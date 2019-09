‘No es no’: por unas fiestas del Pilar sin agresiones sexistas

Sensibilizar a la ciudadanía para rechazar la violencia sexista en cualquiera de sus formas, proporcionar la información necesaria para prestar ayuda, e informar de los recursos existentes y los pasos a dar en caso de agresión. Estos son los objetivos de la campaña `No es No. Por unas Fiestas del Pilar 2019 sin agresiones sexistas' que este lunes ha presentado el Ayuntamiento de Zaragoza, y que busca seguir consolidando la conciencia colectiva sobre la importancia de no mirar hacia otro lado, para crear una ciudad comprometida con esta causa.

La campaña se dirige tanto a hombres como mujeres, buscando la implicación de toda la población para erradicar conductas y actitudes que desde la desigualdad de género pueden llegar a la ofensa, la intimidación, el abuso o la agresión. Por ello, se ha articulado en mensajes como `Porque no es igual ligar que acosar', `Porque no es igual ser gracioso que ser grosero' y `Porque no es igual acariciar que manosear'.

La campaña, que ha sido presentada por la concejala de Mujer, Igualdad y Juventud, María Antoñanzas, y representantes de los grupos municipales, se enmarca en el compromiso municipal de 'tolerancia cero' al machismo, incluyendo no solo en los casos de violencia más grave y explícita como la violación, sino también en abusos y agresiones de distintas intensidades.

Una mejora para estas Fiestas, vinculada a la mejora de la seguridad y la prevención de agresiones, ha sido el refuerzo de la iluminación en los accesos al recinto de Valdespartera. Esta iniciativa fue planteada en la Junta Local de Seguridad y llevada a la práctica por el Área de Servicios Públicos del Ayuntamiento.

Puntos Seguros y Puntos Violetas

Los principales espacios festivos de la ciudad contarán con los denominados Puntos Seguros, convenientemente identificados con banderolas y roll-ups. En ellos será atendida cualquier persona que requiera ayuda para denunciar una agresión o para ser escuchada y protegida ante una situación de peligro o acoso.

Los Puntos Seguros se conciben como espacios a los que puede acudir cualquier víctima, desde la seguridad de que va a ser acogida y se le va a facilitar su toma de decisiones sobre lo que haya podido suceder. Para ello, en los próximos días se van a impartir sesiones formativas para el personal de los espacios festivos en los que se ubique un Punto Seguro.

Los Puntos Seguros se gestionan a través de los dispositivos de atención sanitaria de Cruz Roja en los espacios promovidos por el Ayuntamiento y a través de los servicios específicos en los espacios gestionados por la iniciativa privada.

Los nuevos Puntos Violetas se conciben como espacios de refuerzo de los Puntos Seguros con personal especializado en trabajo social y violencia sexista, que funcionarán en horario nocturno en los dos espacios de ocio nocturno con mayor afluencia de público: Valdespartera y plaza del Pilar. Estarán también debidamente identificados con roll-ups de color violeta.

Establecimientos comprometidos contra las agresiones sexistas

Además de estos puntos seguros específicos con motivo de las Fiestas del Pilar, cabe recordar que Zaragoza cuenta con 40 establecimientos (bares, peñas, asociaciones...) adheridos al Protocolo municipal contra las agresiones sexistas.

En estos locales, que están identificados en sus accesos y en su interior como espacios comprometidos contra las agresiones sexistas, el personal también cuenta con un procedimiento de actuación en esta materia. El protocolo se estableció con la colaboración de las asociaciones del sector: Aragón en Vivo, Asociación provincial de empresarios de salas de fiesta y discotecas, Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, y Horeca.

Cachirulos, mochilas, chapas y servilletas

Las Oficinas de Turismo y la Casa de la Mujer distribuirán durante las Fiestas 15.000 cachirulos y 8.000 mochilas de la campaña `No es No'. También se repartirán 6.000 chapas, preferentemente desde los espacios de ocio de la población joven, como la sala Multiusos. Los locales adheridos al Protocolo contarán con 600.000 servilletas de papel con el logo de la campaña, especialmente los socios de la Asociación de Cafés y Bares que sacan sus barras a la calle durante las Fiestas.

Además, se han editado 50.000 trípticos de bolsillo de la `Guía para hacer frente a las agresiones sexistas'. Casi la mitad de ellas serán distribuidas por taxistas de la ciudad, gracias a la colaboración de las asociaciones profesionales de este sector en la ciudad.

Los materiales de la campaña se visibilizarán además a través de cartelería, mobiliario urbano, proyección del logo durante el pregón y del spot en el inicio de los actos festivos.