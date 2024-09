🎙 PODCAST | Kamala sí puede: la resaca de un debate-venganza

No hace ni tres meses del momento de pánico y profunda depresión que provocó en el partido Demócrata en particular y en el mundo progresista en general, la participación del entonces candidato, Joe Biden, en el primer debate electoral contra Donald Trump. Sin embargo, el debate celebrado en la madrugada del miércoles ha confirmado lo mucho que ha cambiado todo desde que Kamala Harris lidera el partido Demócrata. La nueva candidata proyectó energía, ilusión para los suyos y, sobre todo, dejó ver que sí que es capaz de ganarle estas elecciones a un Donald Trump que ya no parecía tan carismático, sino un hombre desgastado y refugiado en bulos absurdos.

Analizamos las principales claves de este debate histórico con María Ramírez, corresponsal Internacional de elDiario.es, y con la periodista Antònia Crespí Ferrer, que cubre la campaña electoral en Estados Unidos para elDiario.es, repasamos qué ha cambiado en el partido Demócrata desde el nombramiento de Kamala Harris como candidata en las elecciones de noviembre.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 45 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente.

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia