Coronavirus en Aragón: 467 casos nuevos, 394 en la provincia de Zaragoza

La Dirección General de Salud Pública detectó ayer 467 nuevos casos de coronavirus en Aragón, que se corresponden con los resultados del análisis de 4.029 PCR. La distribución por provincias es la siguiente: 49 casos en Huesca, 19 en Teruel y 394 en Zaragoza. En 5 de los casos no consta provincia de procedencia. El 58% de los casos son asintomáticos. Además se han comunicado 521 altas epidemiológicas.

Según las cifras aportadas por el Ministerio de Sanidad, en los últimos siete días Aragón ha registrado 56 fallecidos en los últimos 7 días, y 100 más que ayer, con lo que ya suma 1.094 muertes desde el inicio de la pandemia.

El mayor número de casos se sigue detectando en Zaragoza, al ser preguntado por la vuelta a la nueva normalidad de las tres comarcas que permanecen en fase 2 --Comarca Central, Bajo Aragón-Caspe y Bajo Cinca--, Javier Lambán no ha querido hacer ningún vaticinio: "No se puede saber porque hay alguna que podría ser inminente su vuelta a la normalidad, pero si algo nos estamos acostumbrando es a ser cada vez más cautos, más precavidos, y a tomar medidas de esa naturaleza solo cuando se está absolutamente seguro de que no va a tener efectos contraproducentes".

El presidente ha mencionado que, en principio, se está viendo que la curva es descendente, que los PCR cada vez detectan menos positivos y que muchos son asintomáticos. "Estamos comprobando que los mecanismos que hemos puesto en marcha para hacer el seguimiento del aislamiento, que en muchos casos es, por diversas razones, difícil, están funcionando bien".

En el caso de Zaragoza, ha recordado que se está actuando con equipos en el barrio Delicias para controlar los aislamientos: "Todo esto va dando resultado, estamos satisfechos en ese sentido, la curva de hospitalización también está dando un respiro, y eso nos permite ser medianamente optimistas. Pero cada vez que digo esto rápidamente me corrijo y digo que hay que ponerlo todo entre comillas, entre paréntesis, de la misma forma que el virus nos sorprendió en verano porque nadie esperaba este rebrote en pleno verano, lo que se puede decir un día concreto puede caer por tierra al día siguiente".

En cuanto a la actividad diagnóstica, durante la jornada de ayer se realizaron un total de 3.580 pruebas, 2.914 de ellas PCR. Desde el inicio de la pandemia en la comunidad se han realizado un total de 297.986 pruebas, 217.463 PCR.

Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.

Situación en los hospitales

Respecto a la ocupación en los hospitales, en los centros aragoneses actualmente hay 538 camas en total ocupadas por pacientes afectados por coronavirus o por sospecha del mismo -64 en UCI y 474 en planta-.

La Comunidad tiene en estos momentos un total de 168 camas de UCI con respirador, 15 sin respirador y 3.868 camas de hospitalización convencional lo que supone, teniendo en cuenta la ocupación de pacientes COVID y también los ingresos de pacientes de otras patologías, una disponibilidad del 30% de camas UCI y del 37% en las de hospitalización convencional.