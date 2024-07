📩 BOLETÍN | Un instante, unos centímetros

Hola.

Es día de celebración futbolera, pero mi trabajo hoy es dejar eso para el final y aguarte la resaca con una actualidad menos festiva que el deporte. Perdón, pero agarra un café y vamos al lío.

Un instante, unos centímetros

Si el sábado te fuiste a dormir a una hora prudente, el domingo amaneciste con unas imágenes difíciles de creer. Te confieso que lo primero que pensé fue: inteligencia artificial. Pero no. Era realmente Donald Trump con un reguero de sangre en la cara, alzando el puño entre una multitud de agentes de seguridad que lo sacaban en volandas del escenario de un mitin.

Una imagen para la historia, una historia que podría haber sido radicalmente diferente, imprevisible en lo político además de trágica en lo personal, si esa bala hubiera pasado dos centímetros más acá. Estados Unidos, el país que lleva una década jugando con fuego en la cima del mundo, ha estado a dos centímetros del magnicidio, del asesinato de un candidato a presidente. Y no un candidato cualquiera.

Un francotirador abrió fuego desde un tejado a unos 120 metros desde donde Donald Trump se dirigía a sus seguidores en una localidad de Pensilvania. Pudo realizar varios disparos antes de ser abatido por otro francotirador, el del servicio de protección de Trump. Una de las balas rozó la oreja del candidato republicano, causándole una herida leve y dejando al mundo en vilo durante los segundos que pasaron entre que Trump se tiró al suelo y se levantó por su propio pie. Menos suerte tuvo una persona del público, que murió en el acto por el impacto de una bala, y dos hombres más que resultaron heridos graves.

¿Qué sabemos del asesino que ha intentado matar a Trump? Más allá de las teorías de la conspiración que ahora mismo circulan en todas direcciones diciendo que si todo es un montaje republicano o que si es una operación demócrata desesperada, y de las que no hay ningún indicio en absoluto, lo que sabemos es que ese hombre tenía 20 años y se llamaba Thomas Matthew Crooks. ¿Había dado alguna pista de sus motivaciones para hacer algo así? Por ahora no se han encontrado. Estaba registrado como votante republicano, aunque hay quien ha encontrado un rastro como simpatizante demócrata, y ninguna de las dos cosas nos dice mucho. Lo que sí ha hallado la policía es material para fabricar explosivos en su coche y en su casa, que estaba a unos pocos kilómetros del lugar de los hechos. A pesar de la distancia desde la que disparó, no parece que tuviera experiencia militar. Pero sí tenía un rifle militar capaz de matar a 120 metros. Cosas de EEUU.

Si el domingo amaneció con unas imágenes difíciles de creer, este lunes despierta en una realidad política absolutamente convulsionada por el atentado. Joe Biden obviamente ha condenado el hecho, como políticos de todo el mundo, desde Milei a Maduro, de Macron a Pedro Sánchez.

Después de las condenas sinceras y de rigor, a nadie se le escapa que las elecciones se vuelven casi imposibles para el partido demócrata: en los pocos segundos que pasaron entre el roce de la bala y su vuelta a la verticalidad, mientras el mundo contenía el aliento e intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, “Trump fue consciente de que debía hacer un gesto de desafío antes de abandonar el lugar en el que había estado cerca de morir”, escribe Iñigo Sáenz de Ugarte. Independientemente de lo que se averigüe sobre este atentado, hay una parte radical del activismo de ultraderecha en EEUU, la que por ejemplo fue capaz de esparcir el rumor de que una pizzería de Washington era en realidad una tapadera para un club subterráneo de abusos infantiles al que iba el equipo de campaña de Hillary Clinton, que puede transformar la realidad en cualquier mentira. Ha dicho un senador republicano: “Esto ha sido un intento de asesinato instigado por la izquierda radical y los grandes medios de comunicación que han llamado constantemente a Trump una amenaza para la democracia, fascista o algo peor”. Quedan cuatro meses para las elecciones.

Vox o trex

En España, acuérdate de que el viernes lo dejamos en alto: Vox había decidido romper con el PP todos sus gobiernos de coalición en las cinco comunidades donde llevaban menos de un año ejerciendo poder. La decisión, que tomaba como pretexto que el PP no se oponga al reparto de 20 menores migrantes por cada comunidad autónoma (para evitar que estén así en Canarias) es tan absurda en términos políticos que el cisma interno en Vox está asegurado. Por ejemplo: ¿te acuerdas de que la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, juró y perjuró que no pactaría con Vox y al final acabó haciéndolo porque básicamente se lo impusieron? Pues ahora que se sale Vox del gobierno… se ha quedado con el consejero de Vox, que ha desobedecido la decisión de su partido y no dimite. “Me llamabais el consejero de Vox y ahora soy el consejero de la Junta de Extremadura”, dice. En otros lugares, como Castilla y León, medio centenar de cargos se han quedado sin trabajo por una pirueta de propaganda xenófoba, y eso no es fácil de tragar ni para ellos.

