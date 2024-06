Oviedo devolverá los 2,4 millones de la UE tras el rechazo de los comerciantes de El Fontán a una planta de restauración

El enfrentamiento entre el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y los comerciantes del mercado de El Fontán más reticentes a cambiar el modelo tradicional de productos de alimentación por un modelo mixto, a través de la ampliación de una planta destinada exclusivamente a la restauración, ha llegado a su punto más álgido.

Canteli ha anunciado que devolverá los 2,4 millones de euros de los fondos Next Generation concedidos por la Unión Europea (UE) para financiar la reforma del mercado, frente a los grupos de la oposición que le exigen que acometa las mejoras de infraestructura que precisa el mercado de abastos.

En medio de este conflicto, los comerciantes del sector más reticente al modelo mixto han respondido a las críticas del alcalde donde les acusaba de estar dirigidos: “Ni somos ciegos, ni se nos manipula, ni somos ineptos”.

La financiación del proyecto

Todas las miradas estaban puestas en las votaciones que se iban a celebrar el pasado lunes, día 17, donde los 33 concesionarios del recinto tenían derecho a decidir si seguía o no adelante el proyecto municipal. En juego estaba su futuro laboral, el de sus familias y el del centenar de personas que trabajan en los 44 puestos del mercado.

La votación arrojó un resultado de 19 sufragios en contra del proyecto de modelo mixto, frente a 11 a favor y una abstención. La decisión ya estaba tomada y el proyecto municipal se vino abajo.

Ese mismo día, el segundo teniente de alcalde y concejal de Proyectos Estratégicos Nacho Cuesta ya avanzó que el equipo de gobierno “respetaba” la decisión, si bien ya apuntó que el consistorio tendría que devolver el dinero de los fondos europeos ya que se trataba de una financiación para un proyecto “finalista”.

Menos diplomático se mostraba siempre el alcalde en sus apariciones públicas. Si bien, inicialmente intentó trasladar la idea de que el proyecto que presentaba el equipo de gobierno era un “acto de modernización para hacer algo que evolucione al mercado, que sea una referencia cuando la gente viene a Oviedo” finalmente llegó a lanzar fuertes acusaciones hacia el sector crítico.

Las críticas del alcalde y la respuesta de los críticos

Canteli llegó a acusarles de “estar un poco ciegos”, de “hacer daño a Oviedo” y se preguntaba: “¿Quién los dirige?”, “¿Quién los orienta?”.

Este miércoles, los comerciantes le han contestado: “Ni somos ciegos, ni se nos manipula, ni somos ineptos. Tenemos capacidad suficiente para decidir nuestro futuro sin que nadie nos trate como monigotes”, aseguran.

“Nuestra colaboración externa ha sido un asesoramiento legal en todo momento y nunca fuimos dirigidos, ni usados por dichas personas”, añaden.

Unos 18 comerciantes del sector crítico han suscrito un comunicado donde instan al equipo de gobierno municipal a que asuma “la mala ejecución del proyecto” y piden que “atienda y escuche con más atención lo que la ciudadanía le reclama”.

El colectivo asegura que El Fontán debe ser “siempre de la ciudadanía y sus comerciantes, que esa es la esencia -afirma- de nuestra ciudad”.

Si las palabras del alcalde donde anuncia que va a devolver el dinero de los fondos europeos ha soliviantado al sector crítico no han quedado atrás los grupos municipales de la oposición que se resisten a que se pierda de nuevo una oportunidad para mejorar las infraestructuras de la ciudad y le reprochan que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, se puedan perder fondos europeos.

No obstante, esta financiación venía condicionada a que el 31 de diciembre estuviera ejecutado el 60 por ciento de una obra que, a fecha actual de junio, aún no ha comenzado.

El PSOE pide al alcalde que “se ponga a trabajar”

Los concejales del Grupo Municipal Socialista, con su portavoz Carlos Fernández Llaneza a la cabeza, eligieron hoy precisamente el mercado de El Fontán para convocar a los medios de comunicación y reiterar la necesidad de que los 2,4 millones se destinen a mejorar la eficiencia energética y digitalizar las instalaciones, siguiendo así el proyecto de reforma original que se diseñó para el edificio.

“Este es un mercado histórico de la ciudad que lleva desde 1882 prestando un servicio comercial a los ovetenses prácticamente de forma ininterrumpida. Por lo tanto, se ha convertido ya de por sí en uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la ciudad y hemos visto estos días cómo nos pretenden usurpar a comerciantes y clientes este espacio tan significativo, con excusas además muy peregrinas”, ha explicado el portavoz socialista.

“Alcalde, pónte a trabajar. No dejemos que Oviedo sea una vez más la ciudad de las oportunidades perdidas. No desaprovechemos estos 2,4 millones de euros que se concedieron en su momento para una mejora integral, para una modernización del mercado, para reformas, medidas de mejora energética y de la digitalización. Tenemos que retener esos fondos ya que hemos perdido otros cinco millones de fondos Edusi y no sigamos con esa cascada de pérdidas”, ha añadido.

Carlos Fernández Llaneza ha reclamado al equipo de gobierno que “haga los deberes” y realice un proyecto de mejora integral del mercado porque estima que “aún se está a tiempo”.