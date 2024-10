Barbón: “Si hay un partido que siempre ha defendido la igualdad, con hechos, es el PSOE”

Adrián Barbón ha reconocido este viernes que la dimisión de Íñigo Errejón, anunciada ayer por él mismo a través de un comunicado, le sorprendió mucho, pero más aún le sorprendieron los motivos que Errejón alegó para explicar su decisión. El presidente del Principado, que aseguró no haber escuchado nunca nada a cerca de los comportamientos del ex portavoz de Sumar, dijo sentirse muy decepcionado con los sucedido, aunque este no sea de su partido, y cree que ahora toca escuchar “atentamente” las denuncias de las mujeres afectadas.

El presidente asturiano ha sido tajante, “tolerancia cero” con este tipo de comportamentos. Según ha explicado, a una situación terrible de por sí se añade que Errejón es una persona que siempre hizo gala de la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, “terrible desde todos los puntos de vista”, ha lamentado.

Barbón ha realizado estas declaraciones en la tradicional atención a medios organizada, con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, en el hall del Hotel de la Reconquista, antes de asistir a la audiencia que ofrecen los reyes a personalidades e instituciones galardonadas con las medallas de Asturias 2024.

El también líder de los socialistas asturianos ha salido en defensa del Gobierno central, asegurando que nadie puede tener ninguna duda de que estamos ante un gobierno feminista que defiende la igualdad entre hombres y mujeres. Como miembro del PSOE ha remarcado que “el discurso de la igualdad forma parte de nuestro gen”.

Adrián Barbón se ha reivindicado como una persona criada políticamente con mujeres luchadoras, las mujeres de la Laviana, municipio del que además fue alcalde durante nueve años, y precursoras, junto con Les Comadres de Gijón del Tren de la Libertad.

Sabe bien lo que cuesta la conquista de la igualdad y por eso, ha dicho tajantemente, que si hay un partido que siempre ha defendido la igualdad “con hechos”, ese partido ha sido el Partido Socialista Obrero Español.