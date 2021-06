Sergio Carbajo en Sub 18 y Zsombor Denes en Sub 16, terceros en la Copa de España de ILCA 4

Daniel Cardona del CNs´Arenal en Sub 18 y Daniel Giménez del Club Vela Puerto Andratx en Sub 16 son los nuevos campeones de la Copa de España de ILCA 4 en categorías masculinas, en tanto que en chicas las vencedoras son Claudia Adán del Club Náutico Santa Pola en Sub 18 y Adriana Castro del RCN Torrevieja en Sub 16, informa la Federación Canaria de Vela en su Facebook.

Leopoldo Barreto, subcampeón de Europa Sub 21 en ILCA 7

Finalizó este domingo, celebrada por el Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC), la Copa de España de ILCA 4, cita en la que los mejores canarios clasificados fueron Sergio Carbajo y Zsombor Denes, del RCNGC, que acabaron terceros en Sub 18 y Sub 16, respectivamente. En chicas, Mar Betancort, del RCN Arrecife, acababa sexta; la misma posición pana Ana Toubes, del RCNGC, en Sub 16 femenina.

Entrega de premios del #CtoEspaña29er y #CopaEspañaILCA4 que ha finalizado hoy, en Las Palmas de GC.

23 regatistas de la Federación Canaria de Vela participaron, 14 de ellos del Real Club Náutico de Gran Canaria, cuatro del Club de Mar Radazul de Tenerife, dos del Real Club Náutico de Tenerife, dos de Actividades Náuticas de Tenerife y uno del Real Club Náutico de Arrecife.