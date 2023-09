Luis Nogueiro: “La moción de censura es la vía más rápida y eficaz para apartar a Luis Rubiales de los mandos de la nave”

El abogado asturiano Luis Nogueiro, especialista en derecho deportivo, se decanta por una moción de censura de la asamblea general como la mejor opción para apartar a Luis Rubiales de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una vez que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anunciara este viernes que incoa un expediente por su conducta tras el polémico beso a la jugadora Jenni Hermoso y rebaja los hechos a una infracción grave.

“La moción de censura es la vía más eficaz y rápida para apartar a Luis Rubiales de los mandos de la nave”, asegura el letrado.

Este doctor en derecho por una tesis sobre “Deporte femenino y solución de conflictos a través del arbitraje y otros ADR (Alternative Dispute Resolution)” esperaba que los siete integrantes del TAD -cuatro hombres y tres mujeres- estimaran que el comportamiento “indecoroso” de Luis Rubiales fuera calificado como una infracción muy grave.

No obstante, la resolución de este órgano colegiado adscrito orgánicamente al Consejo Superior de Deportes (CSD) pero que actúa con independencia de éste, ha rebajado la calificación a grave.

“Al incoar el expediente como grave, no cabe una inhabilitación por parte del CSD y sólo cabría una inhabilitación cautelar si el TAD lo decide tal y como el Gobierno se lo va a pedir”, explica.

Las distintas opciones de 'castigo'

En su opinión, es poco probable que el TAD vaya a inhabilitar cautelarmente a Rubiales. Incide en que actualmente la suspensión cautelar de la FIFA por noventa días es plenamente efectiva y gracias a ella se le puede apartar temporalmente de la presidencia de la federación.

No obstante, reconoce que se trata de una suspensión cautelar, por lo que se desconoce si el expediente final de FIFA va a acabar en sanción, al igual que también se ignora si el expediente que está el TAD incoando acabará en sanción.

Llegados a este punto, Luis Nogueiro destaca la importancia que adquiere la vía sugerida de la presentación de una moción de censura que tendría que solicitar un tercio de los asambleístas -hablando de la asamblea general- y que contara con el apoyo de dos tercios.

“Esa moción sería bastante eficaz porque seria la vía más rápida de lo que van a tardar los procedimientos, tanto internacionales como nacionales en resolverse. Pero tiene que haber una importante mayoría que la apoye, pero al menos se podría quitar a Rubiales del procedimiento”, ratifica.

Este experto en derecho deportivo resalta la necesidad de que, pase lo que pase, se deje trabajar al TAD, porque dice que se ha visto que es inmune a las presiones.

“Yo creo que ha tomado una decisión en derecho y quizá ha sido así porque no se pudo aplicar la ley del deporte nueva en todos los aspectos por no tener desarrollado el reglamento de la ley actual, con lo cual se está hablando que esa actitud indecorosa en la normativa anterior del 90 podía ser infracción grave, lo que no ocurriría ahora”, señala.

Luis Rubiales ha tenido una conducta totalmente inaceptable, puede ser delictivo y lo va a tener que determinar en la vía penal porque ha podido ser un delito de agresión sexual

El tema del abuso de poder está calificado como una infracción muy grave en los dos textos legales -el actual y el anterior- pero el TAD no ha visto claro que esa situación se haya podido producir porque no están tramitando así su conducta.

“Luis Rubiales ha tenido en la final de la copa del mundo una conducta totalmente inaceptable, puede ser delictivo y lo va a tener que determinar en la vía penal porque ha podido ser un delito de agresión sexual”, expone ya como opinión personal.

Bajo su perspectiva, desde el punto de vista administrativo debía haber sido considerado como una infracción muy grave con independencia de las circunstancias que tenga que valorar el TAD por esta situación en la que estamos de transición entre las dos leyes: la antigua del deporte y la actual y debido al hecho de que todavía no hay un reglamento operativo de la nueva ley.

Desde su punto de vista, ocurra lo que ocurra con la decisión del TAD, Luis Rubiales está inhabilitado por la FIFA cautelarmente de forma que él ya no va a poder ejercitar ningún tipo de cargo relacionado con el fútbol ni a nivel internacional ni nacional.

“Luego veremos a ver cuáles son los resultados que pueda tener ese procedimiento de FIFA y los procedimientos que haya aquí en España a nivel interno administrativo y en su caso el penal”, afirma.

La horquilla de penas por vía penal y administrativa

En el caso de que se le abran diligencias por la vía penal, si finalmente fuese imputado y después condenado por un delito de agresión sexual estaríamos hablando de uno a cuatro años de cárcel.

