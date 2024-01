La impenetrable madeja de la amnistía, los jueces y el terrorismo

Ninguna duda en el arranque. Amnistía, terrorismo, jueces. Una lágrima de angostura, agitar con energía y servir bien frío, con hielo picado.

Al bulto. Guadalupe Sánchez, The Objective. “Sanchismo punitivo”, título. Texto: “España es una anomalía en la UE, pues ningún otro Ejecutivo ha delegado en los delincuentes la redacción de las leyes que les procuran su propia impunidad”. LD. “El juez García Castellón consigue sortear el 'terrorismo light' pactado por PSOE y Junts para salvar a Puigdemont”. Abc, Ángel Expósito. Bajo el título 'García-Castellón': “Se trata de blanquear a ETA y a los golpistas del 'procés' deslegitimando a los jueces. Y para ello sirven igual Otegui, Puigdemont o Teresa Ribera”. Mismo medio, Salvador Sostres. “Fue terrorismo y yo estuve allí”. Antonio Pérez Henares, en El Debate. “La peor infamia de la amnistía sanchista”. “El engendro jurídico contra la Constitución y contra la dignidad de España como Estado y como pueblo soberano tiene muchas aristas, a cada cual más tóxica y perversa”. Pilar Cernuda, The Objective: “¡Qué bajo hemos caído!”. Sigamos en la estela: Luis Ventoso, en El Debate: “Chávez (perdón, Sánchez) lanza la cacería a los jueces”. Y en el mismo digital, Mayte Alcaraz, “Pumpido, el fiscal que ha hecho de su toga una bayeta”. OKdiario. “La Ley de Amnistía de Sánchez abre la puerta de la cárcel a 40 etarras ‘buenos’”. Volvamos al Abc con Luis Herrero: “Sánchez acabará engullido por la serpiente pitón que ha elegido como compañera de viaje. Si hay algo que los electores desprecian es a un pelele”. Antonio R. Naranjo. El Debate. “Claro que es un golpe de Estado y Sánchez es un golpista sobrevenido”. Irene González, Vozpópuli. “No sé si los españoles están narcotizados y moribundos y se han terminado de acomodar a la africanización o a la peor latinoamericanización posible de España, primero en sus calles con las bandas y manadas; y luego con un Gobierno fuera de control con poder absoluto y sermones de democracia. Ni Pablo Escobar gozó de tanta impunidad y con tanta insolencia”.

Y ya en plan estrella, vuelo alto, Antonio Caño, en The Objective, angustiado por esta horrible situación que nos encoge el alma. Especialmente gustosa la última frase: Permitan cita larga: “Los hombres se sienten amenazados por las mujeres, los viejos por los jóvenes, los habitantes de los pueblos por los de las ciudades, los aragoneses por los catalanes, los navarros por los vascos, los madrileños por todos los demás. Y viceversa. Por no hablar del rencor guerracivilista (…) Igual que el PSOE, convertido en el Partido de Sánchez, culpa hoy al PP por el procés, mañana culpará a la Guardia Civil por el terrorismo en el País Vasco”. ¿Han tomado nota?

Pero quizá para entenderlo necesiten un lenguaje más directo. Hugues, en La Gaceta. Título: “Un régimen etarra”. Lean: “El régimen actual es etarra en su preparación, es etarra en su nacimiento, es etarra en su narrativa, es etarra en su morfología de Estado Autonómico, es etarra en la plurinacionalidad casi conseguida, es etarra intelectualmente en la segunda fase de gobiernos socialistas, y es etarra en la mutación federalista que deberá cupular (con u) la Monarquía Leticiesca”.

Vamos hoy a embarcarnos en la desastrosa, funesta, aciaga situación económica que atraviesa España, agobiada por este régimen bolivariano y la representante de Satanás en nuestra península, Yolanda Díaz. Los buenos datos de empleo o de inversión extranjera, pura propaganda. Crean ustedes a la alegre muchachada. Por ejemplo, The Objective: “El Ibex estalla contra el intervencionismo de Sánchez y anticipa una caída de la inversión”. Libertad Digital. Carlos Cuesta: “Hacienda quiere la mitad de tu subida de sueldo y de pensión”. O José María Rotellar: “La inversión extranjera huye de España por Sánchez”. La Razón. Carmen Morodo: “No es broma, Sánchez promete al Ibex muchos mimos (y algunos le creen). Por muy buenas que fueran las palabras del presidente en el cuartucho (de Davos), no habrá paz social ni los empresarios dejarán de ser un muñeco al que apalear, figuradamente, como la piñata de Vox ante Ferraz”. Incluso su director, Francisco Marhuenda: “El matonismo del yolandismo con los empresarios”. “La cara amable del yolandismo se ha visto sustituida por el autoritarismo característico de los líderes comunistas”. The Objective. Manuel Llamas: “Yolanda Díaz te quiere pobre. La ministra busca empobrecer a todos los españoles para poder justificar y extender aún más el asistencialismo estatal, con el fin de comprar votos”. A su lado, Román Cendoya: “Yolanda, ruina de España. Representa el catastrófico modelo económico y social de su ideología. Cada presunto derecho social que conquista es un paso más hacia la ruina colectiva”.

