaan”. La edad, ha dicho Kumar, “a primera vista ha sido establecida en España, pero nuestras propias agencias están verificándolo, para lo que se ha formado un comité".

El medio digital indio The Print, que se refirió al caso el pasado 22 de agosto, apunta que la adopción se produjo con la agencia Udaan, con sede en Bhopal. Señala que no es la primera polémica en torno a esta agencia, que ya fue acusada por una pareja italiana de proporcionar información errónea sobre la edad y la salud de otra niña que había sido adoptada. Indica, además, que la pareja española abandonó a la niña tras descubrir, en una prueba de osificación ósea, que tenía más de 13 años.

Maneka Gandhi writes to Indian embassy in Spain asking them to take necessary steps to send the girl who was adopted from Bhopal and then abandoned by adoptive parents back to India. The story was first reported by @ThePrintIndia here: https://t.co/H7EODGeaNO pic.twitter.com/mKMNIPHVgO