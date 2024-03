📩 BOLETÍN | Baja del monte

Hola,

Puigdemont baja del monte

Carles Puigdemont ha confirmado que será el candidato de Junts a la presidencia de la Generalitat el próximo 12 de mayo.

Lo ha anunciado en una localidad del sur de Francia, a apenas 40 minutos de la frontera con Catalunya, para facilitar la llegada de la multitud que ha ovacionado el momento. Ha sido hasta raro verle rodeado de tanta gente, con ambiente de mitin, cuando su imagen de los últimos años ha sido la de la frialdad de las salas grises de Bruselas.

Puigdemont, profeta en el éxodo, bajará del monte con las tablas del independentismo bajo un brazo y la ley de amnistía bajo el otro. Se va a encontrar sin embargo con un pueblo diferente al que dejó cuando salió por la frontera como president en 2017.

Junts comienza la carrera electoral en tercera posición, según la encuesta pública catalana. El PSC ganaría las elecciones y ERC sería la primera fuerza independentista. Veremos si Puigdemont convence al electorado de que él es elegido y el resto, becerros de oro.

Escalivada jurídica. La situación jurídica de Puigdemont entra en un terreno muy incierto. Hará campaña sin entrar en España. Ha dicho que no será candidato a las elecciones europeas, o sea que cuando entregue el acta en Bruselas (en julio) renunciará a la inmunidad que le confiere ser eurodiputado. Ahí quedará más ‘expuesto’ a la Justicia española. Tiene pinta de que solo volverá si los resultados y las negociaciones de después le garantizan la presidencia. Pero no está claro que para entonces esté aprobada la amnistía o que los jueces quieran aplicársela. Se viene otro verano movido.

Recopilando

Hoy hace 10 días desde que destapamos en elDiario.es el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Con la de hoy, he contado 22 informaciones con material exclusivo sobre las empresas pantalla, las facturas y las propiedades bajo investigación. Eso, sin contar reacciones, análisis y artículos de seguimiento. Y si a eso le sumamos las amenazas, los bulos y el ruido, no me extrañaría nada que ya te hubieras perdido con tanta cosa.

Para evitar eso estoy yo aquí. Hoy en el podcast, hacemos repaso de lo que hemos publicado sobre la trama y lo explicamos todo junto, que se entiende mejor.

