Víctor Moreno, sobre Dani Gómez: “Es un animal del área”

El CD Tenerife ha presentado de manera oficial a su, hasta la fecha, última incorporación del mercado estival. Se trata de Dani Gómez, un delantero que llega procedente del filial del Real Madrid y que debutará este curso en la Segunda División.

Junto al atacante, en la comparecencia ante los medios de comunicación, estuvo Víctor Moreno; quien resaltó la figura del nueve: “Este movimiento me ilusiona especialmente. Entiendo que pueda existir alguna duda debido a su juventud, pero en la entidad conocemos su trayectoria”.

Además, el director deportivo destacó la efectividad goleadora del madridista: “Tiene un promedio minuto/gol muy elevado. Se podría decir que es un animal del área y que puede jugar con y sin balón”.

Por último, Víctor Moreno habló sobre futuras incorporaciones: “Llegará otro delantero centro, pero ahora tenemos que incidir en las posiciones exteriores”.

El otro encargado de tomar la palabra ante los medios fue Dani Gómez, quien se mostró feliz por su fichaje: “Desde que me llegó el interés del Tenerife no me lo pensé. La campaña pasada pude compartir vestuario con Cristo González y me habló muy bien de la Isla. Estoy convencido de que llego a un club grande y con mucha historia”.

Además, el atacante mandó un mensaje a los aficionados blanquiazules: “Vengo a hacer goles, algo que siempre he hecho. Soy una persona ambiciosa, a la que le gusta marcarse muchas metas”.