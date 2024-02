Fin de la huelga en las ITV asturianas, cuatro meses de conflicto resueltos en 48 horas

Finaliza la huelga en las estaciones de inspección técnica de vehículos de Asturias. Tras cuatro meses de conflicto y varios intentos infructuosos de acercamiento entre el Principado y los trabajadores, la negociación directa de los representantes sindicales con la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de IU, Ovidio Zapico, consiguió que en menos de 48 horas se levantaran los paros.

Cuando todos los puentes estaban rotos y se debatía en el parlamento asturiano una moción del Partido Popular para promover un cambio de modelo en la gestión de las Itv que permitiese desbloquear la situación, llegó lo inesperado. El anuncio del presidente del Principado de un principio de acuerdo que acabó de ajustarse este miércoles por la tarde y que hoy los trabajadores de Itvasa han aceptado con 133 votos a favor, 71 en contra y cinco abstenciones.

Desde el 1 de mayo se les aplicará a todos la jornada laboral de 35 horas semanales -como todos los trabajadores de la administración autonómica y sus sociedades públicas- y esta reducción de horas no estará vinculada a ningún plus de productividad, como pretendía hasta este miércoles el ejecutivo. Para que no afecte al servicio que prestan a los usuarios lo que se hará es una optimización de los procesos de las inspecciones que deberá afrontar la empresa

También se pondrá en marcha un complemento que estará entre los 107 y 134 euros, para incrementar el número de inspecciones y reducir la lista de espera en las estaciones, una lista que supera los 33.000 vehículos después de cuatro meses de paros. El complemento estará vinculado a la reducción del absentismo, pero del de la propia Itvasa, no del absentismo del sector -en todas las comunidades autónomas en manos de iniciativas privadas- como pretendía que se calculase hasta hace dos días la gerencia.

A medio plazo el acuerdo recoge además la elaboración de un estudio sobre la recatalogación laboral, que hará una consultora externa, y que estará listo en menos de un mes. Estudio que se dará a los sindicatos para que hagan su propio planteamiento antes de la aprobación definitiva por parte de la Dirección General de Empleo Público. Los sindicatos también participarán en los procesos de selección de nuevo personal que se vayan a habilitar.

En realidad, los cuatro puntos conseguidos son peticiones que los trabajadores habían puesto, desde un principio, sobre la mesa de negociación el pasado mes de noviembre. Lo que no han conseguido es el aumento de plantilla, también demandado, pero que según el Principado por la ley presupuestaria es imposible de realizar, y tampoco logran el plus de antigüedad.

Hace apenas un mes, el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, había advertido a los trabajadores que como no cesasen los paros su gobierno se podía plantear un cambio en la gestión del servicio. Después de esa advertencia se retomaron los contactos pero la oferta del ejecutivo era inalcanzable con los condicionantes a los que se sometían los derechos ampliados. Ahora, quitados esos condicionantes, todo se ha desbloqueado.

El presidente del comité de empresa, Marcos Llorente, comentaba a elDiario.es Asturias que parecía que ahora “quienes han leído nuestras peticiones las han entendido”. Después de conseguir sus demandas los trabajadores se han comprometido a trabajar en un Plan de Choque que permita ir rebajando la lista de espera de 33.000 vehículos y que también perfilarán de mutuo acuerdo con el Gobierno del Principado.