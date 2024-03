📩 BOLETÍN | Ahora tocaba el novio

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Ahora tocaba el novio

La exclusiva de elDiario.es sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso se ha convertido en la noticia política del momento. Todos los periódicos, de derecha a izquierda, se han hecho eco de nuestra información, que no han podido ignorar ni los programas de televisión más cercanos al ayusismo. Hasta Telemadrid ha tratado el asunto, aunque a su manera, copiando el argumentario de Ayuso, culpando al Gobierno del fraude fiscal de un ciudadano.

Te recuerdo lo principal que contamos ayer: la Agencia Tributaria, tras dos años de investigaciones, acusa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta, de evadir más de 350.000 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla.

Y ahora te cuento la nueva entrega de nuestra información: la pareja de Ayuso ganó dos millones de euros con comisiones por la venta de mascarillas. Sí, otra vez las mascarillas y otra vez en el entorno de Ayuso. González fue intermediario de una empresa que suele tratar con las administraciones. De hecho, el PP incluyó a esa empresa en una de las denuncias que hizo contra los contratos de urgencia durante la pandemia. La Fiscalía no vio nada raro en esas adjudicaciones. Pero la Agencia Tributaria sí que ve delito en lo que hizo la pareja de Ayuso con el dinero que ganó: no declararlo y falsificar facturas.

Y otro detalle: la casa donde viven Alberto González y Díaz Ayuso fue comprada justo después del pelotazo. Es un piso de lujo que costó más de un millón de euros. Parece que pagó él, la casa no está a nombre de Ayuso.

Ignacio Escolar escribe hoy sobre nuestra investigación. Retrato de un comisionista con presidenta al fondo.

Hoy en el podcast, intentamos resumir las claves de esta trama, con ramificaciones en México, Costa de Marfil y Sevilla, y contamos detalles inéditos sobre la venta de mascarillas.

No te niego que me siento un poco incómodo teniendo en el foco de la actualidad a una persona que forma parte de la vida personal de un político. Pero lo ha explicado la propia Ayuso mejor que nadie, aunque intentara en realidad ahuyentar las sospechas en vez de subrayar que hay un magnetismo especial entre ella y los chanchullos: “Ahora tocaba el novio. Desde hace cinco años todos los días me pasa algo similar. Primero fue mi padre, después mi hermano, mi madre, mis primos, mi pueblo, mi barrio, mi colegio, mis profesores y mi expediente”.

Pues eso. Pero aunque nada de lo anterior importara, en todo caso es muy legítimo saber cómo se ha pagado el piso donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. En 2022, un mes antes de la compra, Ayuso le decía a la revista Yo Dona: “Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda”.

Oops

Mientras aquí estamos con koldos, ayusos, mascarillas y amnistías, en Reino Unido tienen un lío monumental con la monarquía.

Hace algo más de un mes te conté que el rey Carlos III había anunciado que cancelaba su agenda pública para tratarse de un cáncer que le habían detectado. No ha vuelto a aparecer en público. Esta ausencia se sumaba a la desaparición repentina de la futura reina, Kate Middleton, sometida hace dos meses a una “cirugía abdominal” de la que tampoco se sabe mucho. Por fin esta semana, los príncipes publicaban una foto de Middleton muy sonriente con sus hijos. Y entonces el caos se multiplicó: la imagen estaba llena de retoques digitales y se dispararon las teorías y las especulaciones. Middleton tuvo que aclarar en un comunicado que había sido ella con el Photoshop.

Todo esto da para una crónica y una reflexión sobre el papel de la prensa británica al informar sobre la monarquía. ¿Qué pasaría si sucediera en España?

Que no se te pase

Armas españolas para Israel . España siguió mandando material militar a Israel en diciembre a pesar del embargo anunciado por el Gobierno en octubre. Ya denunciamos que también había pasado en noviembre . El Gobierno dice que cancelaron las firmas pero no pueden cancelar los envíos ya contratados.

