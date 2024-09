Maduro y Kamala son malísimos. Pero Zapatero es peor

En la variedad, ya se sabe, está el gusto. Así que el Catavenenos vuelve hoy a su fórmula de agrupar a nuestros bizarros amigos por bloques temáticos. En primer lugar, Venezuela, joropo y arepas.

Abc. Isabel San Sebastián: “Pedro Sánchez, de mayor, quiere ser Nicolás Maduro, perpetuarse en la poltrona y expulsar a cualquiera que ose plantarle cara, empleando para ello la mentira, la amenaza, la censura o la persecución, si no queda otro remedio”. El Mundo. Maite Rico: “Ganar tiempo fue la consigna de Maduro y sus aliados, entre ellos Rodríguez Zapatero, que, ¡oh, sorpresa!, ha estado detrás de la salida de González. Traficar con presos políticos forma parte del negocio. Es un win-win: Maduro se libra de opositores, los opositores se libran de la cárcel y Zapatero parece un caritativo mediador. Con el exilio de Edmundo González, la dictadura se refuerza. Una jugada encomiable”; Federico Jiménez Losantos, la loca desmesura: “Desde el golpe de Estado de Lenin, en enero de 1918, cuando inauguró la saga de los Maduros cerrando el Parlamento recién elegido y exterminando a los demás partidos, en especial, al que había doblado en escaños a los bolcheviques, el Social Revolucionario, nunca ha habido una rebelión popular anticomunista tan extraordinaria como la de Venezuela”. Otra, también histórica: “Desde las abdicaciones de Bayona no protagonizaba el poder político español un espectáculo tan bochornoso como el de Sánchez bajo el chantaje del gorilato venezolano. La diferencia es que Fernando VII y su padre se sometieron a Napoleón, dueño de Europa, mientras que Sánchez se ha sometido a Delcy Rodríguez [vicepresidenta de Venezuela]”; Andrés Trapiello: “Hace seis años la izquierda hacía mofa de la oposición cuando esta hablaba de la bolivarización de España con Ese [Trapiello llama Ese a Sánchez] y la extrema izquierda en el Gobierno. Les parecía un tremendismo. Hoy ya nadie bromea con eso. Van en serio. Este nuestro se parece cada día más sutilmente al de Maduro (…) No necesita Ese perseguir y encarcelar a la oposición, ni mandar al exilio a los que no piensen como él. Le bastan un muro, apoderarse de las instituciones democráticas (…) comprar jueces y fiscales”.

Otros páramos. Libertad Digital. Pedro de Tena: “España, en manos de monstruos y payasos. La cuestión ya estriba sólo en saber quién de los dos, Zapatero o Sánchez, es el payaso o es el monstruo o si ambos son las dos cosas”; editorial: “Y ya no dudas sino certezas es lo que se puede tener (sic) sobre el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los esbirros más fieles del criminal régimen de Caracas”. The Objective. Juan Luis Cebrián: “Esta semana catalana se complicó aún más cuando el lunes se supo el notición de que Zapatero a tus zapatos, y a los de su amigo el tirano de Venezuela, había pactado conceder asilo político en España al presidente electo de ese país en los últimos comicios (…) Zapatero, que ya se negó en su día a rendir tributo público a las barras y estrellas americanas, no ha cesado de estrechar manos en Caracas, sin que sepamos de verdad a cambio de qué. Se comporta como un auténtico mequetrefe y, como Sánchez, sigue horadando el prestigio moral de la socialdemocracia española”; Antonio Elorza: “En resumen, de oca a oca, así como Chávez instruyó a Podemos, Podemos lo hizo a Pedro Sánchez, y éste asumió esa dimensión siniestra del legado chavista. Obviamente Pedro Sánchez no es Maduro, ni la situación actual de España es comparable a la de Venezuela. Pero en cuanto a la degradación de la democracia el paralelismo es real”. Javier Benegas: “Por qué España ya es la Venezuela de Europa. Como a Maduro, a Sánchez no le importa arruinar a su nación y provocar la salida de millones de compatriotas”; Pilar Cernuda: “Zapatero tuvo papel importante, y eso hace sospechar que la traída a España de González Urrutia tiene trastienda. Como todas las operaciones venezolanas en las que interviene el expresidente español, colaborador de Maduro más que asesor. Venezolanos de la oposición que conocen bien cuál es exactamente qué hace por y para Maduro, lo consideran un personaje peligroso, falso, interesado. Algún día, cuando ya no esté Maduro -no es eterno- se sabrá qué hace exactamente ZP en Venezuela”.

