📩 BOLETÍN | La cuadratura de la amnistía

La cuadratura de la amnistía

Bueno, pues allá vamos de nuevo. PSOE y Junts (y ERC) han anunciado que están de acuerdo y que saldrá adelante una nueva versión de la ley de amnistía en el Congreso. Ya, ya sé que nos dijeron lo mismo hace tres meses, pero aquí debe ir todo mucho más rápido, sin margen para arrepentirse. A las 11h se celebra la comisión parlamentaria que remachará el pacto.

Dicen PSOE y Junts que esta nueva versión es la cuadratura del círculo: que por un lado blinda mejor a Puigdemont y compañía de las intenciones de algunos jueces de meterles mano y por otro garantiza que no asustará en Europa y que todo es constitucional. ¿Y en qué consiste ese milagro jurídico que parecía imposible hace 10 días? Pues parece que en la reforma de los delitos de terrorismo y de traición, que son los dos flancos por los que quieren atacar el juez García Castellón y compañía. Tanto Junts como el PSOE insisten en que esas modificaciones estarán alineadas con “el derecho europeo”. Pero no sabemos mucho más, porque la letra pequeña no la tenemos a esta hora. La tendremos en un rato, por si te quieres quedar atento.

Agente mascarilla. En cuanto tengamos entre manos la nueva ley de amnistía, las reacciones se solaparán con los flecos del Caso Koldo que protagonizan ahora las portadas. El nuevo personaje de la trama es un guardia civil que ha sido imputado como presunto autor del chivatazo a su amigo Koldo García de que estaban siendo investigados. Se conocieron en la época de la lucha contra ETA en Navarra. Ahora estaba destinado en la embajada española en Venezuela. Es todo un poco de película.

El Gobierno sabe que mientras cuente con el aval europeo, los ataques de la derecha española tienen menos impacto. Por eso las elecciones europeas son tan importantes y por eso al PP le da tanta rabia que Pedro Sánchez haya desarrollado cierto prestigio en Bruselas y buenas relaciones con la propia presidencia de la Comisión, liderada por Ursula Von der Leyen, alemana y de centro derecha. Por eso Ayuso se ha ido al Congreso del PP europeo a decir esto: “Pido al PP europeo que no haya compadreo con Sánchez”. La verdad es que el discurso ha tenido de todo, incluida una extraña referencia a Roma y Grecia para posicionarse en contra de la decisión de Francia de incluir el derecho al aborto en la Constitución.

Ayuso no quiere compadreos con Sánchez pero es capaz de volver a contratar la alimentación de cinco residencias de mayores con una empresa que sirvió comida podrida.

Español, español, español

No sé si sabes quién es Ilia Topuria. Es un luchador de artes marciales que se ha proclamado campeón del mundo. Los titulares de la prensa deportiva dicen: un español, campeón del mundo. Pero resulta que Topuria, a pesar de que lleva desde los 15 años en España, no tenía la nacionalidad. El Gobierno se la acaba de dar, ahora que es campeón. Hoy en el podcast, hablamos de esa capacidad de dar la nacionalidad por decreto ley. Y la injusticia que eso esconde.

Que no se te pase

Te doy mis ojos . Hay una empresa que se dedica a escanear el iris de los ojos de las personas para hacer una gran base de datos de huellas oculares. A cambio, a quien se deje escanear, le pagan en criptomonedas. La Agencia de Protección de Datos ha dado orden de dejar de hacerlo en España. Y llegan 360.000 personas tarde . Muy inquietante.

Te doy mis ojos . Hay una empresa que se dedica a escanear el iris de los ojos de las personas para hacer una gran base de datos de huellas oculares. A cambio, a quien se deje escanear, le pagan en criptomonedas. La Agencia de Protección de Datos ha dado orden de dejar de hacerlo en España. Y llegan 360.000 personas tarde . Muy inquietante.

Hipotecas . El Banco Central Europeo prepara hasta cuatro bajadas de tipos durante este mismo año, empezando desde junio. El precio oficial de prestar dinero podría pasar del 4,5% actual al 3,25% a final de año.

Casi matan a Zelenski . El presidente de Ucrania y el primer ministro de Grecia han salido ilesos de un ataque ruso con drones a 150 metros de su posición en Odesa durante una visita conjunta. No hay ninguna confirmación de que fueran el objetivo.

A Trump ya no le tose nadie . Después de la arrasadora victoria de Donald Trump en el supermartes, con 15 primarias en EEUU, se ha retirado la única candidata con la que competía por la nominación republicana. Eso sí, lo ha hecho con algo de valentía: no ha pedido el voto para él.

Le puede salir Carlo. La Fiscalía pide casi cinco años de cárcel para el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por defraudar un millón de euros a la Hacienda española, escondiendo ingresos con sociedades en el extranjero. Detalles.

Cosas que no sabía

No conocía el concepto arquitectónico ‘enfilade’ en la organización interior de un piso o cualquier inmueble. Es una sucesión de habitaciones comunicadas entre sí. Es decir, que para ir de la habitación 1 a la 3, tienes que pasar por la 2. O sea: que no hay pasillo. Se usaba para palacios y museos, pero es cada vez más habitual en pisos pequeños para no desperdiciar espacio con pasillos o distribuidores.

No conocía el concepto arquitectónico 'enfilade' en la organización interior de un piso o cualquier inmueble. Es una sucesión de habitaciones comunicadas entre sí. Es decir, que para ir de la habitación 1 a la 3, tienes que pasar por la 2. O sea: que no hay pasillo. Se usaba para palacios y museos, pero es cada vez más habitual en pisos pequeños para no desperdiciar espacio con pasillos o distribuidores.

No sabía que en Argentina y otros países del Cono Sur llaman 'lucas' a los billetes de mil pesos. El nombre, por lo visto, viene de las monedas del imperio español. Ya sabes que los reyes y los nobles barrocos eran muy de ponerse pelucas blancas y rizadas. Una moneda de oro acuñada en 1789 con el perfil de Carlos IV acabó siendo conocida como 'la pelucona'. El término fue heredado coloquialmente tras la independencia como "luca", aunque evidentemente ya no salen reyes españoles.

que en Argentina y otros países del Cono Sur llaman 'lucas' a los billetes de mil pesos. El nombre, por lo visto, viene de las monedas del imperio español. Ya sabes que los reyes y los nobles barrocos eran muy de ponerse pelucas blancas y rizadas. Una moneda de oro acuñada en 1789 con el perfil de Carlos IV acabó siendo conocida como ‘la pelucona’. El término fue heredado coloquialmente tras la independencia como “luca”, aunque evidentemente ya no salen reyes españoles. No sabía que los visones europeos son la nueva prioridad de los ambientalistas. Son el animal carnívoro más amenazado del continente. “El nuevo lince”, aunque sin su campaña de imagen, dice mi compañero Raúl Rejón. En España, hemos pasado de los 1.000 ejemplares en el año 2000 a los 142 que se tienen identificados ahora. El visón europeo tiene un problema que no tuvo el lince; sufre el hostigamiento de una especie invasora: sus primos americanos.