El PP, como siempre, intenta hacer algo muy raro: mientras dice que para ellos la solidaridad es muy importante, pone a la inmigración en el centro de su eje de campaña permanente.

Una propuesta diferente

Está la actualidad como para desconectar y pensar en otras cosas. Está para meter la cabeza en el agua, relajarse y ponerse a imaginar. Es exactamente lo que hacemos hoy en el podcast. Un grupo de científicos está consiguiendo descifrar el lenguaje de los cachalotes y eso desafía nuestra noción de que somos los únicos animales capaces de hablar. Y más estimulante aún: nos abre la puerta a identificar, cuando lleguen, otros lenguajes que haya en el universo.

Que no se te pase

Indemnización por despido . Una reforma laboral de Mariano Rajoy abarató el despido en España: desde los 45 días por año trabajado pasamos a los 33. Tras mucho prometer que se derogaría la ley del PP, el Gobierno de coalición anterior hizo una celebrada reforma laboral pero no revirtió ese recorte. Ahora Yolanda Díaz y Moncloa vuelven a pugnar por el asunto .

. Una reforma laboral de Mariano Rajoy abarató el despido en España: desde los 45 días por año trabajado pasamos a los 33. Tras mucho prometer que se derogaría la ley del PP, el Gobierno de coalición anterior hizo una celebrada reforma laboral pero no revirtió ese recorte. Ahora Yolanda Díaz y Moncloa . Masacre por una persona . Un ataque israelí en una zona humanitaria de Gaza ha dejado 141 muertos y centenares de heridos . El Ejército dice que el bombardeo iba dirigido específicamente contra un alto dirigente de Hamás. Para matarle a él, han cometido otra masacre.

. Un ataque israelí en una zona humanitaria de Gaza ha dejado . El Ejército dice que el bombardeo iba dirigido específicamente contra un alto dirigente de Hamás. Para matarle a él, han cometido otra masacre. Menos frente. En Francia, los partidos del Frente Popular no se ponen de acuerdo para elegir una primera ministra de consenso que proponer a Macron tras las elecciones legislativas. La Francia Insumisa acusa a los socialistas de bloquear a la candidata que tenía más consenso entre el resto de formaciones.

Cosas que no sabía

No sabía que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene origen franquista. Lo fundó Franco para “restaurar la clásica y cristiana unidad de las ciencias” y por supuesto para lo que sirvió fue para purgar el floreciente auge científico de la época. Ahora el CSIC, convertido ya sí en un referente en democracia, ha reconocido institucionalmente aquel horror fundacional y está tomando medidas. Una, por ejemplo, retirar el cuadro oficial del primer presidente del CSIC, conocido como el “gran inquisidor”.

que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene origen franquista. Lo fundó Franco para “restaurar la clásica y cristiana unidad de las ciencias” y por supuesto para lo que sirvió fue para purgar el floreciente auge científico de la época. Ahora el CSIC, convertido ya sí en un referente en democracia, ha reconocido institucionalmente aquel horror fundacional y está tomando medidas. Una, por ejemplo, retirar el cuadro oficial del primer presidente del CSIC, conocido como el “gran inquisidor”. No conocía el sistema de comunicación a distancia que Napoleón instauró para su imperio antes de que llegara el teléfono o hasta el Código Morse. Era una red de torres en cadena coronados por un mástil y dos palos. Según la combinación sus posiciones, se podían transmitir mensajes básicos a lo largo de miles de kilómetros en mucho menos tiempo que a caballo. El inventor de este telégrafo óptico, Claude Chappe, se suicidó sumido en una depresión tras innumerables batallas legales contra intentos de plagiarle.

el sistema de comunicación a distancia que Napoleón instauró para su imperio antes de que llegara el teléfono o hasta el Código Morse. Era una red de torres en cadena coronados por un mástil y dos palos. Según la combinación sus posiciones, se podían transmitir mensajes básicos a lo largo de miles de kilómetros en mucho menos tiempo que a caballo. El inventor de este telégrafo óptico, Claude Chappe, se suicidó sumido en una depresión tras innumerables batallas legales contra intentos de plagiarle. No sabía que entre los años 2008 y 2009 se batieron 130 récords mundiales de natación. Y no sabía que el culpable era un bañador que desató un debate trascendental para las competiciones deportivas. Estaban hechos de un poliuretano que creaba bolsas de aire en el tejido y ejercía menor resistencia al agua. En este hilo se cuenta mejor.

Y sí, antes de irnos, fútbol. España ha ganado la Eurocopa. Muchas veces hemos dicho y escrito por aquí que da miedo transmitir el fútbol a nuestros hijos por la cantidad de toxicidad que contiene. Durante esta Eurocopa, gracias a unos ídolos surgidos del barrio, a lo que simbolizan Nico Williams o Lamine Yamal, ha dado mucho menos pudor. A celebrarlo.

¡Mañana más!

Un abrazo,

Juanlu.