Seguimos. OKdiario. Eduardo Inda: “Lo que pretenden Pedro Sánchez y su lacayuelo García Ortiz es un minimadurazo en toda regla. De momento no hemos llegado a los extremos venezolanos, de momento aquí no se ha metido en la trena a ningún magistrado, pero vamos por idéntico camino (…) Van a por los magistrados, se quieren cargar la separación de poderes, la independencia de uno de los tres ejes del Estado, y lo mejor de todo es que no lo disimulan. Lo bueno de su verborrea absolutista es que nos mantiene a todos los demócratas con la guardia alta para no acabar venezolanizados”; Carlos Dávila: “Ha sido una operación indigna que favorece, como a ningún otro, a un tiparraco forajido: Maduro. El acuerdo, [para traer a España a Edmundo González] pretendidamente humanitario, ha cortado las alas a toda la oposición de la que se juega la vida en las calles de Caracas. Será muy difícil para María Corina Machado mantener la llama de la protesta con un presidente electo desterrado aquí, en España, al que taxativamente Sánchez ha prohibido, es de suponer que bajo pena de expulsión, expresarse públicamente sobre lo que está sucediendo en su Nación. Para Sánchez, Edmundo González Urrutia es un apestado al que hay que ofrecer cobijo en España para que lo no le j… a su amigo y congénere. Nicolás Maduro”. El Debate. Ramón Pérez-Maura: “Una democracia al servicio de las dictaduras. Francisco Franco trabajó con las democracias y España acabó siendo una democracia. En cambio, Pedro Sánchez trabaja con las dictaduras, lo que nos va a acabar llevando a ser…”; Juan Carlos Girauta: “Edmundo está secuestrado en España. Lo está por dos razones: porque no se le permite aparecer en público ni hablar, y porque, si se le permite, sus palabras padecerán un vicio de la voluntad, responderán a la penosa situación del amenazado. La vida de su hija está en manos de Maduro, el carnicero, el señorito de Zapatero. Señoriiiiitooo…, debe ser el saludo del expresidente español cuando se encuentra con el narcogorila”; Miquel Giménez: “Mire usted, Albares, si hay un gobierno en Europa que sea cómplice de la salvaje ordalía de presos políticos, sangre y crimen imperante en Venezuela es el suyo; si hay un partido que apoye, colabore y se relacione con el sátrapa venezolano es el de usted, ese PSOE con Zapatero al frente (…) si hay alguien que haga de criada del hombre con las manos más manchadas de sangre de Hispanoamérica es su gobierno. Apoyan a una dictadura, la de Maduro, se asienta sobre los cadáveres de miles y miles de demócratas de toda clase y condiciones (…) una basura al que me niego a calificar de humano. Y que Sánchez es su amigo. No lo digo yo, lo dice el primate de chándal barato y millones de dólares a buen recaudo”; Antonio Pérez Henares: “La máscara tras la que se ha ocultado siempre Zapatero, y lo sigue haciendo, es la de una pretendida y meliflua bondad. (…) Es su disfraz predilecto que ha vestido siempre y se ha puesto ahora con la más absoluta desvergüenza y desfachatez haciendo pasar por humanidad lo que no es otra cosa que complicidad, servicio y sumisión a las dictaduras más letales y a un sanguinario dictador como Maduro. Su pretendida mediación y su pregonada bonhomía y solidaridad no son otra cosa que sectarismo ideológico y voluntad de imponer a cualquier precio su doctrinario sin dejar para nada al margen el interés y el medro personal tanto pecuniario como en relevancia y notoriedad nacional e internacional”. Y, para acabar el bloque, Juan Abreu, de Vozpópuli: “El Gobierno español, en franco contubernio con la dictadura venezolana, ha montado una operación militar para sacar de su país al presidente electo de Venezuela. Es decir, para despejar el terreno a Maduro (…) Lo único que queda por saber de esta negociación y de esta farsa es cuánto ha cobrado Zapatero por facilitarla, y cuánto se ha enriquecido con su abyecta colaboración con el castro–chavismo”.