“Lo normal es que no teniendo antecedentes penales, para mí estaríamos en la parte más leve del arco de las penas porque no tiene la entidad de otro tipo de agresiones. Sería una pena mínima que podría evitar la entrada en prisión incluso sustituible por multa si es menor de un año, pero quedaría condenado por un delito si es que finalmente esto se produce y para eso tendría que haber una declaración incriminatoria de la propia jugadora Jenni Hermoso”, corrobora.

Por el tema administrativo, teniendo en cuenta que el TAD ya lo ha calificado como infracción grave, la sanción más elevada sería de dos años de inhabilitación. Por el contrario, si hubiera seguido el camino de la infracción muy grave la sanción se movería en una horquilla de dos a 15 años de inhabilitación; una probabilidad que ya se descarta.

Jenni Hermoso no tuvo tiempo de reaccionar desde las supuestas palabras que Rubiales le dirige y el tiempo que pueda tener para contestar en una tesitura en la que debe moverse para dejar paso a la siguiente jugadora a la que tiene que felicitar

La polémica del beso a la jugadora

Con toda la prudencia de un asunto que está siendo investigado por la vía penal y que ni siquiera Luis Rubiales está imputado, el letrado asegura que por lo que ha visto en las imágenes de televisión Jenni Hermoso no tuvo tiempo para emitir un consentimiento que se pueda considerar válido.

“Desde mi punto de vista, apenas transcurre menos de un segundo desde las supuestas palabras que Rubiales dirige a la jugadora y el tiempo que ella pueda tener para contestar en una tesitura en la que tiene que moverse de lado para dejar paso a la siguiente jugadora a la que tiene que felicitar. Es decir, no hay casi tiempo para poder reflexionar una contestación”, reitera.

Bajo su prisma personal, lo que hace más grave este hecho es la situación de que se trata de un beso de un superior jerárquico ya que, al ser en ese momento el máximo jefe de la federación, indudablemente las posibilidades de que ella pudiese reaccionar eran mínimas.

“A la jugadora le pilla por sorpresa y nos encontramos que ella estaría diciendo que no a su presidente en un acto público donde están dándole el premio como campeona del mundo. Aquí la conducta de Rubiales es difícilmente defendible”, manifiesta.

La falta de paridad en los órganos colegiados

Luis Nogueiro ha dedicado tres años al estudio de la composición de los tribunales de arbitraje deportivo y sus resoluciones sobre controversias deportivas y sus conclusiones se recogen en su tesis doctoral titulada “Deporte femenino y solución de conflictos a través del arbitraje deportivo y otros ADR (Alternative Dispute Resolution)”.

Reconoce que en 2019, cuando planteó al Comité Científico de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) realizar una tesis sobre el Deporte Femenino, le miraban con cara de póquer, si bien su entusiasmo por la temática y la corriente imparable del deporte femenino les acabó convenciendo, lo que le permitió trabajar en esa línea.

En su tesis resalta la falta de paridad en las organizaciones deportivas. Un aspecto que constató en la reunión de presidentes territoriales después de que Luis Rubiales hace una semana estuviera ya inhabilitado por la FIFA. “Me llamó mucho la atención -subraya- que no hubiera ni una sola mujer directiva”.

Actualmente con la Ley del Deporte es obligatorio que haya un 40 por ciento de mujeres en las juntas directivas, comisiones de control económico, órganos disciplinarios y en el propio TAD que ya se está manteniendo ese porcentaje porque ya lo exigía la ley anterior.

Es fundamental que una junta directiva, el lugar donde se deciden las cuestiones que tienen que ver con el día a día de la federación, haya al menos un 40 por ciento del sexo menos representado y esto hoy por hoy no existe, no se ha cumplido.

Similitud con los Parlamentos durante la transición democrática

Luis Nogueiro dice que esa situación le recuerda lo ocurrido en los Parlamentos de la transición democrática, donde apenas se veía a una mujer cada cinco filas y donde fue necesario hacer una modificación de la ley electoral para exigir listas paritarias.

“Hoy felizmente ve uno el consejo de ministros paritario, el parlamento paritario, los parlamentos autonómicos paritarios, etcétera. Esto es algo que afortunadamente va a ser una realidad a corto plazo porque la ley lo exige, pero lamentablemente todavía no se ha implementado. Hay un periodo de cadencia hasta enero de 2024 y donde sería fundamental el ver que en una junta directiva, en una asamblea, haya un 40 por ciento de mujeres en cada federación”, mantiene.

