Dos medallas para Canarias en el Campeonato de España Sub 13 y Sub 17 de squash. En Sub 13, Rafael Rodríguez logra el oro y Miguel Ripollés el bronce. La cita tuvo lugar el pasado fin de semana en Girona. Ambos jugadores pertenecen a la disciplina del Real Club Náutico de Tenerife.