Salgamos de Venezuela y subamos en el mapa hasta los grandiosos Estados Unidos. A ver. ¿Han leído u oído por ahí algún resumen del debate entre Harris y Trump? ¿Y les decían que había ganado Harris? Están ustedes totalmente obnubilados por las mentiras de los rojos.

Para empezar el tramo, ligerísimo aperitivo de Pedro Narváez en La Razón. Una fruslería: “Lo bueno de Donald Trump es que sabemos lo que es y lo que haría, lo malo de Kamala es que, más allá de ser ‘guay’ y de contar con los ‘likes’ de los guapos de Hollywood, no se atisba lo que recetaría al mundo. Traje de Chloé con la chaqueta siempre larga que resguarda esa parte de la anatomía por la que alguna vez se distingue la raza (…) He de reconocer que tengo cierta simpatía por los que caen gordos a la mayoría de los feligreses. Me interesan mucho Trump y Ábalos, aunque no me gusten, y me aburre lo que muestra el otro lado del espejo, ese repollo minimalista que es lo que viene siendo una candidata demócrata”. Y ahora, quítense las legañas que llegamos a los titulares, seis, de OKdiario sobre el debate. Vamos con la verdad de lo que allí pasó: “Kamala ofende a las víctimas del 11-S: dice que el ‘peor ataque a la democracia’ fue el asalto al Capitolio”; “Trump sobrevive a los ataques de Harris y los moderadores de la Abc”; “Biden no soporta a Kamala’”; “Los moderadores de Abc News convierten el debate en un ‘tres a uno’ contra Trump”; “Los mejores zascas del debate presidencial de EEUU de Donald Trump a Kamala Harris”; “Las redes no se creen las caras exageradas de Kamala en el debate: ‘parece falsa y débil’. Y al día siguiente, otro más: ”Kamala Harris falla en convencer a los votantes indecisos por sus ataques a Trump y falta de propuestas. Donald Trump, por delante en los estados indecisos, ganaría si las elecciones se celebrasen este jueves con 281 votos electorales“.

¿Suficiente? Para nada. Carlos Esteban nos da su opinión en el mismo medio: Título: “Trump sale vivo de la jaula de los leones”. Texto: “Como el profeta Daniel, Trump entró anoche en la jaula de los leones y salió vivo. Y triunfante. Todo el debate estaba cuidadosamente planteado para sostener a la desastrosa Kamala, como si fuera un plan de dependencia del Gobierno”. En resumen, “Kamala demostró en el debate ser lo que parece: un bluff, una cáscara vacía, una nulidad que siempre ha sido considerada como tal por su propio partido y que ahora se intenta envolver en el celofán de un mensaje meramente emotivo, obviando las peligrosas e impopulares medidas socialistas que la candidata ha amagado con defender y que, sin duda, dejarían Estados Unidos como quería Alfonso Guerra con España: que no lo reconozca ni la madre que lo parió”. Que es lo que queríamos demostrar.

¿Raro? En absoluto. Versión de La Gaceta, el periódico que acompaña a Vox: “Trump prevalece en un debate contra Kamala, los moderadores y el relato oficial prefabricado”; “Análisis: ”Tres contra uno en el debate y, aún así, perdió Kamala: las reacciones contra el sesgo“; ”La consigna clara en los medios de comunicación oficialistas: Harris ‘acorrala’ a Trump“. Y su opinador de cabecera, Hugues: ”Trump, como de costumbre, lo tuvo todo en contra. Los dos presentadores de la ABC, parcialísimos (ella, además, con cara de darle un sartenazo) y Kamala o más bien el handicap Kamala, una persona que por ser mujer y de una o dos razas no-blancas puede comportarse de un modo ridículo, ridículo incluso para los estándares de Trump“. Resumen del artículo: ”Por supuesto, Trump ganó el debate. Kamala Harris es inconsistente, insoportable y su sonrisa nerviosa, nerviosa y constante, no puede ocultar su agenda real, sabida por todos (…) El debate, por supuesto, estuvo amañado y desequilibrado, lo que anuncia la posibilidad de que otras cosas lo estén en las próximas semanas“. Que es, repetimos, lo que queríamos demostrar.

