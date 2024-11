Un informe encargado por el PP descarta hackeo en el perfil de Cultura de Oviedo que pidió censurar a Rodrigo Cuevas

Jamás existieron los supuestos 'hackers turcos' a los que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Oviedo atribuyó, el pasado 26 de septiembre, el comentario publicado en el perfil oficial de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) en la red social X donde pedía que el cantante asturiano Rodrigo Cuevas fuese censurado para que no pudiera ofrecer dos conciertos programados para el próximo mes de diciembre en el teatro Campoamor de la capital asturiana. Así lo revela un informe técnico municipal encargado por el propio consistorio.

Las conclusiones de este informe han sido difundidas este miércoles por el Grupo Municipal Socialista que ha exigido la depuración de responsabilidades y ha lamentado “la preocupante tendencia del equipo del alcalde Alfredo Canteli a la censura y la mentira a la ciudadanía”.

Las excusas

El polémico comentario aparecido en el perfil de CulturaOviedo era el siguiente: “Veo con sorpresa este tweet que el cantante Rodrigo Cuevas también se queja de censura. ¿No es cierto que va a dar 2 conciertos en diciembre en el Teatro Campoamor?. Ojalá sí lo censuraran, por otro lado”.

Este texto fue retuiteado con publicidad de una aerolínea turca y posteriormente ante la controversia surgida, desde la FMC, que preside el concejal de Cultura David Álvarez, del PP, se aseguró que la cuenta había sido hackeada.

Sus explicaciones no tenían base alguna si se tiene en cuenta que cuando una cuenta sufre un hackeo, su dueño no puede escribir ni interactuar en ella. Sin embargo, la excusa había sido ofrecida desde la propia cuenta supuestamente hackeada.

“Debido al hackeo que estamos sufriendo. Nos vemos obligados a suspender esta cuenta temporalmente” escribió –literalmente– el organismo municipal en la cuenta “hackeada”.

El concejal socialista Jorge García Monsalve ha sido el encargado de desmentir al propio ayuntamiento al hacer público este informe. Esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa donde ha incidido en que el equipo de Canteli ha propagado un falso hackeo y, en lugar de aclararse de forma inmediata, ha dicho que ha optado por una “huida hacia adelante, faltando a la verdad a los vecinos y vecinas de Oviedo”.

El informe elaborado por la empresa de ciberseguridad CIES ha descartado totalmente la existencia de cualquier acceso no autorizado o malware en el teléfono de la persona que gestiona la cuenta. Y en sus conclusiones advierte que este incidente no necesita ser notificado al Centro Criptológico Nacional (CCN) ni a las fuerzas de seguridad, confirmando así que no existió hackeo alguno.

“Estamos ante una situación que demuestra, una vez más, el modus operandi del equipo de gobierno, basado en ocultar la verdad y engañar a la ciudadanía para proteger sus propios errores”, ha afirmado el concejal socialista.

La “manipulación” de un error de gestión

Para García Monsalve, con esta táctica el equipo de gobierno ha intentado “manipular un error de gestión”, convirtiéndolo en un invento de 'hackers turcos' para tapar lo que, en su opinión, en realidad era simplemente “una irresponsabilidad política y de comunicación”.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, ha recordado que esta no era la única vez que el equipo que lidera Alfredo Canteli utilizaba la censura y ha puesto como ejemplo el caso de la cancelación en San Mateo de la actuación del dj ovetense Isaac Corrales.

La participación de Isaac Corrales en las fiestas de San Mateo cayó del cartel previsto en La Ería, el pasado 20 de septiembre, apenas unas horas antes de salir al escenario, coincidiendo con la publicación en sus redes sociales de una imagen de las calles de la ciudad completamente vacías junto al emoticono de un cactus y una bola del desierto. La concejala de Cultura, Covadonga Díaz, negó en todo momento que esa fuera la causa real de la cancelación y circunscribió la suspensión a un problema de ajuste horario.

El “engaño político” a la ciudadanía

El concejal García Monsalve ha exigido esta mañana que desde el equipo de gobierno se asuman responsabilidades por mentir en el caso del hackeo que nunca existió y ha instado al alcalde Canteli a “tomar cartas en el asunto” para evitar que estas prácticas sigan enturbiando la transparencia de la administración local.

“Es inconcebible que se recurra a acusaciones de hackeo cuando los propios informes del Ayuntamiento lo desmienten. Esto no puede quedar sin una respuesta contundente”, ha añadido.

El concejal ha subrayado que su grupo continuará solicitando explicaciones en los foros pertinentes y no descarta tomar medidas adicionales si el equipo de gobierno no asume las consecuencias de lo que ha calificado como un “engaño político” a la ciudadanía.