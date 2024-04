📩 BOLETÍN | Miedo a una gran guerra

Hola.

Miedo a una gran guerra

El fin de semana nos deja en vilo. La operación de asedio de Israel contra Gaza había provocado ya varios amagos serios de escalada en Oriente Medio pero lo de este sábado no lo habíamos visto hasta ahora. Irán ha atacado Israel con cientos de drones y misiles. Lo hizo sabiendo que Israel podría interceptarlos, pero lo hizo. El cielo de Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades de Israel se llenó de explosiones, las de los avanzados sistemas antiaéreos de los que disfruta el país y la colaboración de las potencias amigas. Se lanzaron cientos de proyectiles y no hubo ni un solo muerto.

¿Estamos a las puertas de una gran guerra en Oriente Próximo? Aquí se intenta responder. El 1 de abril, un bombardeo israelí sobre la embajada de Irán en Siria mató a 13 personas. El ataque de este fin de semana es su respuesta e Irán dice que con esta represalia da el asunto por “concluido”, una especie de “ya estamos en paz” que también significa “no queremos la guerra”. Pero ahora a ver qué hace Israel, muy poco acostumbrado a este tipo de agresiones y a la que se le estaba complicando la percepción de su masacre en Gaza. La ONU ha avisado esta noche de que “Oriente Medio está al borde del precipicio” y ha añadido que ha “llegado el momento de la distensión y la desescalada”. La comunidad internacional pide “máxima contención” pero tiene claro de qué lado está: en las últimas horas hemos visto enérgicas condenas de líderes occidentales que no se han atrevido a hacer ante los 33.000 muertos de Israel en Gaza. Sobre eso escribe hoy Olga Rodríguez.

Un paciente

El hospital Zendal, la estrella de la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso, el gran hospital que llevaría a la modernidad a Madrid y además la prepararía para futuras pandemias, el que ha costado 200 millones de euros y una reestructuración de las plantillas médicas, ese hospital, recibe un paciente al día. En 2023, solo ingresaron 489 personas y en 2024 el último dato es de marzo y la cifra es de 74 personas. Hay más gente en cualquier sala de espera de urgencias de cualquier gran hospital. El centro va cambiando de funciones sin que nada esté a la altura de lo proyectado. El Zendal solo usa una de cada seis camas instaladas. Y el resto de hospitales, abarrotados. Son datos oficiales conseguidos por elDiario.es.







A todo esto, seguimos sin saber quién paga el ático de lujo del que disfruta Ayuso con su pareja encima de su casa. Ella no aclara nada, solo hace bromas.

Universos paralelos. La inmunidad de Díaz Ayuso tiene que ver con su poder institucional y económico, que suaviza sus escándalos mediáticamente. Es un privilegio del que no goza ni siquiera Feijóo, al que la prensa de derechas sí se permite el lujo de cuestionar a veces. Aunque sí hay alguien más que goza ahora mismo de ese estatus: José María Aznar. El expresidente va dando lecciones de moral política sin que le afecten lo más mínimo que en paralelo, estos últimos días, dos de sus hombres de confianza estén en el banquillo de los acusados, delatados por sus colaboradores y enfrentándose a acusaciones que implican muchos años de cárcel. Por corrupción.

Hoy en el podcast, hablamos de Aznar, de Rato y de Zaplana, recordamos lo que fueron juntos y también cómo ahora Aznar les deja quemarse por separado.

Ocho apellidos vascos

Esta semana se celebran dos cosas que vemos todo el rato en las noticias: la Feria de Sevilla y las elecciones en Euskadi. No se me ocurren dos cosas más diferentes. Es lo que tiene la plurinacionalidad. Uno de los dos acontecimientos derivará en un referéndum y no es el que crees.

En la Feria ya estuve yo ayer un rato. Todo en orden, pero veremos menos políticos que el año pasado porque no hay elecciones municipales. Lo de las elecciones vascas es más serio, literal y políticamente. EH Bildu acaricia la victoria, según las encuestas, e intenta rascar entre los potenciales votantes de Sumar y Podemos. La derecha ha convertido esa posibilidad en la apocalipsis, relacionando una y otra vez a la izquierda abertzale con ETA. La sociedad vasca, sin embargo, no parece que esté en eso: en una encuesta reciente a miles de personas, solo 10 mencionaron a ETA o el terrorismo como un problema actual. Dicho de otra manera, puede ganar Bildu por la misma razón que nos hizo gracia ‘Ocho apellidos vascos’.