¿Más? Pues claro. Vozpópuli, por ejemplo: “Yolanda Díaz quiere infiltrar trabajadores en los consejos de empresas para controlar dividendos”. O Carmelo Tajadura, compañero en el mismo medio. “Otra vicepresidenta con competencias que afectan a las empresas es la de Sumar. Qué quieren Vds. que les diga sobre una comunista poco intelectual que, en un gobierno de uno de los principales países de la Unión Europea, es algo realmente extraño. Sus actuaciones se mueven entre lo ridículo y lo lesivo para la economía española”. Que no nos falte el rigor informativo de Periodista Digital: “El Ejecutivo socialcomunista recupera, en versión siglo XXI, las cartillas de racionamiento. Se trata de unas tarjetas monedero que irán desde los 130 a los 220 euros al mes en función del número de miembros que conforman el núcleo familiar”. Dejen al Cata que les presente esta joya de José García Domínguez en The Objective. Lean con atención: “Si aspira a renacer, la izquierda tiene que leer otra vez a Marx y a Engels, maestros de los que nunca se deja de aprender, pero también a don Laureano López Rodó, aquel brillante planificador franquista que se adelantó en más de medio siglo al Comité Ejecutivo del Partido Comunista Chino en el diseño de una política estatal exitosa de desarrollo industrial. Marx y López Rodó, sí”. ¿Todavía piden ustedes un broche más brillante para este apartado? De El Debate: “Yolanda Díaz no es tan fan de la 'moda galega': se gasta 620 euros en un traje de marca de lujo francesa”.

Esta semana la han tomado con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la descolonización en los museos. Como fieras corrupias. Empecemos por el incombustible Alfonso Ussía en El Debate: “Este altivo tontorrón se enfrenta, ahora de verdad, con la gente de la Cultura, que no son los cineastas gorrones. Historiadores, filósofos, directores de museos, catedráticos, críticos de arte, exministros de Cultura y académicos de Bellas Artes han manifestado su estupor por la medida anunciada por el vanidoso individuo”. Su vecino de columna, Gabriel Albiac: “¡Ardan los museos! ¡Desguacemos el Prado, retornemos a la inocente barbarie! Orden ministerial: ¡ardan los Museos!”. Abc. “Los expertos, sobre la descolonización de los museos: Urtasun sigue en la dinámica de desprestigiar a España”. Sergio Fidalgo. Okdiario. “Si no le paramos (al ministro Urtasun) acabará con el patrimonio cultural que tantos siglos nos ha costado crear a los españoles”. Santiago Navajas, Libertad Digital. “Urtasun, ministro de Analfabetismo y Propaganda”. Y eso que como nos recuerda Segundo Sanz en OKdiario, “El ministro ‘descolonizador’ Urtasun es nieto de falangistas que combatieron junto a Franco”. ¡Ni a sus genes respeta este virulento comunista!

Más medios. Jorge Bustos en El Mundo: “Ernest Urtasun descubre América. El problema, habitual en la izquierda adanista, es que llega tarde a una noble misión que se ocupó de fijar, prestigiar y sostener la Monarquía Hispánica durante 300 años”. Antonio Lucas. “Descolonizar los museos: no truquemos hasta llegar a la historia de Heidi en las Américas”. Pero en este medio se habían explicado poco y mal. Federico Jiménez Losantos lo aclara. “Lo de Urtasun es otra mamarrachada indigenista de las que Podemos importó de Iberoamérica, a su vez copiada de Harvard y demás cubiles del odio a la civilización occidental”.

Menos mal que aún tenemos héroes con agallas en este país: “Vicente Barrera, el torero consejero de Cultura que se enfrenta en el ruedo político al toro Urtasun”. Lo cuenta El Debate.

Ya saben que Pedro Sánchez, además de anunciar una inversión de 2.400 millones para la ampliación del aeropuerto de Barajas, odia a Madrid. Con inquina. Lo cuenta Manuel Manahen Garcia en El Debate: “El plan maquiavélico de Sánchez de asediar Madrid controlando el agua. La Comunidad resiste a los constantes ataques del presidente del Gobierno”. Pero Isabel Díaz Ayuso tiene sus aguerridos –y líricos– defensores a ultranza. Miquel Giménez, de Vozpópuli: “Ayuso seria, silenciosa, respetuosa, meditativa. Es la gran diferencia entre los dirigentes políticos actuales. Hay quienes se pierden en el coro ululante de consignas preñadas de rabia asesina, mientras otros, como la presidenta de Madrid, se recogen en un silencio que no es en modo alguno cómplice. Ese silencio alberga la más potente de las voces, porque es activo, demostrativo, empático”. O Ramón Pérez-Maura, en El Debate: “Díaz Ayuso reivindica la libertad y la vida”. Una santa, nuestra reina del vermú.

Y para acabar, como acostumbramos, un vistazo al exterior. Para ampliar horizontes. Conflicto israelí-palestinos. Juan Carlos Girauta en El Debate: “A Borrell le habrá sucedido algo raro, porque habiendo estado de joven en un kibutz, habiéndose casado con mujer judía y teniendo prole judía, es un antisemita feroz”. O Félix de Azúa en The Objective: “La izquierda ha abrazado la causa de las dictaduras islámicas y condenado a Israel como culpable de violencia y asesinato sin atender a ninguna razón”. Y no dejamos pasar una sola semana sin un recuerdo al gran ídolo de nuestros amigos: Javier Milei. Orlando Avendaño en La Gaceta. “La derecha del mundo, y especialmente la de Estados Unidos, está cautivada con Milei (…) Por su incuestionable talento como pedagogo, sus peculiaridades, su naturaleza insobornable, los principios y su rigidez ideológica, Javier Milei es un fenómeno, ya no de Argentina e Iberoamérica, sino del mundo”. Y Jesús Cacho en Vozpópuli. “Como siempre, no podemos renunciar a la esperanza. Javier Milei nos muestra la senda de rebelión que conduce a un país más rico, más justo, menos corrupto, más respetuoso con la ley, mejor educado. Un país más libre. Un país mejor”.