La repercusión internacional de la polémica

Otro tema que preocupa especialmente a este especialista en derecho deportivo es la repercusión internacional que ha tenido el comportamiento de Luis Rubiales, lo que a su juicio ha deteriorado mucho la imagen exterior de España.

“A la vista está que ha ocupado portadas de medios de comunicación internacionales. Ha llegado también a Naciones Unidas y ha deteriorado mucho la imagen de España donde en general se respetan los derechos de la mujer y se está haciendo mucho por intentar que se respeten cada vez más”, incide.

El abogado asturiano cree necesario que se realice un esfuerzo para lograr una federación saneada. Opina que si se hace una federación más paritaria en las siguientes elecciones que van a celebrarse dentro de un año y se realiza un esfuerzo internacional para demostrar que se están intentando evitar estos comportamientos, España puede salir reforzada también porque al menos habríamos contraatacado a esta actitud.

A su juicio, España tiene capacidad para llevar adelante la candidatura de la que se está hablando conjuntamente con Portugal y Marruecos para el mundial 2030 y defenderla a nivel internacional con garantías de poder conseguir un apoyo.

“Creo que es mejor perder esa candidatura en 2030 y ganar la del 34 o la del 31 de mujeres, pero al menos que se vea que España reacciona ante una situación que socialmente ha sido muy contestada como no podía ser de otra forma”, añade.

Los agravios al deporte femenino frente al masculino

Luis Nogueiro es un gran aficionado de todos los deportes, pero especialmente del fútbol femenino y por ello admite que le dio “mucha lástima” que no sigamos de fiesta con las campeonas del mundo y se viera empañado todo por “el comportamiento indecoroso” del presidente, tanto por el beso a Jenni Hermoso como por los gestos obscenos realizados desde el palco.

“Es muy importante celebrar que la selección femenina ganó el campeonato mundial -indica- porque creo que igual es algo que no volvamos a ver. No tanto por que no crea que hay equipo para poder seguir ganando, porque está claro que sí, campeonas del mundo sub-20, campeonas recientemente de Europa sub-19, pero es que ganar es muy difícil. Ya pasó en nuestro mundial 2000 en masculino, cuando no se pudo volver a esos niveles de excelencia. Deberíamos estar, por tanto, supercontentos con lo que ha pasado”

Luis Nogueiro cree que el foco también debe ponerse en las grandes diferencias que existen entre el deporte masculino y el femenino para tratar de arreglar los agravios que se dan. Advierte que “hay diferencias tremendas de salario, no hay color entre lo que es el salario en el convenio femenino de 16.000 euros anuales con el masculino de primera división de 180.000 euros ahora para las próximas temporadas, a lo que se suma el tema de los desplazamientos, los campos de entrenamiento, los horarios de los partidos, la conciliación, la corresponsabilidad y los casos de abusos sexuales”.

La necesidad de evolución y una experiencia personal

Para el abogado asturiano, la trascendencia de este mundial acelerará los cambios que se precisan y que se trasladarán también positivamente a otras modalidades y especialidades deportivas practicadas por mujeres. Y ello, porque la repercusión de esta victoria cambia la percepción que la sociedad tiene de las deportistas.

Todos necesitamos evolucionar. Y él mismo cuenta una experiencia personal que le ocurrió y que viene a demostrar que incluso él ha evolucionado. Comenta que a finales de los años ochenta, él mismo dirigía al equipo infantil del Salas CD, el de la villa de su concejo, y su capitán le habló de una niña que jugaba muy bien, estaba sola golpeando un balón contra la pared, a escasos metros de su lugar de entrenamiento.

“Pese a que siempre tuve un punto de audacia, ni siquiera se me ocurrió preguntarle a esa niña si quería jugar con nosotros. Hoy me miro y no me reconozco”, explica.

Una evolución que como ocurrió en su caso entiende que podrá ser a nivel general aunque será progresiva y necesaria y un éxito del calibre del campeonato mundial femenino implicará, bajo su perspectiva, una progresión exponencial en igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el deporte.

El abogado es además integrante de un grupo musical “Unexpected Visit”, que en el año 2018 compuso la canción “Verde Natural” sobre el fútbol femenino, y hoy, apenas cinco años después, la selección femenina española ha llegado a lo más alto. Un éxito que Luis Nogueiro aplaude como espectador, aficionado y especialmente como uno de los principales defensores del deporte femenino y de la igualdad en todos los ámbitos de la vida.