📩 BOLETÍN | Choque múltiple

La expulsión del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez de su escaño en el Congreso ha protagonizado la actualidad del fin de semana. El viernes dedicamos el podcast a un caso que sabíamos que iba a dar que hablar durante días y así está siendo. Espero que te sirviera para poner contexto a todo lo que ha sucedido después, que ha sido bastante.

El caso ha provocado un choque en varias direcciones: entre el Tribunal Supremo y el Congreso, entre los letrados del Congreso y la presidenta del Congreso, entre el PSOE y Unidas Podemos, entre Yolanda Díaz e IU y Podemos… Un festival del autoboicot de la izquierda en el que el Tribunal Supremo pone la música y la barra libre.

Tienes el resumen en esta crónica que ha publicado Ignacio Escolar.

Y la opinión del constitucionalista Javier Pérez Royo, muy crítico con la decisión de la presidenta del Congreso.

La última novedad es de anoche. Alberto Rodríguez dice ahora que no habrá querella contra Meritxell Batet, como había anunciado su partido (sin consultarle a él ni a Yolanda Díaz, entre otros). Sus nuevos abogados le han recomendado otra estrategia. Ya veremos en qué termina la cosa.

Y la reforma laboral. Hoy, PSOE y Podemos intentarán cerrar otra crisis abierta el viernes entre los socios de Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz está muy molesta por lo que considera una injerencia de Nadia Calviño en su negociación de la reforma laboral, en la que lleva meses trabajando.

¬ŅPor qu√© no te has vacunado?

En España hay unas 4,2 millones de personas que no se han vacunado. El Ministerio de Sanidad quiere saber por qué. Suponen solo un 10% de la población vacunable y estamos entre los países del mundo con mayor éxito en la campaña de vacunación, pero el saber no está de más.

Aquí, un gráfico por comunidades.







Se calcula que los militantes antivacunas no son más que un (ruidoso pero anecdótico) 1% de la población. El resto, debe tener otros motivos: son inmigrantes sin papeles que tienen miedo o dificultades para acceder al sistema sanitario, o son personas que se han contagiado este verano y a las que les habían dicho que tenían que esperar unos meses para vacunarse (eso me pasó por ejemplo a mí, que me he vacunado hace relativamente poco, y conozco más casos). Por supuesto, también está la dejadez de adultos jóvenes que viven ya una vida casi normal y no conviven con gente de riesgo.

¬ŅCovid-19?¬†No s√© de qu√© me habla. Hay¬†cinco pa√≠ses¬†que viven al margen de la pandemia y no han notificado ning√ļn caso: Corea del Norte, Turkmenist√°n, Tonga, Tuvalu y Nauru. Es probable que no en todos los casos sea verdad.

Policía corrupta

Hoy el capítulo del podcast lo dedicamos a un asunto turbio: la corrupción policial en el sur de España. Con nuestro compañero Pedro Águeda repasamos datos preocupantes e historias como la de ‘Ojos de loco’, un agente de la Guardia Civil al servicio de la mafia de la droga que se encargaba de mantener una red de agentes en la frontera para pasar droga. Escúchalo en tu app favorita o aquí.

Que no se te pase

¬ŅQu√© va a hacer Juan Carlos I?¬†La posible vuelta a Espa√Īa del rey em√©rito, tras la escandalosa decisi√≥n de la Fiscal√≠a de no investigar su fraude fiscal, est√° encima de la mesa. ¬ŅD√≥nde va a vivir? ¬ŅVa a suponer alg√ļn gasto p√ļblico? ¬ŅQu√© tipo de tratamiento debe d√°rsele?¬†Todo esto es muy inc√≥modo para el Gobierno¬†y fuente de conflicto pol√≠tico asegurado.

Volcán. La Cumbre Vieja sigue echando fuego y no solo eso: se ha abierto una nueva boca hacia el sur de isla, desde la que discurre una nueva lengua de fuego. La actividad sísmica se ha incrementado.

El centro del mundo hace tiempo que no está, como en los mapas con los que estudiamos, entre Europa y EEUU. Ahora la geopolítica gira alrededor del indopacífico y una nueva alianza para contrarrestar a China: EEUU, Reino Unido y Australia.

La fruta del Brexit. Los ingleses quieren seguir comiendo naranjas. En algunos supermercados de Reino Unido llenan las estanter√≠as de fotos de la fruta que no llega, como un trampantojo. Mientras, los camioneros espa√Īoles tratan de repartir la mercanc√≠a como pueden.¬†Un reportaje.

Cosas que no sabía

No sab√≠a¬†nada sobre la ‚Äėvida laboral‚Äô de los perros polic√≠a, los que olfatean explosivos, buscan droga o ayudan a encontrar a personas desaparecidas. Forman parte del Cuerpo durante unos 8 a√Īos de media. ¬ŅQu√© pasa con ellos despu√©s? Pues muchas veces se los quedan los agentes que han sido sus gu√≠as durante a√Īos. Si no, la Polic√≠a oficialmente se desentiende, aunque hay asociaciones que intentan buscarles un hogar.¬†Lo he le√≠do en Newtral.

No sabía cómo funcionan los protocolos de usos de armas en los rodajes de película. Con la desgracia ocurrida en el rodaje de Alec Baldwin en EEUU, se han publicado algunas cosas. Se cuenta todo aquí. Por cierto, tampoco tenía ni idea de que el hijo de Bruce Lee había muerto en condiciones parecidas en el rodaje de la mítica película El Cuervo.

No sab√≠a¬†que los calendarios se repiten (al menos) cada 28 a√Īos. Es decir, que hoy 25 de octubre de 2021 es lunes, igual que fue lunes el 25 de octubre de 1993. Si te interesa,¬†en Verne dieron¬†una explicaci√≥n matem√°tica de las diferentes combinaciones posibles.

Pues mañana nos leemos de nuevo.

¡Un abrazo!