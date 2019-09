El Herbalife Gran Canaria sufre su segunda derrota

El Herbalife Gran Canaria sufrió su segunda derrota en este arranque de la Liga Endesa. Después del tropiezo del pasado jueves frente al Casademont Zaragoza, el cuadro de Fotis Katsikaris buscaba resarcirse en el Wizink Center. Sin embargo, los claretianos, a pesar de su persistencia hasta el final, terminaron cediendo frente al Movistar Estudiantes por un marcador muy ajustado (82-78).

Dispuestos a estrenar su casillero de victorias, Estudiantes y Herbalife Gran Canaria se dieron cita en el Wizink Center de Madrid ante un público ávido de baloncesto que dio un colorido especial al estreno liguero del conjunto colegial como local.



El primer cuarto fue de dominio del equipo canario, sobre todo por el acierto que demostró el estadounidense Matt Costello, que anotó nueve de los veintiún puntos de Herbalife en esos diez minutos.



Estudiantes comenzó flojeando en defensa, a veces incluso dando facilidades a su rival, pero con el paso de los minutos la mejoría fue notable con Darío Brizuela y Víctor Arteaga como líderes.



El segundo cuarto comenzó como el primero, con Herbalife dominando y dejando destellos de su calidad con jugadores como el alero nigeriano Stan Okoye o el escolta estadounidense Demonte Harper.



El rumbo del partido cambió cuando irrumpió para los colegiales Philipp Scrubb. Ocho puntos seguidos del canadiense levantaron a la afición de sus asientos y reforzaron la moral de su equipo, que incluso se puso por delante en el marcador durante unos segundos.



El aspecto que más lastró a Estudiantes fue su poco acierto en tiros de tres. El que más lo intentó fue Phil Pressey, pero ninguno de sus cuatro intentos entró por el aro.



La fe de los colegiales, que no perdieron el pulso al partido en ningún momento, les permitió irse al descanso solo cuatro puntos abajo de un Herbalife que dio la sensación de necesitar muy poco para dominar el marcador.



El descanso le vino muy bien a Estudiantes, que salió revolucionado y con las ideas muy claras. Brizuela y el camerunés Kenny Kadji dieron alas con sendos triples a los colegiales, que se pusieron por delante en el marcador e incluso en dos ocasiones gozaron de ventajas máximas de ocho puntos.



A esa sinfonía coral se sumó Edgar Vicedo, que anotó un triple balsámico en el momento que más lo necesitaba su equipo antes de acabar el tercer cuarto.



Con todo por decidir llegaron los últimos diez minutos, en los que Estudiantes, espoleado por su afición, anotó un parcial de siete a cero que dejó tocado a Herbalife.



Al conjunto canario, pendiente del marcador, le empezaron a entrar las prisas y eso se tradujo en un juego rápido y más directo que el de otras fases del encuentro, algo que le llevó a cometer errores, sobre todo desde la línea del triple.



Estudiantes no terminó de cerrar el partido y al final terminó complicándose solito. Herbalife lo agradeció y con un parcial de cero a nueve se situó a solo un punto a falta de tres minutos. Fue entonces cuando reclamó protagonismo el serbio Nemanja Dangubic, que anotó un triple salvador. Su compañero Kenny Kadji no quiso ser menos y también se apuntó otro triple en el último minuto.



Herbalife no se quiso resignar y tiró de pundonor hasta el final, pero ya era demasiado tarde. Los tiros libres certificaron la victoria colegial.

MOVISTAR ESTUDIANTES 82 (19+16+24+23): Arteaga (10), Vicedo (5), Brizuela (18), Pressey y Dukan (3) -quinteto inicial- Dangubic (11), Palacios (8), Scrubb (12), Kadji (15) y Solá.



HERBALIFE GRAN CANARIA 78 (21+18+17+22): Beirán (11), Cook (4), Shurna (11), Costello (19) y Harper (16) -quinteto inicial- Okoye (3), Bourosis (5), Santana (2), Paulí, Rabaseda (4) y Burjanadze (3).



ÁRBITROS: Miguel Ángel Pérez, Lluis Miguel Castillo y Carlos Merino.



INCIDENCIAS: partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga ACB disputado en el Wizink Center de Madrid ante 8.113 espectadores.