Los que no pasan página ni renuncian a la apología del terror son los de la Fundación Francisco Franco. El Gobierno acaba de confirmar su intención de ilegalizar aquellas organizaciones que hagan defensa de la dictadura franquista, como promete la Ley de Memoria. La cosa se ha convertido en un ajedrez jurídico porque la fundación ya ha cambiado sus estatutos dos veces para intentar sortear la aplicación de la ley. Ya hicimos un podcast sobre este peliagudo asunto, sobre el que es más fácil debatir que decidir.

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional da por buena una multa contra tres jóvenes independentistas por rajar una bandera de España en una manifestación. Dice el tribunal que la multa por ultrajar símbolos nacionales no vulnera la libertad de expresión. Este tipo de decisiones judiciales ya provocaron una reprimenda de la Justicia europea contra España, así que me da que el tema no se acaba aquí.

Que no se te pase

Faltan profesores . Las facultades de Medicina no saben cómo van a formar a los sanitarios del futuro: no tienen profesores que sean médicos. Dicen los decanos que es por culpa de las exigencias para acreditarse como docente universitario. Y faltan 3.800 nada menos. Los detalles .

. Las facultades de Medicina no saben cómo van a formar a los sanitarios del futuro: no tienen profesores que sean médicos. Dicen los decanos que es por culpa de las exigencias para acreditarse como docente universitario. Y faltan 3.800 nada menos. . Opositores treintañeros . La otra cara de lo anterior es lo que está ocurriendo con las oposiciones para ser funcionario. Cada vez es más frecuente que profesionales que ya tienen más de 30 años decidan cambiar de tercio, abandonar su carrera en la privada e intentar sacarse una plaza de funcionario. Razón y datos aquí .

. La otra cara de lo anterior es lo que está ocurriendo con las oposiciones para ser funcionario. Cada vez es más frecuente que profesionales que ya tienen más de 30 años decidan cambiar de tercio, abandonar su carrera en la privada e intentar sacarse una plaza de funcionario. . La Vieja Europa. Nuestra corresponsal en Bruselas, Irene Castro, hace en este artículo un interesante repaso sobre los grandes retos que tiene Europa por delante para no perder comba con los avances económicos y de innovación de EEUU y, sobre todo, China.

Cosas que no sabía

No sabía que comerse el pan que te ponen en los bares antes de que lleguen los platos es un vicio especialmente poco recomendable. Y no es solo porque sea pan. Es por el orden. Ingerir harinas refinadas con el estómago vacío (y con ansiedad) dispara la glucosa en sangre. Y sacia menos de lo que parece. Si vas a pegarte un atracón de pasta , es mejor comer antes un poco de verdura. Mejor explicado aquí.

que comerse el pan que te ponen en los bares antes de que lleguen los platos es un vicio especialmente poco recomendable. Y no es solo porque sea pan. Es por el orden. Ingerir harinas refinadas con el estómago vacío (y con ansiedad) dispara la glucosa en sangre. Y sacia menos de lo que parece. Si vas a pegarte un atracón de pasta , es mejor comer antes un poco de verdura. Mejor explicado aquí. No sabía cuál es el origen de la expresión “mantenerse en sus trece”. La usamos hace unos días en un titular y me puse a buscar. Una teoría dice que la cosa viene de la Santa Inquisición española, que condenaba a los judíos que no se convertían al catolicismo y mantenían su fe en los trece principios del judaísmo. Otra hipótesis apunta al gran Cisma de la Iglesia en la Baja Edad Media, en el que llegaron a proclamarse tres papas a la vez. Uno de ellos era Benedicto XIII que, a pesar del asedio constante de sus enemigos, se negó a renunciar como pontífice. Se mantuvo en sus XIII.

cuál es el origen de la expresión “mantenerse en sus trece”. La usamos hace unos días en un titular y me puse a buscar. Una teoría dice que la cosa viene de la Santa Inquisición española, que condenaba a los judíos que no se convertían al catolicismo y mantenían su fe en los trece principios del judaísmo. Otra hipótesis apunta al gran Cisma de la Iglesia en la Baja Edad Media, en el que llegaron a proclamarse tres papas a la vez. Uno de ellos era Benedicto XIII que, a pesar del asedio constante de sus enemigos, se negó a renunciar como pontífice. Se mantuvo en sus XIII. No sabía que en Singapur están prohibidos los chicles. Es una de las estrictas normas de un país que alcanzó la independencia hace 60 años y que se propuso ser líder internacional en pulcritud (y capitalismo desbocado). En 1992, el eterno primer ministro Lee Kuan Yew, educado en Oxford, declaró la guerra al chicle para que sus restos masticados no acabaran pegados y dejando huella en las aceras de este pequeño país.

