Izan Gómez, décimo Sub 16 en el Campeonato de España ILCA4

El Club de Mar Radazul estuvo representado por Izan Gómez, décimo Sub 16, y Gabriela Barreto, vigésimo cuarta Sub 18, en la XVIII Semana Olímpica Andaluza, 23º Trofeo de Carnaval de vela celebrado en la bahía de Cádiz entre el sábado y este martes, que en esta edición acogió el Campeonato de España de ICLA4. Los dos regatistas mencionados acudieron a la cita formando parte de la selección canaria de dicha categoría, donde igualmente estaban integrados los entrenadores Carlos González y Alberto Medina.

Gabriela Barreto, hizo el sábado un 50º, un 56º y un 44º, lo que la dejaba en el puesto 106º de la flota, compuesta por 139 participantes. El domingo haría un 62º de entrada, que luego descartaría, un 36º y un 43º, bajando al puesto 109º de la clasificación. El lunes su primer resultado también sería descartado, logrando a partir de ese momento sus mejores mangas: un 21º y un sexto puesto. Esto le haría subir hasta el 101º de la general. Cerraría el campeonato el martes con un nuevo sexto puesto, lo que le permitiría terminar 101º y vigésimo cuarta de su categoría, la Sub 18 femenina.

Izan Gómez por su parte fue de menos a más. El 53º con el que se estrenaría en el certamen sería su primer descarte, para luego sumar un 49º y un 50º, lo que le situó 107º de la clasificación. El domingo empezó su remontada: 17º, 22º y 12º. Esto le hizo subir al puesto 67º. El lunes no arrancó bien, con un 57º que luego descartaría, logrando seguidamente un 44º y 22º, concluyendo esta penúltima jornada en el puesto 62º. El martes sumó un 22º, lo que le permitió mantener el 62º de la clasificación absoluta, siendo décimo se su categoría, la Sub 16 masculina.

Los títulos fueron para los baleares Xavier García (ILCA 4-Sub 18), Sergio García del RCN de Palma (ILCA 4 Sub 16) y los regatistas de la Comunidad valenciana Irene de Tomas (ILCA 4 Sub 18) y Berta Ramón-Borja del RCR Alicante (ILCA4 Sub 16).

La 18ª Semana Olímpica Andaluza-23º Trofeo de Carnaval es una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Real Federación Española de Vela.