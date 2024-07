El festival Metrópoli de Gijón brilla en su fin de semana inaugural con entradas agotadas

Gijón ha vivido un fin de semana inolvidable con la undécima edición del Festival Metrópoli, que atrajo a miles de personas al Recinto Ferial Luis Adaro. A pesar de la lluvia inicial, el evento demostró ser un éxito rotundo, colgando el cartel de 'entradas agotadas' desde la primera jornada.

El festival comenzó el viernes con una noche dedicada a la música urbana. Natos & Waor, acompañados por Reality, encendieron el escenario y mantuvieron a la multitud enérgica pese a las inclemencias del tiempo. Las exposiciones, como la de Chicle de Fresa sobre Barbie y la de Marvel vs DC, así como la convención Tattoo Expo y las actividades infantiles en Odisea Park, ofrecieron una amplia variedad de entretenimiento para todos los asistentes.

El sábado, el festival continuó con una jornada llena de humor y música. Ojete Calor, Maximiliano Calvo y Joaquín Pajarón fueron los protagonistas del día, llenando el recinto de risas y buena música. La Tattoo Expo volvió a atraer a un gran número de visitantes, y las actividades infantiles en Metrokids fueron un éxito total. Además, las foodtrucks y locales de ocio vieron una gran afluencia de público durante todo el día.

El clímax del fin de semana llegó el domingo con la actuación de Amaral, que conquistó al público desde el primer acorde de 'Sin ti no soy nada'. El dúo aragonés ofreció un concierto memorable, cerrando con dos bises que ya forman parte de la historia del festival. Antes, el argentino Luck Ra hizo vibrar a los asistentes con su cumbia, completando el segundo sold out del evento. La jornada también destacó por la inauguración del espacio 'Metropolitanas', dedicado a fomentar la igualdad de género y la no discriminación, y que contó con la participación de Afropoderossa y la proyección del documental 'Las Hijas de Cynisca'.

Metrópoli ha demostrado una vez más ser un punto de encuentro esencial para la cultura y el ocio en Gijón, ofreciendo una programación diversa y de calidad. Con entradas diarias a 8 euros, abonos de diez días por 50 euros y el abono para la Comic Con a 21eurps, el festival ha sabido atraer a un público variado, garantizando entretenimiento para todos los gustos.

Este lunes el festival sigue con los conciertos de los jóvenes Alejo y Balaclavx y los rockeros asturianos Marlon. El martes será el turno del madrileño Aissa y los donostiarras La Oreja de Van Gogh, con las entradas ya agotadas para este jornada. Los Chichos o Rulo y la Contrabanda son los platos fuertes para el jueves y sábado, respectivamente.

El domingo 7 la mayor fiesta del mundo, la 'Bresh', llegará a Gijón para finalizar la edición del 2024. Para más información sobre la programación y venta de entradas en la web metrópoligijon.com.