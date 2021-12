📩 BOLETÍN | Las historias de 2021

Buenos días. Hoy es el último boletín de 2021 y lo vamos a dedicar a algo un poco especial.

Hace justo un año estaba yo haciendo pruebas para ver cómo quedaría un boletín diario, esta newsletter que acabaríamos lanzando en febrero de 2021. Acabo de revisar aquellos ‘números 0’ de prueba, hechos a partir de las noticias de aquellos días y ¿sabes de qué trataban? Mira, le he hecho una captura al borrador, que todavía lo tengo:

Ha pasado un año y estamos igual, fingiendo que todo nos ha pillado desprevenidos por sexta vez. Aunque hemos perdido por el camino la palabra "allegado", que ya ves que me daba juego.

Parece que todo está igual pero en realidad han pasado muchas cosas desde aquel diciembre de 2020 hasta hoy. El año 2021 ha sido especialmente intenso y quiero aprovechar este último boletín para repasar algunas historias del año que son material exclusivo o elaborado con un esfuerzo especial de la redacción de elDiario.es. Teletrabajando la mayoría del tiempo, por cierto.

A veces el periodismo en el que pones tus recursos, tu vocación y tu esfuerzo acaba ensordecido por el ruido de la actualidad diaria, así que te dejo estas historias por aquí por si se te pasaron en su momento. Algunas seguro que las recuerdas.

Este tipo de coberturas son las que podemos hacer con la estabilidad económica que da una comunidad de socios potente.

Vamos a ello.

Las historias de 2021

Fotos de la Espa√Īa de 2021

Una de las cosas que más orgullo nos da a quienes trabajamos en elDiario.es es la manera en la que nuestra redacción es capaz de asomarse a las profundidades sin marearse: analizamos problemas estructurales, le damos sentido social a datos en bruto, hacemos panorámicas más allá de las polémicas diarias. Quizá por eso a este tipo de temas les solemos llamar internamente ‘radiografías’. Son fotos del país en el que vivimos.

Hemos hecho unas cuantas este año. A mí me dejó alucinado el acabado de este mapa con las alturas de todos los edificios de España, en el que podías buscar tu barrio, tu calle, y ver la evolución histórica del urbanismo de tu zona.

Fuente: Catastro



Ya sabemos que parte de esa evolución demográfica está llevando a muchos pueblos a quedarse prácticamente abandonados. ¿Cuáles son? ¿Quiénes siguen viviendo allí? Es la España de los pueblos vacíos. En España hay más de 7.000 pueblos y barrios diseminados sin habitantes registrados. Paradójicamente, en la España rural la vivienda tampoco es barata.

La precariedad de los contratos temporales es uno de los cimientos sobre los que se levanta nuestra economía. Cien mil personas entran y salen cada día del mercado laboral, que es una trituradora de contratos y de estabilidad vital.

La desigualdad económica aumentó durante la pandemia, al igual que pasó en la anterior crisis: tras el batacazo económico de 2008, los más ricos se recuperaron tres veces más rápido que las clases populares. ¿Qué significa “rico”? Bueno, hay grandes barrios de España donde la renta media es de 200.000 euros brutos anuales por persona. Sus ingresos no vienen del trabajo, sino de las rentas. En otros, el salario bruto anual no llega a 15.000.

Ascensor roto. ¿Y cómo deja uno de vivir en el pueblo de los 15.000 y pasa a ser parte de los privilegiados? Bueno, es casi imposible. Porque según los datos, el principal determinante para el éxito académico, laboral y económico no es el talento o el esfuerzo, sino en qué familia crezcas. Meritocracia my ass. Eso no quita para que, como dice la mejor economista española menor de 40 años, “sin una universidad pública y de calidad, yo no estaría aquí”.

No, yo peor. Este año nos hemos preguntado muchas veces eso de si vivimos peor que nuestros padres. Es curioso porque durante los años posteriores a la crisis ya se había aceptado socialmente que la generación actual de jóvenes lo iba a tener más difícil que sus padres, pero ese debate parece reabierto. Algunos datos se pueden consultar aquí: así ha cambiado España para tres generaciones.

Poder. Judicial. 

