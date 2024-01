'El señor puta o la degradación del ser', de la censura al escenario en Asturias

El municipio asturiano de Mieres se declaró “territorio libre de censura” y creó Caja de Resistencia, el año pasado, en una iniciativa de la concejala de Cultura, Rocío Antela, para garantizar la libertad y como muestra de solidaridad hacia el colectivo de trabajadores de la cultura que veían censurados sus espectáculos. En esta tesitura se encontró la obra “El señor puta o la degradación del ser”, un drama teatral que fue censurado en la localidad extremeña de Talayuela, bajo el gobierno de coalición de PP, Vox y el partido Extremeñistas y que se estrenará mañana, sábado, a las ocho de la tarde, en el Auditorio Teodoro Cuesta.

Irene Hernández Serrano, productora de la obra, ha asegurado a elDiario.es Asturias que desde el minuto uno se ha sentido muy bien acogida en Mieres ya desde la primera propuesta de la Caja de Resistencia en su inauguración con la obra de Paco Bezerra y confía en que “el señor puta o la degradación del ser”, un drama teatral que define como impactante y transgresor guste a los espectadores asturianos.

“En Mieres y en general en Asturias siempre me he sentido como en casa. He recibido un apoyo que ni siquiera he tenido en mi comunidad autónoma. La iniciativa de la Caja de Resistencia me parece algo maravilloso. Si algo podemos hacer los que estamos metidos en este mundo de la cultura es poder contraatacar a este tipo de conductas tan terribles como es el censurar la cultura. Una de las formas que tenemos para poder reivindicar esto es programando cultura y arrancando iniciativas como ésta de Mieres”, señala.

Una obra muy impactante y transgresora

Irene desea “larga vida” a la Caja de Resistencia para que pueda seguir apoyando a todos los artistas que, como ella, están afectados por la censura.

“Ojalá que dure mucho esta iniciativa -asegura- y que pueda extenderse a otras comunidades autónomas y que otros ayuntamientos apoyen este movimiento que admiro porque viene además de ese esfuerzo de la lucha minera en la cuenca del Caudal. Es algo extraordinario y admirable”.

La obra se puso en escena el pasado día 20 en la Nave del Duende, un espacio alternativo en Cáceres, donde el aforo estuvo completo, una circunstancia que llena de orgullo a la productora, ya que está obteniendo un gran respaldo del público en todos los sitios donde se está programando.

“Si el espectador está pidiendo ver la obra, digo yo que será que algo estamos haciendo bien”, reflexiona.

Irene define la obra como “muy impactante porque no está lejos de los temas de actualidad que desgraciadamente hay en la realidad, como los feminicidios, los abusos a menores por parte de la Iglesia y hacemos además una crítica al tratamiento que algunos medios de comunicación dan a las noticias”.

Unos temas de actualidad que se transmiten desde un lenguaje escénico con mucha dureza y transgresión y que son una de sus señas de identidad.

“El sello de nuestra compañía es hacer un teatro que impacte, sensibilice y llegue al espectador para lanzar ese mensaje que pretendemos que es el de que como sociedad tenemos que empezar a tener conciencia de qué es lo que está pasando y parar porque esto está ocurriendo a nivel mundial”, comenta.

Esta semana, la iniciativa que arrancó en Mieres fue aplaudida por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que a través de la red social X (antigua Twitter) declaraba que una de sus prioridades era garantizar la participación en la vida cultural.

Mientras unos apuestan por la censura, otros luchan por la libertad de expresión.



La 'Caja de Resistencia' de Rocío Antela en Mieres es un interesante proyecto para frenar a quienes anhelan un país en blanco y negro.https://t.co/T9Hi6gKsow — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) 21 de enero de 2024

Un apoyo que llegó tan sólo un día antes de que Urtasun anunciase la creación de una Dirección General de Derechos Culturales para “defender la libertad de expresión y democratizar el acceso a la cultura en todo el país”. Una iniciativa que Irene apoya. Ella está convencida de que el arte y la cultura deben ser totalmente libres y opina que no tienen que estar en manos de la política y sobre todo “de la mala política”, porque la censura no favorece a nadie.

“La cultura es educativa, es una herramienta de concienciación social. No va a hacer nada nunca para desfavorecer y se consume con libertad. El que quiere va al cine o al teatro o no va. Tenemos libertad para elegir y si estamos más o menos de acuerdo con lo que vamos a ver, pero jamás -añade- para no poder dar la oportunidad al pueblo de que elija ver las cosas, porque eso es privar al pueblo de la libertad de nutrirse, de conocer, de sensibilizarse o de concienciarse. Estoy totalmente a favor de la libertad en la cultura por encima de todas las cosas”.

Esta es la segunda obra de teatro que programa Caja de Resistencia, tras la de Paco Bezerra (septiembre 2023). Dentro de este ciclo, los espectadores han podido disfrutar con Rocío Saiz (octubre 2023) dentro del Festival Independiente Asturiano sobre Comunidad Cultural (Fiasco), Pedro Pastor (noviembre 2023).