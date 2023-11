📩 BOLETÍN | Qué suspense

Hola.

La madrugada nos deja un sobresalto: Javier Milei será el nuevo presidente de Argentina. No sé ni cómo definirle. Ultraderechista, anarcocapitalista, disparatado, generador de odio contra la izquierda. Ha prometido desmontar las nociones básicas del sistema político argentino. A su lado, Trump parece un tipo prudente. Vienen turbulencias.

Qué suspense

Nos fuimos de fin de semana pensando que hoy tendríamos ya a los ministros nombrados, prometiendo el cargo y haciéndose fotos juntos en la escalinata de Moncloa. Pero va a ser que no. Pedro Sánchez se dio unos días para terminar de encajar el puzle. Y lo está haciendo en completo silencio, suyo y de sus más estrechos colaboradores. Si alguien sabe algo, no lo cuenta. Hoy seguramente sepamos.

Uno de los flancos más complicados para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se veía venir desde hace meses: qué hacer con Podemos, con quien, como resume aquí Iñigo Sáenz de Ugarte, el divorcio es ya inevitable. Podemos considera “izquierda servil”, un “adorno del PSOE”, a sus propios compañeros de lista electoral en Sumar. El PSOE y el resto de fuerzas en Sumar consideran que Podemos es una bomba de relojería para la coalición y para la legislatura. En los últimos días, la herida se ha hecho aún más profunda: Yolanda Díaz ofrecía a Podemos un Ministerio para Nacho Álvarez, miembro de la dirección de ese partido, secretario de Estado con Belarra y/pero (elige tu conjunción favorita) que ha colaborado desde el primer día en Sumar. Y Podemos dice que no, que Nacho Álvarez no, que eso es “una estratagema”, y vuelve a reivindicar el Ministerio de Igualdad. Como consecuencia, Álvarez ha dimitido de Podemos, aunque no aceptará ser tampoco ministro en estas circunstancias. Durante el fin de semana, el reguero de lamentos desde diferentes corrientes de la izquierda ha sido una constante; Álvarez, no muy conocido públicamente, es uno de esos políticos de los que habla bien todo el mundo.

Pero, aunque el ruido está sobre todo ahí, las únicas dudas no son solo esas. Por ponerte algún ejemplo, se da por hecho que Pilar Llop, la ministra de Justicia sobre la que también arreciaron las críticas por la ley del ‘solo sí es sí’, tampoco sigue. En realidad hay muy pocos nombres que puedan dar por segura su continuidad. Aquí te contamos más.

En la calle. Durante el fin de semana también hemos visto más manifestaciones contra la amnistía y la investidura. La principal, una concentración multitudinaria, con presencia de los líderes del PP y Vox, donde se confirmó lo que hablábamos el otro día en el podcast: el ‘me gusta la fruta’ es el nuevo ‘que te vote Txapote’. El PP y Vox seguirán apretando, por si se da una legislatura corta. Además de esa manifestación, también ha habido concentraciones ultras cada día. Hemos visto una marcha hacia la Moncloa, con cientos de personas cortando la autovía A-6 por la que se sale de la ciudad antes de acceder al palacio presidencial. Si fueran independentistas, lo mismo les habría caído un delito de terrorismo, pero está claro que las manifestaciones de la extrema derecha son diferentes. Solo en una de ellas puede uno ver a la Policía amedrentada y coaccionada por un diputado nacional de Vox, Ortega Smith, que les amenaza con su carnet del Congreso como si le diera alguna autoridad sobre ellos. Solo en ellas un activista puede quemar un contenedor y que el alcalde de la ciudad al día siguiente diga que, bueno, no es para tanto. Y solo en ellas, la Policía incauta una pistola a un manifestante y eso no se convierte en el principal asunto del que hablan todas las televisiones. Por si fuera poco, hoy es 20N, día de festejos franquistas.

Y van ya más de 15 días consecutivos de protestas ultras. Hoy en el podcast, nos preguntamos quiénes son y, sobre todo, qué capacidad de influencia tienen sobre la masa que se concentra pacíficamente tras ellos o para marcar el tono general de la oposición al nuevo gobierno. Hablamos con Alberto Pozas, un periodista de elDiario.es que lleva dos semanas siguiéndoles de cerca.

En Gaza , otro ataque a otra escuela de la ONU deja decenas de muertos . Hoy Olga Rodríguez recopila nueva información sobre los ataques a escuelas, hospitales y convoyes humanitario por parte del Ejército de Israel, que no tiene líneas rojas.

. La lista de los beneficiados por la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 es secreta. Aquí tienes un nombre: Ángel Toirán, que salió de prisión dos semanas antes de la aprobación del perdón fiscal, que usó para regularizar dinero “de ignorada procedencia”. Torbe. Si con la llegada del año 2000 eras un chaval adolescente con Internet es muy probable que sepas quién es Torbe, que usó su éxito en el porno más cutre de Internet para hacerse famoso en televisión. Repasar quién era realmente aquel personaje, a través de sus condenas judiciales, es el retrato a una época un poco bastante vergonzosa.

