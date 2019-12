Miguel Concepción, aprobado

Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife, ha recibido un amplio respaldo a su gestión por parte de la junta general de accionistas celebrada en la noche de este jueves.

🔘 Complemento de convocatoria solicitado por Only One Way S.L. Rechazada por 83,92 % de los votos la primera solicitud: "Cese de los Consejeros del Consejo de Administración"#JuntaCDT — CD Tenerife (@CDTOficial) December 26, 2019

De las 177.883 acciones del club, Concepción llevó representadas 84.035 de 345 accionistas. El opositor Corviniano Clavijo llevó representadas 13.196 acciones de 801 accionistas. Asistieron a la junta cinco personas más y dos firmas.

Los puntos del orden del día salieron adelante con los votos del presidente.

Habrá ampliación.