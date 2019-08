La UD Las Palmas y el Racing buscan su primer triunfo en el partido de la solidaridad

La UD Las Palmas y el Racing de Santander buscarán su primer triunfo en LaLiga SmartBank en un partido rodeado de un ambiente solidario, pues la recaudación irá destinada a la recuperación medioambiental de la isla tras los graves incendios sufridos en las últimas semanas.



Bajo el lema 'Fuerza Gran Canaria', el club local ha programado diferentes actos en el estadio, que se prevé reciba la mejor asistencia en mucho tiempo pues la taquilla será donada a la Fundación Foresta, del Cabildo insular, para la reforestación de los paisajes arrasados por el fuego.



En el aspecto deportivo, el encuentro también llega marcado por la reciente baja definitiva en el conjunto amarillo de David Timor, tras su incorporación al Getafe, de LaLiga Santander.



El futbolista valenciano, titular indiscutible durante toda la pretemporada y también en los dos partidos ligueros disputados, era el pegamento entre la defensa y el centro del campo, por lo que su marcha supone una sensible e inesperada baja para el entrenador madrileño Pepe Mel.



Mientras, la plantilla isleña continúa siendo un auténtico rompecabezas, a la espera del cierre del mercado de verano, el próximo lunes, con probables altas y bajas en las últimas horas.



Mel tendrá que buscar un sustituto para Timor y para ese puesto opta el uruguayo Mauricio Lemos, ya recuperado de su lesión.



También están disponibles para este partido los extremos Cristian Cedrés y Drolé, una vez inscritos en la competición.



Las Palmas tendrá el mismo sábado por la mañana una última sesión preparatoria, por lo que el entrenador madrileño no ha decidido aún la convocatoria, en la que entrará con seguridad el delantero del filial Juan Fernández, como ha confirmado el propio Mel.



Las dos últimas incorporaciones del Racing, el delantero David Rodríguez y el centrocampista Ari Nkaka, han entrado en la convocatoria para el partido ante Las Palmas y podrían disputar sus primeros minutos en el equipo verdiblanco.



El entrenador del Racing, Iván Ania, no ha descartado que puedan jugar, ya que Nkaka debutó con el Almería en la primera jornada, con gol incluido, y David Rodríguez puede tener su oportunidad, aunque el técnico ha matizado que "no está para 90 minutos".



Con quien no podrá contar Ania es con los lesionados Kitoko y Toribio, que sufre una lesión en el esternón, ni con los dos guardametas del primer equipo, Iván Crespo y Luca Zidane, por lo que vuelven a entrar en la lista los jóvenes Lucas Díaz y Germán.



Pese a las bajas, Iván Ania se ha mostrado "muy contento" con su plantilla y confía en que su equipo, que afronta en Las Palmas su primer partido como visitante en la presente temporada, trate de ser "protagonista" para intentar "ser dominador y llevar el peso del partido".