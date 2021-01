Aythami Artiles será operado esta semana y estará tres meses de baja

El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Aythami Artiles, será intervenido el próximo viernes de su lesión en el tendón de Aquiles derecho, lo que le mantendrá de baja alrededor de tres meses, según ha informado este martes el club isleño de LaLiga SmartBank. El defensa de Arguineguín ha explicado en la emisora oficial de la entidad, UDRadio, que lleva desde el partido del Málaga (quinta jornada liguera) arrastrando molestias ya que tiene una calcificación que le afecta al tendón de Aquiles.

Rober también da positivo por COVID-19 y obliga a Edu Espiau a aislarse por contacto estrecho

Saber más

“La operación era la última opción, pero hemos llegado a ella, era lo más sensato para acabar con el dolor”, ha declarado con resignación. La intervención se producirá tras haber intentado tratamientos alternativos, y se realizará en el Hospital Perpetuo Socorro de la capital grancanaria.

“Hay partidos en los que me infiltraba al principio y al descanso. En nuestra profesión tenemos que acostumbrarnos a jugar con dolor, pero llegué a un punto en el que no podía más. He intentado estar y aportar; en el momento en el que no aportaba al equipo, decidí parar", ha reconocido en la citada entrevista.

El central grancanario ha disputado 882 minutos esta temporada con la camiseta amarilla; su último partido fue ante el Mirandés, el pasado 25 de noviembre. “En tres meses debería estar entrenando al cien por cien. Estoy contento y tranquilo, deseando que llegue el día de comenzar con la recuperación. Es una zona complicada, pero después de tantos años te das cuenta de que una actitud positiva es importante”, ha añadido.

Aythami Artiles ha revelado que habló con el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, y con el director deportivo, Luis Helguera, para poner su ficha “a disposición del equipo porque a veces te dicen un tiempo y es otro”, pero su objetivo es recuperarse “para competir y poder llegar a jugar los últimos partidos”.