Uno de los temas del año que menos presencia suelen tener los resúmenes de televisión o radio, porque es farragoso y tampoco aporta imágenes o sonidos memorables, es el bloqueo en uno de los tres poderes del Estado.

Hemos vivido más de mil días de zancadillas poco democráticas a la renovación del Poder Judicial, que ha dado pasos por fin en el Constitucional pero todavía no el Consejo General del Poder Judicial. Allí al frente de la resistencia está Carlos Lesmes, y meses después este perfil especial de Ignacio Escolar sigue siendo imprescindible.

En la judicatura vemos también algunos de esos elementos que no son exclusivos del mundo judicial, pero que sí es más grave que se den en uno de los tres poderes del Estado. Hablamos de cómo jueces y fiscales cobran en negro hasta 4.000 euros al mes por preparar a opositores. También lo hacen funcionarios del Banco de España.

El dinero negro es un deporte nacional. Este año también hemos escuchado a Luis Bárcenas decir que “los empresarios estaban dispuestos a donar dinero al PP a cambio de sentarse una hora con un ministro”.

Datos en pandemia

Por mucha vuelta que le demos, la pandemia es La Historia del año de nuevo. El batacazo de la sexta ola nos ha puesto en nuestro sitio: la pandemia no ha terminado y la sanidad pública ya no da más de sí.

Los datos son abrumadores. Hemos superado las 70.000 muertes en lo peor de la pandemia y, aunque sabemos que son más, pudimos identificar la mortalidad municipio a municipio. Pero gracias a la vacuna, la magnitud de la sexta ola no se está traduciendo proporcionalmente en una explosión de las muertes:

Psicológicamente, estamos desgastados. El trauma infantil para miles de niñas y niños supongo que tardaremos años en acabar de destilarlo. A la debacle para muchos empresarios y trabajadores solo le queda aferrarse a que los datos ahora son mucho mejores. Del lado más privilegiado, de nuevo, los efectos psicológicos del teletrabajo o de solo ver a la familia en una pantalla.

Realismo m√°gico (y tr√°gico)

Las investigaciones y reportajes publicados en elDiario.es también nos dejan historias de esas que cumplen el cliché de la realidad superando a la ficción.

“Hay un volcán en mi jardín” es una de esas historias, la de una madre que ve cómo una boca de fuego aparece en el patio de su casa. Era una de las salidas que se buscó ese volcán nuevo del que hemos estado tres meses pendientes.

O la del espía cubano que se infiltró en un seminario con Felipe González y opositores cubanos en Madrid y de ahí salió una historia absurda, casi cómica, de inteligencia y fama nacional.

O la serie sobre el narco y la corrupción en la Guardia Civil, con Asuntos Internos admitiendo que “hay un grave problema de corrupción policial en la zona sur de España”.

Pero la verdad es que mi preferida es la historia de Esperanza Aguirre y el cuadro que resultó ser de Francisco de Goya. Porque lo tiene todo: drama familiar, herencias, posible corrupción, chanchullos fiscales, un constructor y una obra faraónica y un personaje central que sigue siendo irresistible. Ah, y unos audios de Whatsapp que sonaron en nuestro podcast y que, aunque son reales, no dejan de parecer surrealistas.

Dudas

Se nos quedan mil historias fuera de este boletín, que además de ser el último del año ya es también el más largo.

¿Cómo sería tener hijos con amigos?, ¿qué hay detrás de quien dona su fortuna a un Ayuntamiento?, ¿cómo se conocieron Zapatero y Madina?, ¿cómo solucionamos el problema de obesidad infantil?, ¿por qué a las mujeres se les sigue practicando tantas episiotomías en el parto?

La verdad es que en elDiario.es nos hacemos preguntas todo el rato. Y lo mejor es que publicamos lo que averiguamos, las ideas que tenemos en la cabeza y contrastamos con gente que sabe más que nosotros, aunque no siempre haya una respuesta muy clara.

El periodismo son noticias, pero el periodismo también es duda y el año que viene tendremos más.

Volvemos: 10 de enero

Este boletín vuelve el 10 de enero. Hasta entonces, te dejo en el podcast una recomendación diaria que puedes ir escuchando en la app que uses:

Pásalo bien. Ha sido un gustazo compartir este año contigo. Ten cuidado y ¡felices fiestas!

Un abrazo,

Juanlu.