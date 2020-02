No hay quien detenga al Atlético Victoria

El Atlético Victoria ve cada vez más cerca la Tercera División gracias a un triunfo de un solo tanto que le valió los tres puntos contra el filial Marino B. Dani Muni volvió a ser protagonista en las filas del equipo de Patricio de Ara al darle la victoria a los suyos con un tanto desde el punto fatídico. El equipo verdiblanco sigue imparable y está cerca de alcanzar la veintena de triunfos, con tan solo una derrota en su haber particular. En cambio, el CD Marino B sigue en la mitad de la tabla, empatado a puntos con el San Miguel.



Por su parte, el Tenerife C sigue por la buena senda gracias a su decimosexto triunfo contra el Cruz Santa (3-0). El equipo a las órdenes de José María Izquierdo continúa atosigando poco a poco al líder de la tabla. Por detrás, el colista, el Atlético San Juan, vuelve a caer esta vez contra el Glassydur Icodense (2-4), y ya suma 19 derrotas; mientras que el CD Águilas obtiene una victoria cómoda contra el CD San Lorenzo (4-0).



El equipo de Juan Carlos Gutiérrez se adjudicó el derbi de San Miguel frente a uno de los candidatos a colocarse en la plaza de “play-off”, el UD Las Zocas (3-2). En un encuentro movido y con varias expulsiones, la escuadra del Paco Tejera se apuntó los tres puntos gracias a un postrero tanto de Ibra. Con anterioridad, el zoquero Cristian Medina igualó los goles iniciales de Esteban y del propio Ibra.



El Añaza no consigue ver la luz y permanece en penúltimo lugar de la tabla, a consecuencia de una nueva derrota ante el Puerto Cruz (3-1). Por su parte, el Atlético Granadilla termina con su mala dinámica gracias a una victoria contra el Unión Tejina en el Izquierdo Rodríguez (0-2). Ambos equipos se encuentran en la zona media de la tabla.



Por último, el Guancha refuerza los ánimos para intentar alejarse de la parte baja de la clasificación con una victoria contundente ante el Sauzal (5-1). De igual manera, el antepenúltimo clasificado, el Parroquia Santos Reyes, se llevó un partido muy disputado contra el Orotava, que le permite seguir soñando con la salvación (2-3).