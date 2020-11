Diego y Francisco, protagonistas de un diálogo entre dos religiones

Dos de las personalidades más conocidas en el mundo son identificadas por su nombre, sin necesidad de mencionar el apellido, y ambas son argentinas. Uno de ellos es Diego, fallecido este miércoles por un paro cardiorrespiratorio, y el otro, Francisco.

El jefe de la Iglesia Católica y el de la Iglesia Maradoniana se manifestaron aprecio mutuo en los últimos años. El sitio informativo Vatican News, oficial de la Santa Sede, rememoró la relación entre el Papa y el futbolista, con la firma de los periodistas Amedeo Lomonaco y Benedetta Capelli.

Francisco recordó en su libro "Volvamos a soñar", publicado recientemente, su vivencia el día del partido de la selección argentina contra Inglaterra en el Mundial de México, el 22 de junio de 1986, el que probablemente sea el encuentro futbolístico más recordado por todo argentino vivo mayor de cuarenta años. Veintiocho años después, el 1 de septiembre de 2014, Diego le regaló a Jorge Bergoglio la camiseta con el 10 en la espalda que portó el día de "la mano de Dios" y el mejor gol de la historia del fútbol. Esa misma noche del verano italiano, Diego hizo acto de presencia en el Estadio Olímpico de Roma para participar del partido organizado por Scholas occurrentes y la asociación de Javier Zanetti, Fondazione P.u.p.i Onlus.

"Al Papa Francisco con todo mi afecto y mucha paz para el mundo entero", escribió Maradona sobre la casaca que le entregó en el Vaticano. Ante los micrófonos periodísticos, el futbolista calificó a Bergoglio como "el verdadero campeón", recordaron Lomonaco y Capelli. "¿Qué me dijo el Papa? Que me estaba esperando", dijo el mediocampista de Argentinos Juniors, Boca, Barcelona, Nápoles, Sevilla y Newell’s.

Entrevistado por Radio Vaticano, Diego dejó algunas frases con su impronta.

“Creo que todos tenemos algo en el corazón cuando vemos la guerra, cuando vemos la muerte... Creo que este juego rompe un poco la idea de que los jugadores no hacemos nada por la paz: ¡es todo lo contrario!”

“Un balón vale más que 100 armas. El deporte es lo que te hace pensar que no dañarás a los demás”.

Diego volvió a Italia en 2015 para otra actividad de Scholas Occurentes, y volvió a responder a periodistas:

“Me gustaría agradecer a Francisco por todo el afecto que me da. Hoy creo que todos reconocemos que es un fenómeno, que hará algo por los niños y que tenemos un Papa fantástico… Hoy puedo decir que soy partidario de Francisco. El primer partidario de Francis soy yo”.

“El Santo Padre me trata como a un hermano y trata a todos por igual. Trata a todos de la misma manera: besa a todos, abraza a todos. Tiene poco tiempo a su disposición, trabaja mucho pero siempre encuentra tiempo para todos”.

“Lo que estoy viviendo es un sueño. Esto es lo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. He jugado al fútbol y hoy en día hay niños que siguen jugando al fútbol, que necesitan comprar zapatos, para los que no hay un campo donde puedan jugar. Lo que queremos hacer con Scholas es ayudarlos. Y todos los jugadores, todos los jugadores de fútbol están con Francesco”.

El 12 de octubre de 2016, en ocasión de la tercera edición de la Fiesta de la Paz que recaudó fondos para Amatrice, ciudad parcialmente destruida por un terremoto, el Papa y Diego hablaron por teléfono, reconstruyó Vatican News.

"Cuando me dijeron que también jugaríamos por los afectados por el terremoto, pensé que no podíamos perdernos una iniciativa como esta. Haremos algo muy grande, recaudaremos fondos para alimentar a los niños, para dar nuestra opinión sobre la paz y para dar un gran aplauso al Papa Francisco”.

Hoy, cuando Italia compartía la conmoción de Argentina, el vocero del Vaticano Matteo Bruni hizo saber que "el papa Francisco está informado de la muerte de Diego Maradona. Recuerda con afecto las ocasiones de encuentros de estos años y lo recuerda con una plegaria".