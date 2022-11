Luis Miguel Ramis: “Hemos sido prácticos para vencer al Burgos”

En la rueda de prensa posterior a la victoria lograda por el CD Tenerife en El Plantío, el entrenador tarraconense, Luis Miguel Ramis, consideró que su equipo fue “práctico” para superar al líder de LaLiga SmartBank. El preparador blanquiazul añadió también que sus futbolistas supieron mantener la línea marcada y resaltó el esfuerzo de todos ellos para vencer a un conjunto que está “haciendo las cosas muy bien” como el Burgos.

El técnico blanquiazul comenzó valorando el partido realizado por su equipo en tierras burgalesas: “”Ha sido un partido muy inteligente que hemos planteado bien. Hasta ahora, el Burgos era un equipo que no se equivocaba y buscaba su momento. Nosotros tenemos también ese perfil desde el año pasado. Hemos resuelto bien las situaciones en nuestra área y no los dejamos correr. Realizamos buenas superioridades defensivas, y con balón entendíamos que debíamos llevar el partido lejos de nuestra portería. Hemos sido prácticos. En la primera parte nos dejaron circular más, pero el partido ha sido muy competido. Se veía que en cualquier situación, el que se equivocara, podía cambiar la cosa“.

Cuestionado por la situación por la que atravesaba el equipo, el tarraconense consideró que “tenemos que tener la tranquilidad y la profesionalidad que estamos teniendo. Así es como se revierten situaciones y se cambian inercias. Nos faltaban cosas, peor tampoco sobraban tantas. Seguimos nuestra línea, hoy hemos obtenido premio frente a un rival que está haciendo las cosas muy bien, y nos vamos muy contento por ello”.

Ramis habló también del planteamiento que tenían previsto frente al Burgos: “El partido lo habíamos planteado con la idea de intentar progresar de campo propio a rival sin excesiva elaboración, buscando verticalidad, y acciones por fuera con los laterales. El encuentro ha estado competido, bonito para ver. Ha sido de mucha tensión porque el rival, si algo le caracteriza, es que tiene un nivel competitivo altísimo, y nosotros hemos dado buena respuesta, por eso estamos satisfechos”.

El entrenador del CD Tenerife habló también de la vuelta de Elady y del alargue concedido por Gálvez Rascón: “A Elady no lo voy a descubrir. Es todo corazón y carácter, pero tengo que reconocer cuando el puede darme esto. Es tan impulsivo, que no estando al nivel que tiene, quiere estar. Hoy sabia que nos podía dar media hora, porque tiene experiencia, y porque sé que le duelen las cosas. Estoy muy contento de que haya tenido premio, los penaltis los lanza estupendamente, y consiguió el gol de los tres puntos. Por su parte, el añadido me pareció excesivo porque el partido se ha ido casi a 14 minutos cuando ha habido tan solo una acción de VAR”.

Ramis habló también de lo que significa la victoria en El Plantío. “Es un punto de inflexión porque veníamos de perder y hemos ganado, y esto refuerza mucho. Anímicamente da consistencia, y sobre todo, obtuvimos premio al buen trabajo y a todo lo que hablamos. Esto es una señal buena de que somos un equipo, y son los grupos sólidos los que cambian tendencias. No podemos desviarnos del camino, dentro de los matices de cada partido. El que se salga mala suerte y el que entre bienvenido”.

Por último, el preparador tinerfeñista resaltó el coraje de sus futbolistas: “Queremos contagiarnos de lo que transmiten jugadores como Mellot, Aitor o Juan Soriano. Arriba Enric Gallego tiene también mucha jerarquía. Esto es muy importante para que los compañeros se contagien, y la mejor forma es hacer lo que hace Jérémy”.