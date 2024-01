📩 BOLETÍN | Esquema mental

Hola.

Volvemos al tajo. Casi nadie se escapa de la rutina hoy, así que ya sabes… Agarra un café y vamos al lío, que 2024 promete.

Esquema mental

Hoy para ir reconectando empecemos con lo básico. Comparto contigo el esquema mental que me he hecho yo para no dejarme atrás nada importante de estas semanas y volver al mundo real.

Con todo esto llegamos a este 8 de enero de 2024, un año que en teoría debería ser más tranquilo políticamente porque no se esperan elecciones generales. Pero claro… en realidad hay tres elecciones. Hoy en el podcast volvemos con capítulos nuevos y te dibujo las principales claves de lo que nos queda por delante a partir de ahora.

Y luego está lo de Gaza, que yo ya no sé dónde ponerlo para llamar la atención. Si al principio para que sea lo primero que veas, si al final para que nos quedemos pensando en ello. Pero es que van tres meses de masacre intolerable, y ahí siguen. Israel ha matado ya a 23.000 personas en una franja minúscula de tierra. Hay 7.000 personas desaparecidas (ese eufemismo para decir la mayoría de veces que ni si quiera se ha podido rescatar su cuerpo bajo los escombros). El problema, lejos de solucionarse, escala: a la ofensiva israelí en Gaza, se suman el asesinato del ‘número dos’ de Hamás en Beirut, los ataques hutíes en el Mar Rojo y el atentado con 100 muertos en Irán.

En 2024, seguiremos insistiendo, aunque no sirva para nada. O por si sirve para algo.

Lo dejo hoy aquí, para no atragantarnos con la vuelta. Mañana ya vamos con todo.

Un placer compartir otro año contigo. Un abrazo,

Juanlu.