El Gobierno de Aragón baraja, como primera opción, que la niña india abandonada sea adoptada por otra familia

La niña india adoptada el pasado mes de enero por una pareja española, residente en Zaragoza, y que posteriormente fue abandonada, supuestamente, tras descubrir sus padres que tenía 13 años y no 7 –como indicaban sus papeles–, continúa bajo la tutela del Gobierno de Aragón en un centro dependiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Desde el Ejecutivo afirman que la prioridad es garantizar los derechos y el bienestar de la menor, y que están en contacto con la Embajada de la India en España y con la Autoridad Central de Recursos de Adopción (CARA por sus siglas en inglés).

Explican que, tanto en este caso como en el resto, la primera opción que baraja el servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia es que la niña sea adoptada por otra familia, ya sea en Aragón, en otro punto de España o en la India. La otra posibilidad es que pase a estar en acogimiento permanente con una familia.

Hay que recordar que, el pasado martes, la ministra india de Desarrollo de la Mujer y el Niño, Maneka Gandhi, colgó un mensaje en su perfil de Twitter en el que decía que “es muy desafortunado que una niña adoptada haya sido abandonada en España. He solicitado a nuestro embajador en España, Sh. D.B. Venkatesh Varma, su regreso inmediato a la India donde nos aseguraremos de su rehabilitación y custodia”.

It is very unfortunate that the adopted girl has been abandoned in Spain. I have requested our Ambassador in Spain, Sh. D.B. Venkatesh Varma, to immediately send her back to India where we will ensure her rehabilitation and safe custody. pic.twitter.com/yH9NXGsClu