. España siguió mandando a pesar del embargo anunciado por el Gobierno en octubre. Ya denunciamos que . El Gobierno dice que cancelaron las firmas pero no pueden cancelar los envíos ya contratados. Llegar a los 100 años . ¿Qué tienen en común las personas que llegan a vivir 100 años? Alrededor de 20.000 personas en España, la mayoría mujeres, tienen más de 100 años y en sus genes puede estar la clave de la longevidad. Datos .

. ¿Qué tienen en común las personas que llegan a vivir 100 años? Alrededor de 20.000 personas en España, la mayoría mujeres, tienen más de 100 años y en sus genes puede estar la clave de la longevidad. . Tebas y las IPTV. Hay un tema con poca presencia en periódicos pero con mucha presencia en Whatsapp: que LaLiga de fútbol podrá pedir a las compañías de Internet los datos de la gente que esté viendo el fútbol online sin pagar. ¿Es verdad que será así? Respuestas.

En el capítulo de hoy

Nuestra onda vital . Se ha muerto Akira Toriyama, el creador de ‘Bola de dragón’. Como tanta gente de mi generación, me sé de memoria las canciones y los personajes de aquella serie llena de fantasía, mitología y también violencia, sexismo y picardía no demasiado infantil. Cómo no iba a engancharnos. Y se emitía en las televisiones autonómicas: la primera ‘experiencia erasmus’ de nuestra adolescencia fue conocer a gente de otras partes de España y comprobar que en unos sitios era Bola de Dragón y en otros As bolas máxicas, Bola de Drac o Dragoi Bola. Y que ‘kame hame ha’ era “onda vital ya”.

. Se ha muerto Akira Toriyama, el creador de ‘Bola de dragón’. Como tanta gente de mi generación, me sé de memoria las canciones y los personajes de aquella serie llena de fantasía, mitología y también violencia, sexismo y picardía no demasiado infantil. Cómo no iba a engancharnos. Y se emitía en las televisiones autonómicas: la primera ‘experiencia erasmus’ de nuestra adolescencia fue conocer a gente de otras partes de España y comprobar que en unos sitios era Bola de Dragón y en otros As bolas máxicas, Bola de Drac o Dragoi Bola. Y que ‘kame hame ha’ era “onda vital ya”. The boys es una serie de superhéroes muy podridos por dentro. Se basa en los viejos arquetipos de los cómics para lanzar una crítica al populismo. También con su sangre, su sexo y su violencia, eso sí. Aunque con cierta perspectiva de género. Me ha recordado a Watchmen, aunque no sea tan buena. Su creador dice sobre la nueva moda de las películas de superhéroes: “Es un poco peligroso entrenar a toda una generación para que espere a que alguien fuerte entre y te salve. Creo que así es como terminas con personas como Trump”. Pues eso.

es una serie de superhéroes muy podridos por dentro. Se basa en los viejos arquetipos de los cómics para lanzar una crítica al populismo. También con su sangre, su sexo y su violencia, eso sí. Aunque con cierta perspectiva de género. Me ha recordado a Watchmen, aunque no sea tan buena. Su creador dice sobre la nueva moda de las películas de superhéroes: “Es un poco peligroso entrenar a toda una generación para que espere a que alguien fuerte entre y te salve. Creo que así es como terminas con personas como Trump”. Pues eso. Malas decisiones. Me estoy repasando los podcasts nominados a los Premios Ondas de este año y no sé por qué he empezado con ‘Malas decisiones’, una miniserie de ficción. Es un thriller sencillo, enriquecido por el protagonismo de Anna Castillo y por una variedad de acentos que va del argentino al malagueño. Salvo momentos muy puntuales, un guión en malagueño probablemente escrito por un malagueño y se nota para bien.

Ayer comentaba que alcalde y Al Qaeda, según había leído en varios artículos, podrían tener la misma raíz etimológica en la palabra árabe qiyāda. Un lector del boletín, traductor jurado de árabe, me corrige con precisión en Twitter, por si le queréis echar un ojo. ¡Gracias!

