Una caravana que alimenta: productos Km 0 recorren la comarca zaragozana de las Cinco Villas

Lo que no se conoce no existe, es una sentencia que hemos escuchado miles de veces a lo largo de nuestra vida, y resulta que es verdad. ¿Cuántos de quienes estáis leyendo estas líneas podríais hacer un tour guiado por vuestra localidad a unos desconocidos? o ¿Cuántos alimentos conocéis que se produzcan en vuestra zona? La respuesta es complicada, porque la información nos “baila”. En la comarca de Cinco Villas, al noroeste de la provincia de Zaragoza; tierra limítrofe con los Pirineos y linde con Navarra, han puesto en marcha este verano una food track, comúnmente conocida como caravana móvil, con nombre propio: “Más que Cinco Villas”. El objetivo de esta caravana es “promocionar los productos locales a través de degustaciones y que, de paso, la propia food truck sea punto de venta de estos productos”, explica Santos Navarro, presidente de la comarca.

Al frente de esta caravana están Adriana, conocida por ser profesora de sevillanas en El Rincón del Arte, y su prima Raquel, productora de trufa negra El Monteciello en la comarca. Durante los últimos veinte días, han recorrido los 33 municipios que conforman las Cinco Villas, una de las comarcas más extensas de Aragón, y hoy visitan Tauste y Ejea de los Caballeros. Estas dos villas ponen punto final a un periplo gastronómico que ha recalado en pueblos que no llegan a los 80 habitantes, como Sofuentes y Marracos, y lugares históricos como Uncastillo. Raquel, siempre al volante, desengancha la caravana en un lugar bien visible para todos; ya sea la plaza del pueblo o cerca de las piscinas, mientras Adriana, con el delantal ajustado a la cintura, se dispone a subir las portezuelas para comenzar otra jornada entre dulces y salados. “Muchas de las personas que se han acercado estos días desconocían gran parte de los productos que se elaboran en la comarca, de hecho, ni siquiera nosotras pensábamos que había tantos”, explica Adriana. La alta calidad de los alimentos degustados ha sido una de las sorpresas entre los curiosos comensales, a parte del hecho de que la degustación no haya tenido coste alguno.

La vecindad ha podido degustar trocitos de queso de Biota, tortas, diferentes patés, pan tostado artesano de Sádaba aderezado con aceites locales o conejo escabechado de Castejón, entre otras viandas, y todas gratis. Si el alimento que han probado les gusta, lo pueden comprar en la food track “es una forma de fomentar las ventas de productos de la comarca, pero en ningún caso hemos querido hacer la competencia a los puntos de venta locales, solo es una forma de incentivar la compra de estos productos propios el resto del año”, apunta el presidente.

El dinero recaudado por cada producto vendido en la caravana “se abonará a su productor” explican desde la comarca. Muchos productores han cedido alimentos para ser degustados, aunque no todos. “Algunas personas nos han pedido productos que no estaban a la venta, y nos ha dado mucha pena que no pudieran llevárselos”, comenta Raquel, por eso ambas primas animan a todos los productores a participar en próximas ediciones porque “lo que hacemos en las Cinco Villas, gusta”, dicen.

Mari está de vacaciones en Sos, nunca había visto “una caravana con comida” como la food track de las Cinco Villas, y confiesa: “he degustado, he comprado y seguramente antes de marcharme me acercaré a una de las tiendas que pone en el catálogo para comprar un par de cosas y llevármelas a casa”. Como no todos los productores han participado en las degustaciones gratuitas de esta primera edición de la caravana `Más que Cinco Villas´, la institución comarcal ha elaborado un dossier en el que aparecen todos los productores locales, los puntos de venta en los que se pueden encontrar sus productos y los restaurantes de las Cinco Villas que incluyen en sus menús producto de KM0. Además, se ha incluido un catálogo con recetas realizadas con producto autóctono y que, en cierta manera, reinventan antiguas recetas muy conocidas en la zona.

Esta iniciativa, que pretende visibilizar la gastronomía de la comarca, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística ‘Mas que Cinco Villas’, concretamente es la segunda acción que se pone en marcha después de la reparación de la pista que da acceso al Espacio Protegido de la Sierra de Santo Domingo, desde Longás, con salida a la localidad oscense de Bailo.