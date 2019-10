Ofrecen 30.000 euros por información sobre la desaparición del primer lobo hallado en Bélgica en un siglo

Varias asociaciones ecologistas recompensarán con 30.000 euros a la persona que ofrezca información sobre el culpable de la muerte de Naya, el primer lobo que se descubrió en Bélgica hace un año después de un siglo desaparecido.

Naya fue vista por última vez en el bosque de Limburgo en Flandes hace cinco meses, pero se sospecha que la han matado cazadores profesionales.

Tres organizaciones –Bird Protection Flanders, Animal Rights y The Nature Aid Centre– han decidido ofrecer 20.000 euros para descubrir a los autores y, en los últimos días, un empresario de Wilrijk, un distrito al sur de Amberes, ha sumado otros 10.000 euros para encontrar pistas sobre el infractor.

"Lo importante es que la persona que lo hizo no se escape sin ningún castigo", explicó en un comunicado la asociación de Protección de Aves de Flandes. "El público ya no acepta que algunas personas tengan el derecho a decidir qué animales pueden o no sobrevivir. Antes de ofrecer este incentivo, la investigación estaba bloqueada. Sin pruebas, no hay demanda, Y sin demanda, no se puede establecer una condena".

Naya apareció por primera vez en el noreste de Bélgica en enero de 2018. Venía del este de Alemania, donde había nacido, y al poco tiempo se unió a un lobo macho conocido como August que se convirtió en su compañero.

La última vez que se vio a Naya, el 10 de mayo según el Instituto de Investigación de Naturaleza y Bosques (INBO) reveló a la BBC, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Una filmación posterior muestra a August llevando comida a la camada en su madriguera, pero dos semanas más tarde, cuando aparece de nuevo, se comporta como un lobo solitario. La zona cuenta con múltiples cámaras, así que todo indica a que Naya y sus crías están muertas.

En este momento, solo quedan tres lobos en Bélgica, August y otros dos ejemplares que se encuentran en la zona de habla francesa de la región.

Los lobos se extinguieron en la mayor parte de los bosques de Europa Occidental a principios del siglo XX debido a la caza, el crecimiento de las ciudades y la industrialización, pero en la mayoría de los países se está intentando que vuelvan a recuperar su lugar en los ecosistemas.

En España, donde estuvo a punto de desaparecer en los años 70, logró reponerse gracias al régimen de vedas anuales que ayudó a implantar Félix Rodríguez de la Fuente. Pero el primer informe sobre la mortalidad no natural de la especie, 'Por la convivencia del hombre y el lobo', estimó que en 2017 se habían matado al menos entre 500 y 650 ejemplares.

Hoy en día, muchos ganaderos siguen oponiéndose a la recuperación del lobo aunque, según los ecologistas, no se trata del mayor problema al que se enfrenta la ganadería extensiva actual. La propuesta de estos últimos se ha centrado en establecer una ganadería protegida más respetuosa con el entorno y crear corredores biológicos por toda Europa donde el lobo se pueda extender. La historia de Naya ha puesto en cuestión que, de momento, esto se haya conseguido.

Esta sección en eldiario.es está realizada por Ballena Blanca. Puedes ver más sobre este proyecto periodístico aquí.