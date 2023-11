Hola.

Hoy hay lío, seguro. Agarra un café y vamos.

Tienes que verlo

Pues allá vamos. Llegó la sesión de investidura que revalidará a Pedro Sánchez Castejón como presidente del Gobierno. Ya sabes cómo va la cosa: por la mañana el candidato expone sus argumentos para merecer la confianza del Congreso, luego veremos los turnos del resto de grupos, lo que derivará en un cara a cara con Alberto Núñez Feijóo primero o Santiago Abascal después. Tensión asegurada, dentro y fuera del hemiciclo, donde cientos de policías blindarán el Congreso de las probables protestas en la calle. Eso hoy. Mañana hablan los que no tengan tiempo hoy y se vota. En principio, Pedro Sánchez tiene garantizada una mayoría absoluta incluso holgada, con 179 votos a favor, que son más por ejemplo que los que obtuvo Felipe González en 1989, Rajoy en 2016 o Zapatero en 2008. Aquí los datos comparados, por si tienes curiosidad.

Por encima de las matemáticas, esta sesión de investidura se va a convertir en la primera gran batalla por el relato sobre la amnistía. ¿Se traducirá esa mayoría de votos en una sensación de que el próximo gobierno representa mejor a España que la derecha enfurecida? ¿O nos quedará la sensación de que Pedro Sánchez ha gastado el último cartucho de su supervivencia? En otras investiduras no te lo he dicho, pero en esta sí me atrevo a recomendártelo: intenta verla para sacar tus propias conclusiones. En elDiario.es habrá señal de vídeo en directo.

La derecha no se va a conformar con el resultado de la investidura y ya opera para boicotear la amnistía en todos los frentes. En el Senado, donde (cosas de la ley electoral) el PP sí tiene mayoría absoluta, han hecho una modificación exprés (y muy dudosa) de un reglamento que puede hacer que la tramitación de la ley en el Senado en vez de 20 días se prolongue dos meses.

Por su parte, Vox ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda la investidura de Pedro Sánchez por varios delitos, entre ellos colaboración con el terrorismo. Así, tal cual. Abascal sabe que está tirando la caña en un río revuelto. Este martes hemos visto algo realmente insólito: manifestaciones de jueces conservadores contra la ley de amnistía, protestando por medidas que en realidad la ley no contempla.

Los padres de la Constitución y la amnistía. Me ha resultado muy interesante este análisis de un experto en Derecho Constitucional sobre lo que consta con respecto a la amnistía en las notas que existen de las reuniones de los padres de la Constitución y en las actas parlamentarias de la época. Una frase rescatada del archivo: “Por lo que se refiere a la materia de la amnistía, se acuerda no constitucionalizar este tema”.

La batalla del relato también se extiende a la Comisión Europea; el Gobierno se ha ofrecido a dar explicaciones a Bruselas, donde ya se ha recibido formalmente una copia de la ley. Mientras, el PP anda convocando a periodistas internacionales para decirles “Help”, justo en el día en que el diario británico The Guardian ha publicado un editorial defendiendo la necesidad de la amnistía, en la misma línea que lo hizo el Financial Times o The Economist. Por si sirve de pista, Josep Borrell, que hay que recordar que fue muy activo en las manifestaciones contra el independentismo de Barcelona, suavizó ayer sus críticas a la medida pronunciadas unas horas antes.

Vamos con otra cosa

Hoy en el podcast, repasamos otras amnistías de la historia política reciente, en otros países y otros contextos. No se trata de relativizar la polémica, la importancia o el calado histórico de la medida, pero sí de desdramatizar: con crímenes y delitos mucho peores que los que se han visto en Catalunya, países como Francia, Portugal o Reino Unido han aplicado amnistías. Y no ha pasado nada.

Que no se te pase

No son los hackers, es el sistema . Todo el sistema informático de la sanidad pública en Galicia se ha venido abajo este martes, provocando un colapso del sistema de atención, citas y consultas. Dicen que ha sido un pico de tensión eléctrica. Así estamos.

. El futuro de la humanidad estará marcado por las complicaciones del calentamiento global sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra salud. Igual que pensamos en las pensiones deberíamos ir pensando en que las posibilidades de morir por calor se pueden multiplicar por cinco. Los datos .

. El futuro de la humanidad estará marcado por las complicaciones del calentamiento global sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra salud. Igual que pensamos en las pensiones deberíamos ir pensando en que las posibilidades de morir por calor se pueden multiplicar por cinco. . Adiós a Aníbal Vázquez. Estoy impresionado por las imágenes y los textos que leo en la despedida multitudinaria y agradecida a Aníbal Vázquez, alcalde de Mieres fallecido a los 68 años. No es habitual.

En el capítulo de hoy

The Crown . Mañana se estrena la primera tanda de capítulos de la última temporada de ‘The Crown’, la biografía audiovisual más exitosa de la familia real británica, con tintes políticos pero también de novela turca. Ya la pasada temporada no fue tan buena como las anteriores, pero habrá que ver cómo cuentan la muerte de Lady Di, que deja el camino libre para la boda de Carlos y Camila, que con el tiempo, y no hace tanto, se convertirían en reyes.

. Mañana se estrena la primera tanda de capítulos de la última temporada de ‘The Crown’, la biografía audiovisual más exitosa de la familia real británica, con tintes políticos pero también de novela turca. Ya la pasada temporada no fue tan buena como las anteriores, pero habrá que ver cómo cuentan la muerte de Lady Di, que deja el camino libre para la boda de Carlos y Camila, que con el tiempo, y no hace tanto, se convertirían en reyes. Quieto todo el mundo . Es un gustazo ver de nuevo juntos a Facu Díaz y Miguel Maldonado con sus podcasts en directo, cargados de humor político de izquierdas. Esta semana tienen un momento imprescindible, leyendo mensajes de los grupos de Telegram de extrema derecha. Mucha risa para destensar entre tanta barbaridad.

. Es un gustazo ver de nuevo juntos a Facu Díaz y Miguel Maldonado con sus podcasts en directo, cargados de humor político de izquierdas. Esta semana tienen un momento imprescindible, leyendo mensajes de los grupos de Telegram de extrema derecha. Mucha risa para destensar entre tanta barbaridad. Manu Sánchez es otro humorista, presentador, tan carismático que todo lo que toca brilla. Hasta el cáncer. En esta maravillosa entrevista con Aimar Bretos, dejó lecciones de vida muy potentes. Si no le conoces, aquí uno de sus primeros monólogos (sobre mitología griega), que para mí le define: amor por el conocimiento, trabajo muy preciso y orgullo de acento andaluz.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.