¿Falta alguien en la fiesta de fans de Trump? ¡Sí! Francisco Marhuenda, director de La Razón: Título: “Qué buena es Kamala y qué malo es Trump”. Texto: “Tras escuchar y leer los medios de comunicación me queda muy claro que Kamala Harris es la personificación de la virtud, los valores democráticos y el espíritu de los fundadores de Estados Unidos. No se entiende cómo hemos tardado tanto en descubrirla. No solo los pijo progres españoles, sino la derecha acomplejada abrazan a la gran Kamala como si fuera Moisés bajando del monte Sinaí con las Tablas de la Ley. Su contrincante, en cambio, es un auténtico monstruo. Un machista, un racista y un homófobo. No es verdad, pero no importa”. Y un poquito más de basurilla, que nos hemos quedado cortos: “A pesar del fervor que ponen nuestros pijos progres patrios y la derecha acomplejada creo que puede ganar Trump. Entiendo que les guste Kamala porque es rica y de clase alta (…) Estamos llenos de izquierdistas que se hacen ricos gracias a la generosidad del Estado y de los empresarios a los que ponen a parir”.

Y luego está que usted es un director de cine progre y se le ocurre ganar el León de Oro de Venecia. Se lo tiene merecido. Tres de El Debate. Allí le tienen una cierta ojeriza. Mayte Alcaraz: “Almodóvar, esa fábrica de odio. Todo su discurso está preñado de resentimiento, de odio hacia los que no piensan como él, de esa amargura injustificable en alguien al que la vida le ha dedicado una amplísima sonrisa Profiden y que goza de un reconocimiento internacional fuera de duda, con dos estatuillas de Hollywood en sus vitrinas”; Juan Carlos Girauta: “Comprendamos incluso el negocio de Almodóvar, su vacua estética, sentimentalismo y horterada en proporciones variables. A veces conviene un sucedáneo de ética, como ahora. Por supuesto, irá en el sentido contrario al del bien y al de la vida. (…) Se puede ser un genio y un canalla. Aunque es la exaltación del mediocre canalla lo que define al sanchismo” y, para el último clavo, Luis Ventoso: “Almodóvar ha sido celebrado y premiado en su país y venerado por toda la progresía planetaria. Le ha ido de maravilla. Casi un milagro si se piensa en las cartas que recibió en la lotería de la cuna. Sin embargo, respira resentimiento. Está cegado por un dogmatismo político prejuicioso, ajeno a hechos y razones (…) Vive en el espejismo de una España inexistente, ofreciendo una deprimente deformación del país real. No se le conoce una palabra de sabor patriótico”.

Un par de perlas, ambas de Okdiario. Fran Carrillo: “En el día de hoy, cautiva y desarmada la España de ciudadanos libres e iguales, han alcanzado las tropas sanchistas sus últimos objetivos autocráticos. La democracia, ha terminado. Firmado: Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Caudillo de España por la gracia del PSOE”.

Y, punto final, observen con detenimiento este asunto. Abajo, muy abajo en la web y en un rinconcito se puede leer lo siguiente: Título: “Rectificación de Pedro Sánchez Pérez-Castejón”. Texto: “En relación con la información titulada: Sánchez voló a su finde romántico (así figuraba en el texto original) con Begoña en Andorra en un jet privado de Gestair a 7.000 € la hora, firmada por Joan Guirado y publicada por el digital Okdiario con fecha 3 de septiembre de 2024, se procede a la siguiente rectificación: El Presidente del Gobierno y su cónyuge realizaron un viaje privado a Andorra, para lo cual se desplazaron en un vuelo comercial de la compañía Vueling cuyos billetes fueron costeados con su patrimonio personal”.

¿Pasa algo? ¿Alguna consecuencia?