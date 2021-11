Te confieso que no tenía ni idea de cómo funciona el mundo de los administradores concursales. Me suenan a algo como frío, técnico, alejado de mis intereses y mis experiencias. Si es tu caso, que no te pase como a mí: es un universo con mucha miga.

Resulta que cuando una empresa se declara insolvente porque quiebra, los jueces pueden elegir a dedo al administrador concursal, es decir, al abogado especializado que corrobora la situación y gestiona la liquidación si es necesario. Y esa elección va cargada de dinero: hay administradores que se embolsan millones de euros, sí, por gestionar el concurso de acreedores de una gran empresa, que se han disparado con las crisis de la última década. Y cuando las decisiones personales van acompañadas de grandes cantidades, hay también enormes riesgos de corrupción. Tienes detalles muy llamativos en este informe especial.

Así es por dentro la Cumbre del Clima

Tenemos a un enviado especial dentro de la COP26, la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Glasgow. Hay acreditadas nada menos que 25.000 personas, entre políticos, activistas, periodistas y personal de grandes compañías contaminantes que van a hacer lobby. Si tienes interés en saber cómo funcionan estas cumbres por dentro, hoy te lo contamos en el podcast con mi compañero Raúl Rejón.

El Quijote. The New Yorker es una revista semanal estadounidense con fama de selecta, interesante, profunda y siempre afinada en sus apuestas editoriales y tambi√©n en sus portadas. Esa de arriba es la de la semana que viene.¬†La explican as√≠: ‚ÄúSi Don Quijote apareciera en el siglo XXI, se embarcar√≠a inmediatamente en una loca y caballeresca cruzada para salvar al planeta de la hidra de mil cabezas del poder corporativo en el capitalismo‚ÄĚ. Sabemos que es ese el mensaje y en Espa√Īa se ha celebrado con muchos aplausos en redes sociales. Tengo que decir¬†que yo sinceramente no acabo de entenderla y¬†no soy el √ļnico. ¬ŅEst√° luchando Don Quijote contra las energ√≠as renovables? ¬ŅSon esos molinos el s√≠mbolo del mal moderno? No entender. Pero bueno,¬†El Quijote siempre funciona.

Entre dos infiernos

Ya te advertimos ayer de que la situación se estaba complicando mucho en la frontera europea de Polonia con Bielorrusia. Pasan las horas y miles de migrantes siguen atrapados y maltratados entre dos de los países más xenófobos y con menos garantías de nuestro entorno. El régimen bielorruso empuja a cientos de personas hacia la frontera para ‘castigar’ a Europa, como hizo Marruecos en Ceuta hace unos meses. “Hay bandas que se ponen detrás del ejército y nos atacan. Te pegan, te quitan el dinero y lo reparten al 50%, una parte para las bandas y otra para los soldados”. Han muerto al menos 8 personas. La UE y la OTAN se han implicado en el asunto. Adivinad a quién le echa la culpa el cínico de Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia: exacto, a “las mafias”.

Los no vacunadosLa mayoría de la gente hace vida normal pero con mascarilla. Es un riesgo, aunque no parece ser el problema que está generando un repunte serio de casos de coronavirus en varios países, por ejemplo en Alemania y muy levemente en España. El problema está en la gente que no se vacuna. Si fueran una sociedad aparte, podríamos decir que están viviendo su propia pandemia. Obviamente las cifras son más contenidas porque los vacunados hacemos de cortafuegos, pero es que fíjate en Alemania:

La OMS ya advierte de que si no se vacuna todo el mundo, las Navidades van a volver a ser duras.

Entrevistamos¬†a la ministra de Ciencia e Innovaci√≥n, Diana Morant. ‚ÄúSi sale una vacuna espa√Īola, ser√° mejor que las que hay en el mercado‚ÄĚ, dice. La charla te servir√° para conocerla mejor.

Que no se te pase

Nadie le mete mano a la Operaci√≥n Catalunya.¬†Como explica hoy mi compa√Īero Pedro √Āgueda, ning√ļn juzgado acaba de hincarle el diente al uso de la Polic√≠a para investigaciones extrajudiciales en Catalunya contra enemigos pol√≠ticos durante la era de Mariano Rajoy. Es un elemento inc√≥modo porque los trabajos de Villarejo est√°n en el arranque de investigaciones por ejemplo contra los Pujol, y se corre el riesgo de contaminar la causa.

Aborto. Los escraches eran poco menos que terrorismo pero ir a las clínicas de abortos a hostigar a las mujeres… eso es libertad de expresión. El PP y Vox buscan tumbar la reforma que penaliza el acoso a las mujeres que van a abortar.

La Iglesia¬†en Francia¬†va a vender bienes e inmuebles para indemnizar¬†a v√≠ctimas de abusos sexuales. En Espa√Īa, la Conferencia Episcopal ni los investiga.

De Cartagena a Le√≥n. La Polic√≠a ha detenido a un hombre por los ataques a¬†la sede de IU¬†en Le√≥n con pintadas nazis y amenazas. Resulta que el chaval, de 20 a√Īos, ya fue detenido en Cartagena (Murcia) por¬†el lanzamiento de un c√≥ctel molotov¬†contra una sede de Podemos.

En el capítulo de hoy

Welcome to Night Vale. Si te gusta el humor fino y la ciencia ficción, si entiendes muy bien inglés o quieres practicar el listening a tope de concentración, te recomiendo un podcast norteamericano surrealista que se llama Welcome to Night Vale. El programa imita el formato de un informativo de radio local en un pueblo donde todas las teorías de la conspiración son ciertas. Extraterrestres, desapariciones, de todo. Con escucharse unos cuantos ya merece la pena.

Dexter. ‚ÄúSeamos sinceros. Si buscas en Google 'los 10 peores finales de series de la historia', 'Dexter' estar√° en todas las listas. La gente estaba muy decepcionada‚ÄĚ. No lo digo yo,¬†lo dice el director de la serie, que ha desvelado cu√°l hubiera sido su final deseado: la muerte del protagonista. Claro que ese final a lo mejor habr√≠a sido incompatible con el renacimiento de la serie,¬†que acaba de estrenar nueva temporada.

Una generaci√≥n de serie. Los compa√Īeros de Vertele¬†hacen un repaso¬†de algunas de las series recientes que nacen de la creatividad treinta√Īera o retratan esa etapa entre lo infantil y lo maduro. Se habla desde Friends a ejemplos m√°s recientes como la ya m√≠tica Fleabag y otros t√≠tulos realizados por espa√Īolas como Leticia Dolera o nuevas apuestas por descubrir.

