📩 BOLETÍN | 24 horas

La relación entre el PSOE y su anterior secretario de organización está al borde de la guerra abierta. El comité ejecutivo del partido, se entiende que a propuesta de Pedro Sánchez y con el voto unánime de toda la dirección, le ha pedido a José Luis Ábalos que dimita como diputado por el ‘Caso Koldo’. Al aviso le han añadido un toque de tensión casi de película: un plazo “de 24 horas” para cumplirlo. Ese plazo se agota esta misma mañana. Si somos escrupulosos con el tiempo, el ultimátum se ha comunicado públicamente a las 11:20 de la mañana.

Ábalos, sin embargo, se niega a dimitir. Ha renunciado a la presidencia de una comisión en el Congreso, algo menor, para quedarse como diputado raso y resistir ahí. El PSOE dice que, aunque Ábalos no esté imputado, sí tiene responsabilidad política en la trama de las mascarillas que su asistente personal urdió desde su Ministerio. Él dice que ya no es ministro y que si no está imputado, no deja el escaño.

Recordemos que si deja el escaño, Ábalos deja de estar aforado. Es decir, podría juzgarle el mismo juez que en la Audiencia Nacional investiga la estafa de las mascarillas. Si no dimite, veremos cómo un exsecretario de organización del PSOE, repudiado por los suyos, pasa al Grupo Mixto del Congreso. Un esperpento.

Hoy en el podcast, contamos la historia de una relación. La relación que estos días se ha convertido en el bloque de cemento que, atado a los pies de Ábalos, está arrastrándole a las profundidades. La relación entre un hombre en la cima y un asesor oscuro.

30.000

Tenemos nuevas cifras de víctimas civiles en Gaza. Son ya 29.700 personas asesinadas desde octubre en la masacre de Israel.

En los últimos días ha circulado también otra cifra: la de los militares ucranianos muertos durante los dos años de guerra contra la invasión rusa. Son 31.000, según Zelenski. Ya sé que las comparaciones son delicadas, y desde luego no hay que relativizar el castigo que está sufriendo Ucrania, pero no he podido evitar que las dos cifras me hagan contraste en la cabeza. Gaza: unos 30.000 civiles muertos en cinco meses, en una porción diminuta de tierra. Ucrania: unos 30.000 militares muertos en dos años de guerra. En un país más grande que España, se calcula que las víctimas civiles de la agresión rusa son alrededor de 10.000. Aún así, son demasiadas. Siempre son demasiados.

Lo que quiero decir es que, a pesar de la magnitud de las cifras en Gaza, las prioridades de acción occidental siguen mirando a Rusia. En París, se han reunido 20 líderes europeos para reforzar el armamento y el apoyo que se le proporciona al Ejército de Zelenski. A Nadia Calviño, ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones, le piden más dinero para armamento. A ese nivel, solo Josep Borrell, en plan llanero solitario, sigue hablando de Gaza. En una entrevista en elDiario.es, reclama su derecho a cuestionar las decisiones de Israel sin ser considerado antisemita.

Mientras tanto, el Gobierno palestino (el de Cisjordania, no el de Hamás en Gaza) ha presentado su renuncia. Es la vía palestina moderada que todo el mundo reconoce como interlocutora pero que se siente en realidad abandonada, inútil y sin mucho respaldo social. ¿Quién podría liderar la Palestina del día después de la guerra? Se habla de la popularidad de un hombre cuya cara está pintada en muchos muros palestinos: Marwan Barghouti. Pero hay un detalle menor, nada, pequeño: Israel le mantiene en la cárcel desde hace 22 años. Aquí un interesante perfil.

La ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que en esta legislatura acabará con las guardias de 24 horas que realiza el personal médico. El 80% de los médicos todavía en período formativo trabajan más del máximo de horas permitidas o no descansan lo que deberían.

El gran incendio en el edificio de viviendas de Valencia de la semana pasada nos ha dejado 10 víctimas mortales confirmadas. Ahora toca intentar averiguar qué pasó. Primera hipótesis: un cortocircuito en el sistema eléctrico de un toldo.

La protesta de los agricultores ha metido tractores en el Paseo de la Castellana de Madrid. El ambiente se caldea, también en otras ciudades de Europa. Mientras Bruselas contempla medidas, el ministro de Agricultura gana tiempo convocando nuevas reuniones con las organizaciones convocantes.

Todo es política

La "exaltación sodomítica" es política. El otro día una pareja homosexual celebró su boda (en realidad ya habían firmado antes en el juzgado) en una finca privada de Madrid. En esa finca hay una ermita. Como llovía, decidieron hacer la ceremonia civil con amigos dentro de la ermita. Hubo quien rezó. Se ha liado la de Dios. Algunos sacerdotes hablan de "exaltación sodomítica" y el Arzobispado advierte a los dueños de la finca que para eso no se puede usar una ermita. Ojalá hagan mucho negocio usando la ermita para eso.

No poder dormir es política. España ya es otro país del mundo que ha normalizado lo de dormir mal y robarle tiempo al descanso. Porque dormir no es productivo. En el país del tópico de la siesta, más de cuatro millones de personas tienen un trastorno crónico del sueño. Somos el país con el mayor consumo de benzodiacepinas del mundo. Todo esto deriva en problemas de salud pública: más riesgo de infarto, cáncer, obesidad y diabetes. A dormir.

La edad a la que abortas es política. Solemos hablar mucho (bueno, en realidad poco, pero ya me entiendes) sobre el aborto en la fase joven de la vida o de las relaciones. Pero dentro del tabú hay otro: el de las mujeres que, ya siendo madres, o habiendo pasado la treintena sin hijos, cargan con las miradas extrañas al explicar que han decidido abortar. Aquí se habla de ello.

