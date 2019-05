Flavia Dias, nueva entrenadora del Dimurol Libby's La Laguna

La ya ex jugadora del Dimurol Libby’s La Laguna, Flavia Dias, asume el reto de ser la nueva entrenadora del primer equipo tras el paso a un lado de David Martín en la dirección del banquillo, aceptando con “ilusión” su nuevo rol en las filas del Club Voleibol Haris.



Flavia Dias se unió al club tinerfeño en el curso 2015/16 y tras dos temporadas, en las que levantó la Copa de SM La Reina, la Supercopa y dos subcampeonatos de la Liga Iberdrola, la central regresó a su país natal. El curso anterior, decidió volver y vincularse de nuevo con el club que le había dado tantos buenos momentos. Sin embargo, el cuarto año para ella será diferente, deja la elástica del Dimurol Libby’s La Laguna y acepta “muy ilusionada este nuevo reto” como máxima dirigente en el banquillo.



La brasileña es uno de los principales emblemas blanquiazules y regresa para aportar y ofrecer toda su experiencia al servicio del primer equipo. Tras 25 años dedicándose al voleibol, y 17 de ellos de manera profesional, asegura que “es un cambio complicado porque un atleta intenta siempre alargar su vida deportiva lo máximo posible, seguir sintiendo esa emoción y gusanillo de los partidos. Pero la oportunidad de llevar el primer equipo del Haris no llega para todos, y menos para una mujer. No hay muchas en mi posición”, aseveró.

🚨💥



📽 Alguien muy especial tiene un mensaje para toda la familia del Pablos Abril💙



¡Corre, dale al ▶! 😍https://t.co/u5jukEBhJt — CV Haris (@CVHaris) 28 de mayo de 2019

Dias no parte de cero en la dirección de un vestuario, “la temporada anterior en Brasil solo me dedicaba a entrenar y he podido vivir el voleibol de otra manera”. De cara a las metas que quiere alcanzar con su equipo para esta nueva etapa, aseguró que “aún estamos cerrando la plantilla y no hemos hablado de objetivos. Pero ya me conocéis y el Haris es un equipo que temporada tras temporada se ha mantenido arriba y luchando por títulos y ésta no será diferente”.