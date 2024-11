📩 BOLETÍN | Mentiras en defensa, bulos al ataque

Hola.

Mentiras en defensa

El gobierno valenciano ha empezado a mentir para protegerse del colapso político y de futuras implicaciones judiciales. Hablamos todo el rato de Carlos Mazón, el presidente valenciano, pero poco se habla de su consellera de Interior. Se llama Salomé Pradas y de ella dependen las políticas de seguridad y emergencias. Era la máxima responsable del operativo de la DANA en ausencia de Mazón, que por cierto ha cambiado su versión de por qué estuvo ausente en las horas clave, la que nos contó Sergi Pitarch en el podcast que entraba y salía todo el rato en aquella reunión de la tarde trágica para hablar por teléfono y consultar qué hacer.

Pues resulta que la consejera responsable de Emergencias dice que se enteraron a las 20h del día de la DANA de que la Generalitat tenía un sistema de alerta masiva para enviar mensajes por teléfono a los ciudadanos. La implantación de este sistema se había presentado en 2022 por el gobierno anterior y se había probado en 2023. De hecho, otras comunidades hicieron simulacros que fueron sonados y polémicos, muy criticados por parte de la derecha como injerencias en la privacidad. Pero Salomé Pradas no se enteró de nada de esto a pesar de ser un asunto de actualidad en un ámbito de su competencia.

Bueno, pues es mentira. Un audio desvelado por la SER demuestra que al menos a las 19.15 la consellera ya estaba debatiendo con su equipo sobre si mandar o no la alerta. No lo hicieron hasta una hora después. Y no es la única mentira en la que ha sido pillada. Otra grabación rescatada anoche por el Telediario de TVE también desmonta su afirmación de que el Gobierno no le ofreció ayuda de la UME hasta ya por la tarde. La realidad es que la delegada del Gobierno central en la Comunitat Valenciana llamó cuatro veces durante aquel martes. En las tres primeras, este ofrecimiento no fue aceptado. A la cuarta, a las 14h, le dijeron que sí, que mandaran unos militares, pero solo a la comarca de Requena-Utiel, lejos de la zona donde llegaría lo peor.

El cuerpo sin vida de un niño de cinco años ha sido hallado en Chiva. Qué horror.

Bulos al ataque

Hoy en el podcast, hablamos de desinformación. Y lo hacemos a partir de una estrella, que es solo eso, un punto en un oscuro universo de bulos sobre lo que está ocurriendo en Valencia. Pero un punto muy brillante, porque tiene mucha audiencia y porque está dándole legitimidad a unos colaboradores, unos satélites, que se dedican a difundir mentiras y a gestionar esta tragedia de manera irresponsable. Iker Jiménez, el hombre que hace el mismo tipo de periodismo con las caras de Bélmez que con la mayor tragedia de nuestra generación, ha llevado su nave demasiado lejos.

Que no se te pase

El trumpismo . Biden y Harris han garantizado una llegada tranquila de Trump al poder, no como cuando era al contrario. Ahora la tensión está en el Partido Republicano, destruido por dentro por el propio Trump , que ahora encima promete colocar en el gobierno a sus amigotes millonarios como Elon Musk. Detalles .

. Biden y Harris han garantizado una llegada tranquila de Trump al poder, no como cuando era al contrario. Ahora la tensión está en el Partido Republicano, , que ahora encima promete colocar en el gobierno a sus amigotes millonarios como Elon Musk. . Culebrón Muface . El Ministerio de Sanidad ha empezado a calcular cuál sería el impacto del trasvase de los funcionarios a la sanidad pública tras entrar en crisis el modelo de la aseguradora privada en Muface. Un 3,7% más de 'babyboomers' entrarían al sistema público. Datos y contexto .

. El Ministerio de Sanidad ha empezado a calcular cuál sería el impacto del trasvase de los funcionarios a la sanidad pública tras entrar en crisis el modelo de la aseguradora privada en Muface. Un 3,7% más de 'babyboomers' entrarían al sistema público. . Hasta en Pompeya. Los bulos no son cosa nueva. De hecho, ahora tenemos más elementos científicos para desmentirlos, pero pocos factores alimentan más la mentira que la necesidad humana de ser épicos, de construir leyendas y de atraer turismo. Resulta que el análisis de ADN de las víctimas petrificadas del volcán de Pompeya desmonta algunas de las historias personales que se cuentan a los visitantes de hoy.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Qué localidad no está en la provincia de Valencia: Paiporta, Benetússer, Letur o Catarroja?

Rosa - ¿Quién presenta el programa de televisión Horizonte en Cuatro?

Amarillo - ¿Tras la riada de qué año se desvió el cauce del río Turia para evitar su paso por el centro de Valencia?

Marrón - ¿Cómo se llamaba el anterior presidente de la Generalitat Valenciana?

Verde - ¿Qué significan las siglas DANA en meteorología?

Naranja - ¿Se suspendió la jornada de Liga de fútbol del fin de semana pasado?

